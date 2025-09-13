Valentino filtra supuesta lista de participantes para ‘La casa de los famosos Colombia 3′: estos son los nombres

El creador de contenido habló de la lista que ha circulado en redes sociales sobre los supuestos preseleccionados - crédito captura de pantalla Canal RCN

El creador de contenido, Valentino Lázaro, ha vuelto a llamar la atención en redes sociales después de compartir la lista de las supuestas celebridades que estarán en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Valentino, quien fue tenido en cuenta para entrar en la segunda versión del reality, pero que fue derrotado por Emiro Navarro en las votaciones, reveló en el programa Dímelo King que ha conocido una lista de las celebridades que el Canal RCN estaría teniendo en cuenta para el programa que se estrenaría en el primer semestre del 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lázaro confesó que aunque es un grupo de participantes que desde su filtración ha tendido acogida en redes sociales, no está seguro sobre la veracidad de la información. “Aparentemente, se filtra los seleccionados para La casa de los famosos, digo aparentemente, porque hay una foto mía, pero a mí no me han llamado, pero de más que le atinan a uno que otro”, confesó el ‘influencer’.

Aunque hubo revuelo por los nombres que aparecen dentro de la lista, Valentino aclaró: “Yo aparezco, pero a mí no me han llamado, pero sí se filtró: La Barbie colombiana, Karola Alcendra, también está Marcela Reyes”.

El influencer aseguró que varios de los nombres podrían ser descartados por el canal - crédito @ detodounpocodj/ TikTok

“Marcela Reyes estaba loca por ir”, “ojalá Dios quiera no llamen de nuevo a Valentino”, “yo creo que Marcela sí va a estar”, “la Barbie es buena para el contenido”, fueron algunas de las reacciones.

Pese a que Valentino aseguró que no lo han llamado del Canal RCN, varios de sus seguidores especulan que solo hace parte de una campaña falsa como la de Yina Calderón, pues la empresaria varias veces aseguró que no estaría y al final fue confirmada.

Yina Calderón anticipa nueva temporada de ‘La casa de los famosos’ y revela inicio de la búsqueda de concursantes

La expectativa en el mundo del entretenimiento colombiano crece luego de que Yina Calderón confirmara que “el Canal RCN oficialmente inició la búsqueda de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia”.

La DJ y empresaria huilense compartió detalles del proceso mediante una transmisión para sus seguidores, en la que manifestó nostalgia por el momento en que fue convocada para participar en la segunda edición del reality.

Así lo confirmó Yina Calderón en sus redes sociales - crédito @elescandalotv/IG

“Chisme confirmado. ¿Quiénes serán? Ay, me da como una nostalgia. Hace un año… Ojalá que les vaya muy bien a los de la tercera temporada. De verdad, sin egoísmo, sin nada. Es el mismo canal, somos del mismo formato, así que todo bien”, expresó Calderón en su mensaje. Agregó que el canal ya está en contacto con candidatos y en proceso de definir tanto a los nuevos participantes como a quienes liderarán la conducción principal y el after show del formato.

En su intervención, Calderón destacó la oportunidad que representa esta convocatoria para creadores digitales, artistas, actores y músicos: “Pero es ahora que usted, señor tiktoker, o señor creador de contenido, bebé, ponga a llamar la atención. Artista, actor, cantante, ¿quiénes serán? Apenas les tenga el chisme, quiénes son, les cuento”.

El anuncio de Yina Calderón activó la conversación en redes sociales, donde miles de seguidores especulan sobre los rostros que ingresarán a la casa.

Algunos nombres han empezado a circular como posibles fichajes, entre ellos Karoll Márquez, Luis Eduardo “Lucho” Díaz, Naty Botero, Cony Camelo, Belkis Arizala y Benjamín Herrera. La periodista Graciela Torres, “La Negra Candela”, señaló en Olímpica Stereo que la producción “ya está en marcha y hay al menos seis nombres que se barajan”, aunque aclaró que las conversaciones se encuentran en etapa preliminar y, en el caso de Márquez, existen dudas por sus compromisos previos con el proyecto Hombres A La Plancha.

Se espera que a finales del 2025 se conozcan los nombres oficiales de las celebridades que estarán en el reality - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

Aún no hay confirmación oficial sobre quiénes serán los nuevos concursantes ni los conductores de la próxima edición, pero la productora de televisión anticipó que el anuncio final se hará en las próximas semanas. Mientras tanto, la expectativa entre la audiencia sigue en aumento y las redes oficiales del reality continúan siendo la principal fuente de información para quienes aguardan novedades sobre la tercera temporada.