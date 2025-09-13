Jóvenes que iban a donar sangre a un amigo se accidentaron en carretera y uno de ellos murió: horas más tarde falleció el paciente

En este punto de la vía se habría producido el fatal accidente en Santander - crédito Google Maps

Un impactante accidente vial ocurrió en las cercanías de Barrancabermeja, Santander, durante la madrugada del sábado 13 de septiembre de 2025.

El fatal accidente de tránsito sucedió en el sector de La Fortuna, kilómetro 9 + 100 de la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, y cobró la vida de Jarly Arenas, un joven de 27 años, y dejó a tres personas heridas.

Arenas, que viajaba como copiloto en un taxi con placas TAQ 974, quedó atrapado entre los hierros del vehículo y fue rescatado por los organismos de socorro mediante el uso de la denominada “mandíbula de la vida”, según reportó Blu Radio.

El accidente se produjo cuando el taxi chocó de frente con un tractocamión. Los equipos de emergencia trasladaron a los otros tres ocupantes del taxi—incluido el conductor—a centros médicos en Barrancabermeja, donde permanecen bajo vigilancia médica, de acuerdo con la información proporcionada por el medio radial.

Los jóvenes implicados en el siniestro habían partido horas antes desde Barrancabermeja hacia Bucaramanga motivados por la solidaridad: su objetivo era donar sangre a un amigo que se encontraba hospitalizado como consecuencia de un accidente previo.

La tragedia se agravó al conocerse que en la mañana del mismo sábado también falleció el amigo por quien viajaban para ayudar.

Residentes y familiares de la zona lamentaron la pérdida de dos vidas en circunstancias tan dolorosas. El caso ha generado un llamado general a extremar la prudencia en este tramo, considerado uno de los corredores viales más peligrosos del Magdalena Medio.

Las autoridades de tránsito iniciaron investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente, reiterando la importancia de respetar las normas de seguridad vial y los límites de velocidad.