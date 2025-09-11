Colombia

Karen Sevillano se refirió al video íntimo de Isabella Ladera con Beéle: “Las únicas que saben si Beéle es buen polvo son Isabela y Cara”

Ante la insistencia de sus seguidores y la publicación de nuevas imágenes del cantante de ‘Frente al mar’ mientras tiene intimidad con la modelo venezolana, la creadora de contenido defendió a la pareja

Danny Barros

Por Danny Barros

Karen Sevillano normalizó el video
Karen Sevillano normalizó el video íntimo de Isabella Ladera y Beéle que se filtró, además pidió no criticarlos por la falta de movimientos

La filtración de un video íntimo protagonizado por Isabella Ladera y Beéle generó una oleada de críticas en redes sociales, centradas en la vida privada de la expareja.

Ante la viralización del material y la presión de sus seguidores, la creadora de contenido Karen Sevillano intervino públicamente para defender a la pareja, en especial al cantante.

“Sí, ya sabíamos que intimabas. Ustedes no intiman o qué?”, se preguntó Sevillano.

Sin embargo, la expresentadora del aftershow de La casa de los famosos divirtió con su humor característico y prometió estar atenta a los comentarios, ya que existe una segunda parte.

“Llegué tarde al chisme, pero ustedes saben que me encanta”, agregó.

Las reacciones en plataformas digitales no solo se enfocaron en la existencia del video, sino que también evaluaron el desempeño sexual de Ladera y Beéle.

Los comentarios calificaron la calidad de la relación mostrada, con expresiones como “vaca muerta” y expectativas sobre la intensidad o variedad de los encuentros.

La conversación digital se transformó en un debate sobre lo que el público espera de figuras mediáticas, incluso, en su vida privada.

Sevillano, reconocida influencer y exintegrante de La casa de los famosos, expresó su desacuerdo con la manera en que se juzga la intimidad de otros.

La bailarina y modelo venezolana
La bailarina y modelo venezolana aparece en el video musical de la nueva canción del barranquillero

En un mensaje dirigido a sus seguidores, subrayó que la vida sexual de las parejas no es uniforme y que la satisfacción puede encontrarse en diferentes formas y ritmos.

“Todos los días no se picha igual. Qué pena ver. Entiendan que todos los días no se picha duro, muchacha. O sea, ¿ustedes no lo han hecho o qué?”, cuestionó Karen, antes de apuntar que existen días en los que la experiencia puede ser más suave o más intensa, y que esa diversidad es parte natural de cualquier relación.

La influencer también destacó que la percepción externa sobre la calidad de la intimidad de una pareja no corresponde a la realidad de quienes la viven.

“La satisfacción usted la encuentra en posiciones diferentes, en movimientos diferentes y en velocidades diferentes. Todos los días rápido, aburre. Todos los días duro, aburre. Y todos los días suave, aburre”, afirmó, sugiriendo que el video filtrado solo muestra una faceta de la relación y que nadie fuera de la pareja puede saber cómo es realmente su vida sexual.

Karen Sevillano defendió a Isabella Ladera y Beéle ante la ola de críticas y memes que generó la filtración de su video íntimo

Más allá de la defensa puntual a Ladera y Beéle, Sevillano reflexionó sobre el derecho a la privacidad y la tendencia a opinar sobre la vida ajena en redes sociales.

El cantante urbano estrenó un
El cantante urbano estrenó un nuevo sencillo llamado 'Frente al mar'

Reconoció que el chisme es parte de la cultura digital, pero invitó a sus seguidores a considerar que solo los involucrados conocen la verdad de su intimidad.

“Las únicas que saben si Beéle es buen polvo o mal polvo son Isabela y Cara, y todas las demás que a las que Beéle les ha dado”, señaló, abriendo el espacio para que la audiencia compartiera sus opiniones, aunque con un tono de ironía sobre la costumbre de comentar la vida de otros.

En su mensaje final, Sevillano optó por una postura de neutralidad ante las opiniones sobre la sexualidad de terceros, recordando que la experiencia íntima solo pertenece a quienes la comparten. Así, la influencer dejó claro que, aunque el debate y el chisme en redes sociales persistan, la verdadera vivencia de la intimidad permanece fuera del alcance del juicio público.

Otro de los famosos que manifestaron su empatía con la pareja fue Sebastián Villalobos quien expresó su solidaridad tanto con Isabella Ladera como con Beéle, ya que, él considera que ambos son vítimas y nadie merece ser expuesto de esta manera.

El creador de contenido bumangués, Sebastián Villalobos, fue de las primeras figuras públicas que se pronunció acerca de las imágenes que inundaron las redes sociales, haciendo un llamado a evitar que este tiempo de contenidos existan entre las parejas: “Seguramente me tildarán de aburrido o lo que sea y por supuesto que nada justifica filtrar un vídeo íntimo de nadie. Pero si vamos a la raíz, realmente; qué tan necesario puede ser grabarse en un momento tan privado. Yo siento que ahí está el problema”.

Tras escándalo que desató filtración
Tras escándalo que desató filtración de video entre Isabella Ladera y Beéle, Sebastián Villalobos rechazó el hecho de garbarse en pareja

Por otro lado, el influencer que se estrenó como papá, compartió su radical punto de vista frente al hecho de grabarse con las parejas mientras se está teniendo intimidad.

“El sexo o hacer el amor se disfruta con quien se tiene en el momento que se tiene... después, si gustó.. se repite, no se reproduce en una pantalla. No le encuentro sentido, ni enviar, ni pedir. háganse un favor y eviten documentar cualquier acto sexual”, reflexionó Villalobos.

