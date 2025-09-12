La Negra Candela criticó el espectáculo de La Toxicosteña y la artista no se aguantó: “Sapa, chismosa, metida, vieja catre...”

La Toxicosteña y La negra candela encienden las redes con un cruce de declaraciones tras polémico show en Chía - crédito @latoxicostena_17/IG

La controversia en torno a la influencer La Toxicosteña se intensificó tras una serie de declaraciones en las que la artista respondió de manera contundente a unas críticas emitidas por la periodista Graciela Torres Sandoval, conocida como La Negra Candela.

El episodio se originó luego de que la comunicadora comentara en vivo sobre el desempeño de la exintegrante de La casa de los famosos Colombia durante un reciente espectáculo en Chía, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Durante su intervención, La Negra Candela sostuvo que el show de La Toxicosteña no cumplió con las expectativas del público, ya que, según sus palabras, la presentación se centró principalmente en la interpretación de varios covers y solo incluyó un número reducido de temas originales.

Además, la periodista afirmó que la artista debió finalizar su actuación antes de lo previsto para ceder el escenario a otro músico, debido al descontento de los asistentes.

La respuesta de La Toxicosteña no tardó en llegar, pues aprovechando una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde cuenta con una amplia base de seguidores, la creadora de contenido dirigió fuertes comentarios hacia la periodista.

En ese espacio, la exconcursante de La casa de los famosos Colombia fue indagada sobre lo que piensa respecto a los comentarios que hizo la periodista en la emisora de radio colombiana y la cantante respondió calificando a La negra candela de “chismosa” y “metida”, intensificando así la polémica.

“Solo opino que ojalá un milagro le emparejara la otra pata para que quede coja definitivamente, para que no sea tan sapa, tan chismosa, tan metida, tan... vieja catre... Ay, que ya no digo vulgaridades, mi cielo. No me busques la lengua", expresó la artista y creadora de contenido.

Las afirmaciones de La Toxicosteña generaron una amplia variedad de reacciones en las plataformas digitales, pues mientras numerosos usuarios consideraron que la artista había excedido los límites con sus comentarios hacia la presentadora, otros manifestaron su respaldo, señalando que las críticas de la profesional no les parecían justas.

La Toxicosteña enfrentó críticas tras su presentación en Chía: La Negra Candela se refirió a la situación

El ambiente en una discoteca de Chía experimentó un giro inesperado durante la reciente presentación de la cantante conocida como La Toxicosteña, cuando la reacción del público pasó de la emoción inicial a la insatisfacción, según relató la periodista Graciela Torres en la emisora Olímpica.

La exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia había generado expectativas entre los asistentes, quienes, en un principio, la recibieron con entusiasmo y animación al verla subir al escenario.

No obstante, la negra candela— explicó que la situación cambió a medida que avanzaba el espectáculo porque la artista comenzó a desafinar y gritar, lo que provocó el descontento de quienes presenciaban el show. Además, la periodista señaló que la cantante interpretó cuatro covers, a pesar de que el contrato estipulaba que debía presentar su propio repertorio, lo que sorprendió a los presentes.

La periodista detalló que, conforme transcurría la noche, la cantante adoptó un rol más cercano al de animadora que al de intérprete musical, lo que generó una reacción adversa entre el público.

“El público le pedía que cantara sus canciones, pero ella les preguntaba si les gustaba lo que hacía y la respuesta fue negativa”, afirmó Graciela Torres en Olímpica.

En un intento por apaciguar la situación, el joven que acompañaba a La Toxicosteña en el escenario intervino y consultó a los asistentes si deseaban que la artista continuara con su presentación y sgún el relato de Graciela Torres la respuesta del público fue nuevamente negativa.

Ante este panorama, la cantante optó por ceder el turno a su acompañante, mientras la audiencia, de acuerdo con la periodista, “permanecía molesta y furiosa”.