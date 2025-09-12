Colombia

La Negra Candela criticó el espectáculo de La Toxicosteña y la artista no se aguantó: “Sapa, chismosa, metida, vieja catre...”

La exintegrante de ‘La casa de los famosos Colombia’ respondió sin filtros a las críticas de la periodista Graciela Torres Sandoval, desatando una ola de comentarios y posturas divididas entre los seguidores de ambas figuras

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
La Toxicosteña y La negra
La Toxicosteña y La negra candela encienden las redes con un cruce de declaraciones tras polémico show en Chía - crédito @latoxicostena_17/IG

La controversia en torno a la influencer La Toxicosteña se intensificó tras una serie de declaraciones en las que la artista respondió de manera contundente a unas críticas emitidas por la periodista Graciela Torres Sandoval, conocida como La Negra Candela.

El episodio se originó luego de que la comunicadora comentara en vivo sobre el desempeño de la exintegrante de La casa de los famosos Colombia durante un reciente espectáculo en Chía, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Durante su intervención, La Negra Candela sostuvo que el show de La Toxicosteña no cumplió con las expectativas del público, ya que, según sus palabras, la presentación se centró principalmente en la interpretación de varios covers y solo incluyó un número reducido de temas originales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, la periodista afirmó que la artista debió finalizar su actuación antes de lo previsto para ceder el escenario a otro músico, debido al descontento de los asistentes.

La Toxicosteña responde con contundencia
La Toxicosteña responde con contundencia a críticas de La negra candela - crédito @negracandelaoficia/IG

La respuesta de La Toxicosteña no tardó en llegar, pues aprovechando una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde cuenta con una amplia base de seguidores, la creadora de contenido dirigió fuertes comentarios hacia la periodista.

En ese espacio, la exconcursante de La casa de los famosos Colombia fue indagada sobre lo que piensa respecto a los comentarios que hizo la periodista en la emisora de radio colombiana y la cantante respondió calificando a La negra candela de “chismosa” y “metida”, intensificando así la polémica.

“Solo opino que ojalá un milagro le emparejara la otra pata para que quede coja definitivamente, para que no sea tan sapa, tan chismosa, tan metida, tan... vieja catre... Ay, que ya no digo vulgaridades, mi cielo. No me busques la lengua", expresó la artista y creadora de contenido.

Las afirmaciones de La Toxicosteña generaron una amplia variedad de reacciones en las plataformas digitales, pues mientras numerosos usuarios consideraron que la artista había excedido los límites con sus comentarios hacia la presentadora, otros manifestaron su respaldo, señalando que las críticas de la profesional no les parecían justas.

Redes arden por enfrentamiento entre La Toxicosteña y periodista de farándula - crédito @latoxicostena_17/TikTok

La Toxicosteña enfrentó críticas tras su presentación en Chía: La Negra Candela se refirió a la situación

El ambiente en una discoteca de Chía experimentó un giro inesperado durante la reciente presentación de la cantante conocida como La Toxicosteña, cuando la reacción del público pasó de la emoción inicial a la insatisfacción, según relató la periodista Graciela Torres en la emisora Olímpica.

La exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia había generado expectativas entre los asistentes, quienes, en un principio, la recibieron con entusiasmo y animación al verla subir al escenario.

No obstante, la negra candela— explicó que la situación cambió a medida que avanzaba el espectáculo porque la artista comenzó a desafinar y gritar, lo que provocó el descontento de quienes presenciaban el show. Además, la periodista señaló que la cantante interpretó cuatro covers, a pesar de que el contrato estipulaba que debía presentar su propio repertorio, lo que sorprendió a los presentes.

La periodista detalló que, conforme transcurría la noche, la cantante adoptó un rol más cercano al de animadora que al de intérprete musical, lo que generó una reacción adversa entre el público.

