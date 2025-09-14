Colombia

Un niño de cuatro años permanece en estado crítico tras brutal golpiza a manos de su padre: Policía busca al agresor

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer el caso y pidió que caiga todo el peso de la ley para el sujeto responsable de la agresión al menor de edad

Por Paula Naranjo

El menor recibió una golpiza
El menor recibió una golpiza a manos de su propio padre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un grave caso de maltrato infantil fue denunciado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que pide todo el peso de la ley contra el responsable.

El mandatario informó que un niño de cuatro años permanece en estado crítico en un centro asistencial de Medellín tras haber recibido una fuerte golpiza, presuntamente a manos de su padre.

El menor sufrió lesiones en la cabeza y el tórax, por lo que fue remitido del Hospital Infantil al Hospital General de Medellín, donde continúa debatiéndose entre la vida y la muerte.

El menor se debate entre
El menor se debate entre la vida y la muerte en un centro médico de Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso generó un rotundo rechazo en la ciudad y motivó una respuesta inmediata de las autoridades, que han declarado como prioridad la investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero del presunto agresor.

El alcalde Gutiérrez expresó su dolor e indignación ante este caso de violencia contra la infancia. A través de sus redes sociales, el mandatario calificó el hecho como una tragedia y exigió a la Policía Metropolitana que actúe con rapidez.

“Dolor e indignación. He recibido en un reporte de un niño de 4 años que se debate entre la vida y la muerte por una fuerte golpiza de su padre. Desgraciado. El niño fue atendido inicialmente en el Hospital Infantil y debió ser traslado al Hospital General de Medellín”, indicó Gutiérrez. Y solicitó a las autoridades que intervengan de inmediato para localizar al padre del menor, principal sospechoso y actualmente prófugo.

“Me he comunicado con el General Castaño, Comandante Policía Metropolitana @PoliciaMedellin @PoliciaColombia y le he pedido priorizar este caso y dar con el paradero de este salvaje. Por Dios, hasta cuándo? A nuestros niños se les cuida (sic)“, complementó el mandatario local.

El alcalde de Medellín dio
El alcalde de Medellín dio a conocer el lamentable caso de una niño de cuatro años víctima de maltrato severo - crédito @FicoGutiérrez/X

En respuesta a la solicitud del alcalde, la Policía y la Alcaldía de Medellín desplegaron un operativo especial para identificar y capturar al responsable de la agresión.

Las autoridades priorizaron el caso y acompañan tanto al menor como a su familia durante el proceso. El objetivo es garantizar que el presunto agresor comparezca ante la justicia y que se esclarezcan las circunstancias del ataque. Mientras tanto, el niño recibe atención médica especializada y permanece en estado crítico.

Maltrato infantil en Antioquia: cifras y casos recientes

Este episodio se suma a otro caso reciente de maltrato infantil en Antioquia, ocurrido en el municipio de Yarumal. El 9 de septiembre, un hombre fue capturado tras quedar registrado en video golpeando brutalmente a su hijo de 15 años en la vereda El Bosque.

Según el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante encargado del Departamento de Policía Antioquia, la intervención de la comunidad permitió que la víctima recibiera protección especial.

Las autoridades activaron las rutas de atención y la Comisaría de Familia asumió la custodia del adolescente, mientras la Fiscalía adelanta el proceso judicial contra el presunto agresor.

En la grabación se observa al hombre, identificado por vecinos como Sergio Sánchez, sujetando al menor por el cuello y golpeándolo con lo que sería un rejo.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se pronunció para rechazar el hecho y reiterar la importancia de proteger a los menores.

“(...) Gracias a la denuncia interpuesta por la ciudadanía y la Comisaría de Familia de esa localidad, se restablecieron los derechos del menor, quien hoy está bajo protección. El caso está en la @FiscaliaCol en proceso de investigación judicial. Es deber de los papás cuidar de nuestros hijos, darles buen ejemplo, llenarlos de cariño. Esta violencia no tiene justificación. Le haremos seguimiento”, señaló puntualmente el mandatario regional.

Las cifras oficiales reflejan la gravedad y persistencia del maltrato infantil en la región. De acuerdo con datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), entre enero y el 9 de junio de 2025 se reportaron en Antioquia 4.243 casos de violencia de género e intrafamiliar contra menores de 0 a 19 años, de los cuales 1.028 corresponden a hombres y 3.215 a mujeres.

Además, registros de Medicina Legal indican que hasta abril se atendieron 250 casos de maltrato infantil en el departamento, con un 79,2% de los incidentes ocurridos dentro del hogar, el espacio que debería ofrecer mayor protección.

