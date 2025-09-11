Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

Así quedó la patrulla policial tras la emboscada del Clan del Golfo - crédito @jorgezuluagao/X

Un nuevo ataque armado contra miembros de la fuerza pública se registró en la tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025, en Buriticá, en el occidente de Antioquia.

El hecho, atribuido preliminarmente al Clan del Golfo, se produjo cuando una patrulla fue emboscada mientras se desplazaba cerca del casco urbano del municipio, específicamente en el sector el Calvario. Tras el atentado, las autoridades activaron protocolos de seguridad en la zona para responder a la situación y proteger al personal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así ocurrió el ataque armado contra patrulla de la Policía

El ataque ocurrió hacia las 2:00 p. m. cuando el vehículo policial, que estaba recogiendo elementos de dotación, fue detenido por una explosión de baja potencia. En el interior de la patrulla viajaban dos uniformados de la institución. Después de la detonación, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra la patrulla, lo que dejó a un patrullero lesionado en un brazo y a un subintendente ileso.

El ataque fue precedido por la detonación de un explosivo de baja potencia - crédito @jorgezuluagao/X

El coronel Luis Muñoz, comandante encargado del Departamento de Policía de Antioquia, relató que el patrullero herido fue evacuado del lugar en un motocarro. El vehículo policial quedó en el sitio del ataque, mientras que los uniformados lograron llegar al casco urbano para recibir atención médica e informar lo sucedido.

Muñoz explicó que el herido no presenta lesiones de gravedad, aunque permanece bajo observación médica en Buriticá. Se evalúa la posibilidad de trasladarlo a un hospital de mayor complejidad en otra zona del departamento, según la evolución de su estado de salud.

El comandante encargado también indicó que, tras el atentado, la Policía activó de inmediato los protocolos de seguridad en la zona. Estas medidas buscan garantizar la integridad de los uniformados y facilitar las labores de investigación sobre la autoría y las circunstancias del ataque, que, según las primeras informaciones, habría sido perpetrado por miembros del Clan del Golfo, uno de los grupos criminales más activos en el departamento.

Las autoridades realizaron trabajos de inteligencia y seguridad en el área afectada antes de proceder al retiro del vehículo policial que fue blanco de la explosión y los disparos. La presencia de artefactos explosivos y la posibilidad de nuevos ataques obligaron a extremar las precauciones en el lugar del atentado.

El precandidato presidencial Daniel Palacios condenó el ataque y prometió contundencia contra grupos armados ilegales - crédito @DanielPalam/X

Al respecto, el precandidato presidencial Daniel Palacios expresó vía X su rechazó por el ataque a los uniformados y prometió contundencia contra los grupos criminales que operan en diferentes regiones del país: “Rechazamos el cobarde ataque contra la @PoliciaColombia en Buriticá, Antioquia. La inoperancia de este Gobierno pone en riesgo a las comunidades y a nuestra Fuerza Pública.Proponemos combatir con contundencia a las organizaciones criminales y acabar con el tratamiento preferencial hacia guerrillas o grupos narcoterroristas (sic)“.

Fortalecimiento de grupos armados ilegales y aumento de la violencia preocupa a Antioquia

Las autoridades de Antioquia alertaron del fortalecimiento de los grupos criminales en el departamento, señalando que el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc han incrementado su presencia y capacidad operativa en más de un 50%.

Entre los hechos que evidencian este incremento de la violencia se encuentran el ataque al helicóptero en Amalfi, donde murieron 13 policías, recientes hostigamientos en los que fue asesinado un soldado, la colocación de minas antipersonal y la instalación de cilindros bomba, detalló la Gobernación de Antioquia.

El Clan del Golfo se habría expandido en el departamento en más de un 60% - crédito Colprensa

De acuerdo con declaraciones de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, citadas por Blu Radio, las disidencias de las Farc registraron un crecimiento del 70% en los últimos tres años, mientras que el Clan del Golfo aumentó su influencia en un 60%. Rendón indicó: “Así ellos se disfracen de insurgentes o contrainsurgentes, todo con el único propósito de captar las rentas del narcotráfico y la minería ilegal”.

El Observatorio de Derechos Humanos y Paz, IPC advirtió que la expansión de las disidencias ocurre principalmente en el Norte, Bajo Cauca y Nordeste del departamento. Carlos Zapata, director del IPC, señaló que estos grupos han conseguido aumentar su presencia mediante el reclutamiento forzado, aprovechando la conectividad territorial que permite a los frentes 18 y 36 desplazarse desde Ituango hasta la serranía de San Lucas.