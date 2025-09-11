Gustavo Bolívar afirmó que por más de 40 años las madres comunitarias han sido explotadas por el Estado: “Nunca les han reconocido ni arriendo, ni servicios públicos”

El exsenador Gustavo Bolívar lanzó pulla al Estado Colombiano - crédito Colprensa

Desde Cartagena, el exsenador y precandidato presidencial Gustavo Bolívar afirmó en su cuenta de X que durante casi cuatro décadas el Estado colombiano empleó de manera precaria a las madres comunitarias.

Según su mensaje, “durante 39 años, el Estado explotó laboralmente a las Madres Comunitarias”. Además, resaltó que con el actual gobierno se implementó un salario mínimo y acceso a pensión para estas trabajadoras.

Bolívar, estrecho colaborador del presidente Gustavo Petro, indicó que las beneficiarias ponen a disposición sus hogares para cuidar a millones de niños en situación vulnerable, agregando que el Estado nunca ha compensado los gastos por arriendo ni servicios públicos que generan sus funciones.

En la publicación, Bolívar anunció: “Mi gobierno lo hará”, en referencia a un posible compromiso político para cubrir estos costos en caso de asumir la presidencia en el futuro.