Bogotá podría enfrentar una crisis con las basuras como la vivida durante la alcaldía de Petro, advirtió concejal: “La ciudad no está lista”

La capital enfrenta 700 puntos críticos de acumulación de residuos, según el Concejo de la ciudad - crédito X @QuinteroCalle

La capital del país podría enfrentar en los próximos meses una crisis de basuras de gran magnitud.

Así lo advirtió Juan David Quintero, vicepresidente del Concejo de Bogotá, quien alertó que en 180 días se vencen los contratos de recolección y barrido, lo que abriría paso a un nuevo esquema de libre competencia para la gestión de residuos, un modelo para el que la ciudad, según él, no está preparada.

En entrevista con Caracol Radio, Quintero señaló que la situación podría recordar lo ocurrido durante la administración de Gustavo Petro como alcalde, cuando la ciudad enfrentó una emergencia por la acumulación de residuos.

“En ciento ochenta días los contratos se van a acabar y eso va a exponer a Bogotá a un cambio. Eso va a generar una crisis de basuras muy probable, similar a la que ocurrió con el alcalde Petro”, dijo.

Un problema estructural y sin liderazgo claro

El concejal criticó que la administración de Carlos Fernando Galán haya dejado toda la responsabilidad a la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos), sin articular un plan integral con el resto de las entidades distritales.

El alcalde asegura que el Distrito garantizará la recolección, aunque persisten dudas en el Concejo - crédito Alcaldía de Bogotá

La situación, según agregó, se complica porque la entidad no cuenta con un director en propiedad desde la salida de Consuelo Ordóñez en agosto, lo que —en sus palabras— ha dejado al sector sin liderazgo efectivo.

Quintero fue enfático en que el modelo de áreas exclusivas, vigente hasta ahora, “fracasó” y que no existe una estrategia clara para la transición hacia el nuevo esquema.

“No hay ningún plan más allá de anuncios en X e intervenciones puntuales. Hay setecientos puntos críticos, más de ocho mil toneladas de basura al día y todo indica que Bogotá no está lista”, afirmó.

Falta de cultura ciudadana y condiciones precarias

El vicepresidente del Concejo también llamó la atención sobre la cultura ciudadana en el manejo de residuos, señalando que muchos habitantes no respetan los horarios de recolección.

Más de 8.000 toneladas de basura se producen a diario en Bogotá, sin un plan claro de transición en 2026 - crédito Uaesp

A ello se suma la intervención de habitantes de calle, quienes rompen las bolsas en busca de reciclables, lo que aumenta el desorden en el espacio público.

El concejal denunció además la proliferación de bodegas de reciclaje en zonas como Paloquemao, donde recicladores informales y habitantes de calle trabajan en condiciones precarias, sin garantías ni remuneración adecuada.

Basuras, inseguridad y economías ilegales

Según Quintero, la acumulación de residuos no solo tiene un impacto ambiental y de salubridad, sino que también alimenta fenómenos de inseguridad.

“La basura está generando externalidades negativas, como criminalidad y ollas de narcotráfico, porque habitantes de calle la están utilizando para mover esas economías ilegales”, aseguró.

Llamado a una sala de crisis

El concejal propuso la creación de una sala de crisis liderada por el alcalde, en la que participen todas las entidades del distrito, para evitar que Bogotá se quede sin servicio de recolección a partir del 11 de febrero de 2026, fecha en la que vencen los contratos actuales.

Frente a la eventual intervención de la Procuraduría y otros organismos de control, Quintero insistió en que lo urgente es que la administración distrital asuma el problema de manera integral.

Habitantes de calle y bodegas de reciclaje informales agravan la problemática del manejo de residuos - crédito Uaesp

“Necesitamos sentarnos en una sala de crisis y que todas las instituciones lo manejen. Es evidente: usted sale a cualquier andén y ve basura por todas partes”, recalcó.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán ha asegurado que el distrito garantizará la adecuada recolección mediante un trabajo coordinado entre entidades de la administración.

Sin embargo, en el Concejo persisten las dudas sobre la efectividad de las medidas adoptadas hasta ahora y sobre la capacidad de Bogotá para evitar una nueva crisis de basuras.

Quieren revocar al alcalde Galán

El concejal Jairo Avellaneda, integrante del Pacto Histórico, ha impulsado un proceso de revocatoria del mandato del alcalde Carlos Fernando Galán, argumentando que la ciudad atraviesa una “catástrofe sanitaria y administrativa”.

Avellaneda sostiene que la gestión de Galán representa “un crimen contra la salud pública, un abandono deliberado que deja a millones expuestos a enfermedades, vectores y a una inseguridad exacerbada por el desorden urbano”, según declaraciones recogidas por el Concejo de Bogotá.

El cabildante enfatizó que “Galán ha fallado estrepitosamente; su ineficiencia es evidente y se requiere la revocatoria para restaurar la dignidad de Bogotá”.