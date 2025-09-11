Petro reaccionó al mensaje del alcalde de Cali al ministro de Defensa por la llegada de los Hunter TR-12 a la ciudad: “No le dé pena”

El primer mandatario se refirió a la publicación del alcalde de Cali sobre la llegada de los Hunter TR-12 a la ciudad - crédito Fotomontaje Infobae (@alejoeder/Instagram - Mauricio Vélez/Presidencia)

El jueves 11 de septiembre de 2025, cuatro vehículos blindados Hunter TR-12 comenzaron a patrullar las calles de Cali como parte de una ofensiva institucional destinada a fortalecer la seguridad y responder a la amenaza de la delincuencia y el terrorismo urbano.

Esta incorporación, resultado de una estrategia coordinada entre el Gobierno nacional, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, se produce en un momento en que la capital del Valle del Cauca ha sido blanco de ataques violentos contra la fuerza pública y la población civil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al respecto, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, agradeció al Ministerio de Defensa por la llegada de estos equipos como parte del plan para asegurar la ciudad —especialmente en puntos considerados de riesgo—, señalando que “ya están en Cali los vehículos blindados Hunter TR-12, operados por la Afeau, unidad élite de nuestras Fuerzas Militares, equipados con tecnología de comando y control en tiempo real para operaciones tácticas en zonas críticas”.

Alejandro Éder celebró llegada de vehículos a la ciudad - crédito X

Asimismo, Éder reconoció el respaldo del titular de Defensa: “Agradezco el apoyo del @MinDefensa, Pedro Sánchez. Seguimos fortaleciendo los esfuerzos coordinados para recuperar la seguridad de Cali y seguir blindando nuestra ciudad frente a los violentos”, publicó el alcalde en su cuenta personal de X.

La mención explícita, pero escueta, al ministro Pedro Sánchez, generó una reacción inmediata del presidente Gustavo Petro, que respondió al mensaje de Éder en un posible tono de reclamo.

“Mi querido alcalde, recibido su agradecimiento al ministro de defensa y al Gobierno. Gobierno constitucionalmente es el presidente y el ministro del sector, no lo olvide. No le dé pena”, escribió el mandatario.

Asimismo, añadió: “Es nuestra obligación defender a Cali y a su pueblo. Ayúdenos a que la élite blanca y poderosa de Cali admita que llegó el momento de abrir las oportunidades a la juventud”. Petro también insistió en la importancia de que los grupos económicos locales colaboren con el desarrollo social: “Es hora de que ayuden a financiar, a través del presupuesto, más universidades y entreguen tierras para usos diferentes, que permitan más gente dueña y próspera en los campos”.

El mandatario se refirió al mensaje de agradecimiento del alcalde Alejandro Éder - crédito @PetroGustavo/X

La relación entre el Gobierno nacional y las administraciones locales ha registrado tensiones tras el viaje a Estados Unidos de los alcaldes de Cali y de Medellín, Federico Gutiérrez, que ya completa cuatro días.

Cabe señalar que cada uno de los cuatro vehículos blindados, con capacidad para doce tripulantes, cuenta con armamento pesado y especializado. Estas características permiten a la fuerza pública responder de manera más eficiente durante escenarios críticos, especialmente en intervenciones realizadas en zonas sensibles.

“Uno de estos vehículos se encuentra equipado con un sistema tecnológico de comando y control de última generación, que permite rastrear, monitorear y dirigir en tiempo real el desarrollo de las operaciones, garantizando coordinación táctica, eficacia y seguridad en la toma de decisiones”, señaló el Ejército Nacional.

Alcalde de Cali rechazó ataque contra torre de energía en Medellín

Tras el ataque terrorista en Medellín contra una torre de energía de EPM ocurrida en la noche del miércoles 10 de septiembre, Alejandro Éder advirtió que la violencia relacionada con grupos armados ilegales, vivida en Cali, puede replicarse en otros territorios urbanos.

El alcalde de Cali expresó su rechazó al acto terrorista en Medellín - crédito @AlejoEder/X

Declaró: “Desde Cali, llevamos meses advirtiendo que si el Gobierno nacional no prioriza el apoyo a la fuerza pública para derrotar al terrorismo, este se propagaría. Hoy llegó a Medellín. ¡El colmo! No hay más tiempo que perder y nuestra exigencia sigue siendo la misma. Sin seguridad no hay nada. Todo el apoyo al pueblo paisa y fuerza a su alcalde @FicoGutierrez para enfrentar esta situación”.