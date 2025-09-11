Colombia

Gobernador de Santander alertó por fuertes amenazas de muerte que recibió él y su familia: de qué se trata

Juvenal Díaz Mateus denunció que su esposa ha recibido graves amenazas a través de redes sociales: “Escojan las flores para el entierro, qué tipo de flores quieren, les traemos la tumba”

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
El también general gobernador, ganó las elecciones y, a partir del 1 de enero estará a la cabeza de Santander - crédito Colprensa

Las amenazas de muerte dirigidas al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y a su esposa, Victoria Eugenia Casallas, encendieron las alarmas de las autoridades en el departamento.

Mensajes intimidantes enviados a través de Instagram advertían de manera explícita: “escojan las flores para el entierro, qué tipo de flores quieren, les traemos la tumba”, y hacían referencia al caso del congresista Miguel Uribe.

En declaraciones públicas, el mandatario confirmó que estos mensajes también incluían insultos y alusiones fúnebres dirigidas a su esposa.

La amenaza, que está siendo analizada por la Policía y bajo verificación de la Fiscalía General de la Nación, no ha sido desestimada por el gobernador de Santander, quien destacó la gravedad de estos hechos en el actual clima de polarización política.

