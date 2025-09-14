Colombia

Familia de Álvaro Gómez Hurtado logra que la JEP revise su decisión de investigar el magnicidio y pide que el caso vuelva a la Fiscalía

Los familiares del político asesinado buscan que se consideren todas las hipótesis y que no se limite la investigación solo a la versión de los exintegrantes de las Farc

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
La Sección de Apelación evaluará
La Sección de Apelación evaluará los argumentos de los allegados, quienes insisten en que deben investigarse otras hipótesis sobre el asesinato del dirigente conservador, más allá de la versión de las extintas Farc- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La familia de Álvaro Gómez Hurtado consiguió que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revise la decisión que le permitió investigar el magnicidio del líder conservador, perpetrado en 1995 en Bogotá. La Sección de Apelación del tribunal evaluará si la JEP mantiene su competencia o si el caso regresa a la Fiscalía General de la Nación.

La decisión se toma luego de que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP negara un recurso de reposición interpuesto por Enrique Gómez Martínez, María Mercedes Gómez Escobar y Socorro Bohórquez Castañeda, familiares del dirigente asesinado. Aunque la reposición fue rechazada, el tribunal admitió la apelación que exige la revisión sobre quién debe asumir la investigación del crimen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la resolución emitida el 10 de septiembre de 2025, la Sala reiteró que, con base en los reconocimientos públicos hechos por antiguos miembros del Secretariado de las Farc en 2020, la confesión de responsabilidad en el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado abrió la puerta para que el caso llegara a la jurisdicción especial.

Álvaro Gómez Hurtado, líder político
Álvaro Gómez Hurtado, líder político colombiano asesinado el 2 de noviembre de 1995.

Según los escritos, la JEP ignoró los avances y líneas de indagación explorados en el sistema ordinario, donde el magnicidio fue reconocido como crimen de lesa humanidad y se consideraban hipótesis que vinculaban a agentes estatales, el Cartel del Norte del Valle y sectores del poder político.

Los familiares también subrayan que la asunción del caso por parte de la justicia transicional ha bloqueado el avance de las investigaciones en la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por más de cinco años.

En su respuesta, la JEP aclaró que su actuación no incapacita a la Fiscalía ni a la Comisión de Acusaciones para que ambas instituciones sigan investigando otras hipótesis, en particular las que involucran a personas ajenas a la estructura de las extintas Farc.

La resolución subraya que “la declaratoria de competencia no se puede interpretar como la renuncia de la Fiscalía General de la Nación a continuar con la investigación, en particular frente a quienes no fueron miembros de las Farc-EP”.

Los recurrentes advirtieron que la
Los recurrentes advirtieron que la JEP equiparó los testimonios de exintegrantes de la guerrilla con las pruebas materiales recabadas por la Fiscalía - crédito Jesús Aviles - Infobae

La Sala de Reconocimiento respondió que su decisión sobre la competencia se basa en la existencia de una hipótesis que relaciona a la antigua guerrilla, suficiente para avanzar en esta etapa inicial. La JEP advirtió que la continuación de la investigación en la Fiscalía y la Cámara de Representantes debe darse especialmente para quienes no sean exmiembros de las Farc.

El procedimiento adoptado implica que
El procedimiento adoptado implica que la Sección de Apelación evaluará si la competencia de la JEP para esclarecer el magnicidio se mantiene firme o si deberá revertirse la decisión y retornar el caso a la justicia ordinaria. - crédito JEP

La Sección de Apelación estudiará el recurso presentado, en el que la familia Gómez Hurtado mantiene la exigencia de que el proceso retorne al ámbito de la jurisdicción ordinaria y se garantice el análisis de todas las hipótesis y pruebas existentes. Mientras la discusión permanece abierta, los familiares seguirán participando como parte acreditada en el proceso.

Temas Relacionados

FARCÁlvaro Gómez HurtadoJEPmagnicidioFiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

Clima en Cartagena de Indias: cuál será la temperatura máxima y mínima este 14 de septiembre

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cartagena de Indias:

Clima en Colombia: el estado del tiempo para Bogotá este 14 de septiembre

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Colombia: el estado

Temperaturas en Medellín: prepárate antes de salir de casa

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en Colombia

Temperaturas en Medellín: prepárate antes

Clima en Barranquilla: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Barranquilla: conoce el

Las últimas previsiones para Cali: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Las últimas previsiones para Cali:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Los podcasts más sonados hoy

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

Jorge Celedón tiene su doble perfecto de ‘Yo Me Llamo’ en Paraguay: “Es algo único lo que pasó”

Carlos Vargas de La Red reveló las experiencias detrás de su orientación sexual: “Nunca he estado sexualmente con una mujer”

Celebraron el cumpleaños de Dayro Moreno en el Palogrande: estuvo junto a sus padres y con torta incluida

Deportes

Egan Bernal terminará la Vuelta

Egan Bernal terminará la Vuelta a España con un castigo: le aplicaron multa por una irregularidad

Una jugadora del Deportivo Cali va por un récord en la final de la Liga Femenina: vea de quién se trata

Millonarios y América de Cali comprometieron su clasificación en la Liga BetPlay: así están las cuentas

Sorpresa en León con James Rodríguez: esto pasó con el volante para enfrentar a Tigres por el Torneo Apertura

La selección Colombia sub-20 termina su preparación antes del Mundial de Chile: estos serán sus últimos amistosos