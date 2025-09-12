Se cayó un ascensor en un conjunto residencial en Barranquilla: una madre y su pequeña hija de 3 años resultaron heridas

La madre y su hija se recuperan de las heridas en un centro médico local - crédito Google Maps

Una emergencia se presentó durante la tarde del jueves en el conjunto residencial Zafiro, en la urbanización Alameda del Río, de Barranquilla, tras una falla mecánica en un ascensor que cayó con varias personas en su interior.

El hecho se registró cerca de las 2:00 p.m., en la torre 5 del conjunto, lo que generó alarma entre los residentes y puso en marcha los protocolos de emergencia.

Equipos de socorro, como ambulancias y unidades del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, acudieron al sitio y rescataron a los ocupantes del elevador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los afectados están Karen Pilar Fontalvo Quintero, de 36 años, y su hija de 3 años de edad, que acababan de entrar al ascensor cuando ocurrió la falla.

La mujer sufrió fracturas en ambas piernas, mientras que la menor presentó lesiones en las extremidades.

Ambas fueron trasladadas a la clínica Porto Azul para recibir atención médica. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente y establecer posibles responsabilidades por el fallo del ascensor.

De momento se adelantará la investigación pertinente que pueda arrojar la causa del accidente que estuvo a poco de ocasionar una tragedia en la capital del Atlántico.

Ahora la empresa responsable de operar (gestionados por la administración del conjunto residencial), además de los encargados de realizar el mantenimiento, tendrán que dar la cara para presentar la documentación y comprobar que todo estaba en regla.

La madre y la niña se recuperan en la Clínica Porto Azul - crédito Google Maps

De lo contrario podrían acarrear problemas judiciales por cuenta de los daños causados a la madre y su hija, por cuenta de las acciones que podría emprender luego de lo ocurrido.

En Bogotá un accidente con un ascensor causó una tragedia: ocurrió en Teusaquillo

Cerca de poco más de un mes atrás, un accidente en un ascensor vehicular dejó una persona muerta en un edificio residencial del sector Park Way, en la localidad de Teusaquillo, Bogotá.

El incidente se reportó la tarde del 4 de agosto de 2025, cuando un vehículo cayó mientras descendía en el ascensor instalado para acceder a los parqueaderos.

Los videos del accidente se difundieron a través de redes sociales - crédito @PasaenBogota/x

Las primeras investigaciones señalaron que el conductor intentaba parquear su auto en el edificio ubicado en una de las calles del barrio La Soledad, cuando el vehículo cayó del ascensor. La víctima quedó atrapada entre el automotor y la estructura, lo que le causó heridas mortales y falleció en el lugar. La identidad del conductor aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Vecinos y transeúntes alertaron a las autoridades luego de escuchar un fuerte estruendo. Los organismos de emergencia, junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional, realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron pruebas para determinar las causas de la falla en la estructura que ocasionó la tragedia.

Videos que circulan en redes sociales muestran el vehículo totalmente destruido, y las imágenes generaron preocupación acerca de la seguridad de este tipo de ascensores.

El hecho llamó la atención de los transeuntes - crédito captura de video @PasaenBogota/x

Mientras las autoridades investigan si el accidente se debió a una falla mecánica o a un error humano, los residentes y comerciantes del sector solicitaron revisiones periódicas a los ascensores vehiculares. Las labores de rescate y la investigación extendieron las restricciones de circulación en la zona durante varias horas.

Ante la mirada de los demás transeúntes y moradores de la zona que llegaban de sus trabajos y sacaban a pasear a sus mascotas, muchos se enteraron de la noticia que los tomó por sorpresa, pues mucho no se imaginaban la magnitud de lo ocurrido.

Hasta que la presencia de los investigadores judiciales (señal inequívoca de la indagación de una muerte) de la Fiscalía terminó por ponerle fin a las dudas, y muchos en el lugar lamentaron este difícil episodio para la familia de la persona que iba a bordo del vehículo.

El hecho se registró en la tarde del 4 de agosto de 2025 - crédito @PasaenBogota/x