Estas son las identidades de los trabajadores sepultados en mina ilegal de oro en Santander de Quilichao, Cauca

En el punto hacen presencia organismos de socorro del municipio, con apoyo de los bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y la Oficina de Gestión del Riesgo del Cauca, que instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar la operación

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Mineros atrapados Santander de Quilichao,
Mineros atrapados Santander de Quilichao, labores de rescate - crédito @ANMColombia/X

El socavón de una mina en la vereda Brasilia, del sector de San Antonio, en zona rural de Santander de Quilichao, municipio ubicado en el norte del Cauca, fue el epicentro de una emergencia que fue reportada en horas de la madrugada del 12 de septiembre de 2025.

Luego de más de 24 horas de los hechos, se conocieron las identidades de los siete hombres que están sepultados a 30 metros por un alud de tierra, suceso que se presentó por la inestabilidad del terreno.

De acuerdo con información suministrada por El Tiempo, las víctimas responden a los nombres de Dayro Guerrero, Alejandro Larrahondo, Robert Balanta, Gabriel Balanta, Neftalí Tróchez y Carlos José Piña Valencia.

Uno de los factores que mayor consideración tiene por parte de los organismos de socorro es la filtración de agua al lugar que podría ocasionar una tragedia tanto para los mineros como para las personas que se encuentran en el proceso de búsqueda y rescate.

Continúan labores de rescate en Santander de Quilichao para encontrar a mineros atrapados - crédito redes sociales/X

Además, cuenta con el apoyo de Agencia Nacional de Minería (ANM), que se pronunció enviando un equipo de seguridad y salvamento minero para contribuir con las labores, en el punto en el que opera la excavación a cielo abierto de manera ilegal.

La Agencia Nacional de Minería reporto el incidente por medio de sus redes sociales, confirmando que estas actividades estaban siendo realizadas sin el aval correspondiente:

“#AEstaHora el equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM en Jamundi, atiende una emergencia en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, donde 7 personas se encuentran atrapadas en una excavación no formal de oro. Junto con socorristas, bomberos y autoridades locales, el grupo de socorredores mineros de la ANM están trabajando para garantizar la seguridad de todas estas personas".

La Agencia Nacional de Minería
La Agencia Nacional de Minería reporto el incidente por medio de sus redes sociales, confirmando que estas actividades estaban siendo realizadas sin el aval correspondiente - crédito Mineros atrapados ANM/X

A la espera en las inmediaciones de la mina, numerosos familiares y amigos mantienen la esperanza de un desenlace favorable, aun cuando la confirmación de la presencia de un adolescente de 17 años entre los atrapados suma tensión al drama. El joven, identificado como amigo de Dairo Velazco Galarza, de 19 años, quien ha sido señalado como la primera víctima reconocida, compartía procedencia con él desde la vereda Bajo San Francisco.

Las autoridades locales y regionales prosiguen con labores de búsqueda y rescate en el sitio de la tragedia. A estas acciones se ha sumado la solidaridad de la comunidad, cuyos miembros han acudido con alimentos y utensilios de cocina dispuestos a esperar el tiempo requerido para apoyar a quienes aguardan por noticias.

Minería ilegal en San Antonio provoca emergencia - crédito red social X

El sentimiento de incertidumbre se ve retratado en testimonios como el de Aura Lida Galarza, familiar de uno de los mineros atrapados, quien declaró: “Yo guardo la esperanza de que Dios me los tiene en un refugio, esperando que los socorran” en conversación con Blu Radio.

Por su parte, otra de las familiares de los trabajadores, María Helena Trochez, contó que uno de los mineros es su sobrino: “Por favor que nos ayuden, el municipio, el alcalde. Alguien que nos pueda colaborar porque con una sola máquina no vamos a poder. No se imaginan la angustia que tenemos de ver si encontramos a nuestros familiares”, narró para Noticias RCN.

Mientras la comunidad permanece movilizada, el operativo permanece activo con la meta de lograr el rescate de las víctimas, cuyas identidades y situación mantienen en vilo a sus seres cercanos.