La Toxicosteña vive una noche
La Toxicosteña vive una noche complicada en Chía tras la reacción inesperada del público, según la negra candela - crédito Natalia Perilla

“El público le pedía que cantara sus canciones, pero ella les preguntaba si les gustaba lo que hacía y la respuesta fue negativa”, afirmó Graciela Torres en Olímpica.

En un intento por apaciguar la situación, el joven que acompañaba a La Toxicosteña en el escenario intervino y consultó a los asistentes si deseaban que la artista continuara con su presentación y sgún el relato de Graciela Torres la respuesta del público fue nuevamente negativa.

Ante este panorama, la cantante optó por ceder el turno a su acompañante, mientras la audiencia, de acuerdo con la periodista, “permanecía molesta y furiosa”.

Temas Relacionados

La Negra CandelaGraciela TorresLa ToxicosteñaLa Toxi costeñaConcierto La ToxicosteñaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Por qué Vicky Dávila acusó a Petro de ser “misógino y machista”: todo por cuenta de su aparición en el Cauca junto a Gloria Miranda

La funcionaria involucrada en el cruce de comentarios lidera la Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito

Por qué Vicky Dávila acusó

Ejercicios para disminuir los dolores menstruales recomendados por expertos de la salud

Especialistas recomiendan ajustar la actividad física según la etapa del ciclo para disminuir molestias y potenciar la salud, priorizando rutinas suaves en menstruación y ejercicios intensos en fases de mayor energía

Ejercicios para disminuir los dolores

Valentino Lázaro confirma que fue demandado por Isabella Ladera y expresó lo que piensa: “Fue mi opinión personal, no la verdad del caso”

La ‘influencer’ decidió actuar legalmente contra el creador de contenido, en un nuevo capítulo de la controversia que sacudió a sus seguidores en plataformas digitales por la filtración de un video íntimo

Valentino Lázaro confirma que fue

Colombiana en EE. UU. que construyó 6 apartamentos tras 4 años de ahorro, compartió detalles de cómo maneja sus finanzas: la clave para que rinda el billete

Angie Urrego aseguró que uno de los factores determinantes reside en ponerle atención a los gastos hormigas

Colombiana en EE. UU. que

Gustavo Petro afirmó que el Presidente es el “jefe de los alcaldes”: qué dice la ley y la Constitución en Colombia

Petro reiteró que supervisa a los alcaldes y al Ejército, pero la oposición y expertos, le recuerdan que la carta magna protegen la independencia de las autoridades territoriales

Gustavo Petro afirmó que el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Valentino Lázaro confirma que fue

Valentino Lázaro confirma que fue demandado por Isabella Ladera y expresó lo que piensa: “Fue mi opinión personal, no la verdad del caso”

La Toxicosteña responde a las comparaciones con Karina García por su forma de vestir: “Nos mandaron ropa igual”

Cara Rodríguez negó ser la ex de Beéle en medio del drama por la filtración video íntimo con Isabella Ladera: “Jamás, qué vergüenza”

Hijo mayor de Cintia Cossio quiso probar la leche materna y así fue su reacción al consumirla

‘Influencer’ colombiana, fan del sushi, se llevó una sorpresa al probar la versión original en Japón: “Era mi comida favorita”

Deportes

Apareció el periodista venezolano que

Apareció el periodista venezolano que aseguró que la “Vinotinto” le ganaría sin problemas a Colombia: “Es un golpe duro”

Así fue como Carlos Lampe, arquero de Bolivia, se hizo amigo de James Rodríguez: “Nos conocimos cambiando dinero”

Ramón Jesurún confirmó cuáles serán los rivales de la selección Colombia en los próximos partidos de cara al Mundial 2026

Resumen y resultados de la etapa 19 de la Vuelta a España 2025: el belga Jasper Philipsen ganó la fracción entre Rueda y Guijuelo

Así fue la celebración adelantada de los jugadores de la selección Venezuela antes de terminar goleados por Colombia