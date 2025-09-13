Juanes aprovechó el cumpleaños de su hijo para recordar a su madre: “Tu abuela que tanto te adoraba”

El antioqueño describió a su madre como el alma de su familia - crédito @Juanes/Instagram

El artista colombiano Juanes ha sido noticia en septiembre por diferentes motivos, en primer lugar por su asistencia, acompañado de su familia, a uno de los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico; jornadas más tarde, porque su equipo de trabajo anunció el fallecimiento de su mamá, Alicia Vásquez.

El equipo de comunicaciones del antioqueño pidió respeto y anunció que Juanes y sus seres queridos vivirían el luto en privado.

Sin embargo, en la tarde del 12 de septiembre, el cantautor publicó dos fotografías en su cuenta de Instagram para felicitar a su hijo Dante por su cumpleaños, lo que incluyó una recordación sobre su mamá.

“Hoy estás de cumpleaños loco @dantemonococo. Gracias por ser la fuerza de mis días, por tu corazón y tu alma vieja en cuerpo joven, por ser el mejor hermano para Luna y Paloma y el mejor amigo para tus amigos. Gracias por haber sido tan especial con tu abuela que tanto te adoraba. Te adoro loco. Te celebro hoy y siempre“.

El artista compartió fotografías de su madre en Instagram - crédito @Juanes/Instagram

Esta no es la primera vez que el artista comparte momentos familiares en sus redes sociales, puesto que en más de una ocasión ha felicitado a sus hijos o pareja por medio de estas plataformas.

De hecho, el 6 de septiembre también utilizó Instagram para felicitar a una de sus hijas por su cumpleaños con un mensaje sobre lo que representa para él.

“Hoy es tu cumpleaños adorada Luna de mi vida, gracias por este regalo de amor puro y sin mezclas que eres, lo más sublime de esta vida. Eres única irreemplazable“.

El colombiano ha expuesto en repetidas ocasiones detalles de su relación con su hijo - crédito @Juanes/Instagram

Juanes y el vínculo con su madre

Desde los inicios de la carrera artística de su hijo, Alicia Vásquez desempeñó un papel fundamental como apoyo emocional y consejera. Según el propio Juanes, su madre solía ser la primera persona en escuchar su música antes del lanzamiento al público, convirtiéndose en un filtro clave y en una fuente de inspiración para su proceso creativo.

Alicia Vásquez también inspiró directamente a Juanes en su trabajo musical. Fue la responsable del título del álbum “La vida es un ratico”, uno de los discos más emblemáticos del cantante, basado en una frase y enseñanza recurrente de su madre.

El vínculo entre ambos fue permanente y quedó retratado en gestos personales, como el tatuaje que Juanes se hizo en su honor en el brazo derecho y que compartió públicamente en 2021, donde la describió como una mujer fuerte, sabia y tierna. Ese año, tras el periodo de distanciamiento impuesto por la pandemia, el artista expresó su alegría al reencontrarse con ella en Medellín, poco antes de que cumpliera 91 años.

Juanes afirmó que su madre era el pilar de su familia - crédito @juanes/Instagram

En el pódcast Más Que Titulares, Juanes describió a su madre como el alma de su hogar, lo que demostró la importancia que tenía Vásquez para el cantautor de 53 años.

“Mi madre es una mujer silenciosa, no muy habladora, en general. Pero cada que hablaba, siempre tenía humor, tiraba el comentario chévere, divertido, muy clara. Yo creo que lo que más extraño de ella en este momento son sus consejos: poder sentarme con ella, preguntarle ‘madre, ¿qué opinas de esto?’. Yo hablo con ella, obviamente, está consciente, pero no es lo mismo. No es esa persona que me puede decir esto o aquello de la vida”, declaró el antioqueño en esa ocasión.

De la misma forma, en una entrevista con Yordi Rosado, reconoció que tenía pensamientos sobre el final de la vida de su progenitora, lo que describió como uno de sus mayores miedos.

“Es inevitable pensar en eso, sobre todo cuando voy de viaje, vengo y a veces la veo más deteriorada, ella ha tenido muchos achaques de la salud, a veces está bien y a veces está no tan bien”.