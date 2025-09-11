Colombia

Congreso citará a ministros de Educación y Hacienda por crisis del Icetex y eliminación de subsidio a tasas de interés

El Gobierno deberá dar respuestas sobre la gestión de la entidad ante denuncias de mora en desembolsos, dificultades en la recuperación de cartera y el impacto que tendría una reforma en el presupuesto nacional

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

La citación fue impulsada por la senadora Soledad Tamayo y respaldada por 16 congresistas más

El Congreso de la República citó al ministro de Educación, Daniel Rojas, y al ministro de Hacienda, Germán Ávila, a un debate de control político para que respondan sobre la situación actual del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y la eliminación del subsidio a la tasa de interés de los créditos educativos.

La citación fue promovida por la senadora Soledad Tamayo, del Partido Conservador, y respaldada por otras 16 firmas. También están convocados el viceministro de Educación Superior, el presidente del Icetex y el director general de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda.

Según el documento dirigido a la mesa directiva del Senado, el debate busca examinar de manera integral la situación financiera y operativa del Icetex, así como las políticas que afectan el acceso y la permanencia en la educación superior.

Puntos clave del debate

El debate busca evaluar la situación financiera y operativa de la entidad

La proposición señala que los funcionarios deberán responder sobre varios temas relacionados con el manejo de la entidad. Entre ellos se encuentran:

  • El estado actual de los créditos educativos, condiciones de acceso y carga financiera para los beneficiarios.
  • Retrasos en los desembolsos de matrículas en universidades nacionales y extranjeras.
  • Medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del Icetex, impacto de la mora en la cartera y manejo de los subsidios.
  • Coordinación entre la política de gratuidad, programas de alivio y salvamento de créditos, y la creación de la llamada “Banca del Saber”.
  • Mecanismos de planeación, gestión y gobernanza en la entidad con su nueva administración.

Para ampliar la discusión, se propone invitar a representantes de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), el Sistema Universitario Estatal (SUE), la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias Públicas (Reditu), el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), así como colectivos de deudores del Icetex, gremios, representantes de la sociedad civil y organizaciones juveniles.

El propósito es asegurar que las decisiones sobre el Icetex se adopten con información precisa, considerando los retos actuales del sistema educativo y procurando que los recursos asignados se traduzcan en mayor cobertura y equidad territorial”, indica la proposición firmada por los senadores.

Organizaciones académicas y colectivos de deudores serán invitados a participar en la sesión

Concepto del Ministerio de Hacienda sobre la reforma

El debate se registra en medio de la discusión de un proyecto de ley que busca reformar el Icetex. Recientemente, el Ministerio de Hacienda envió un concepto no favorable a la Cámara de Representantes sobre la iniciativa.

En el documento, la cartera advirtió: “La limitación de las tasas de interés o la restricción a la generación de resultados reinvertibles afectaría estructuralmente la sostenibilidad del sistema de financiación de la educación superior en Colombia, en particular para las nuevas generaciones, al comprometer la recuperación de cartera y restringir la capacidad de atender nuevas cohortes de beneficiarios”.

El ministerio explicó que, según estimaciones del Icetex, los cambios propuestos en la reforma tendrían un impacto directo sobre la cartera de la entidad, que asciende a 8,9 billones de pesos. En un escenario extremo, advirtió, el Estado podría verse obligado a respaldar la totalidad de esa cifra.

La reforma incluye la fijación de un tope a las tasas de interés, estableciendo que los pagos no podrán superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más dos puntos porcentuales. También plantea garantizar subsidios de sostenimiento, limitar el endeudamiento de los usuarios y ofrecer asesoría obligatoria antes de la aprobación de créditos, así como la creación de un programa de salud mental para estudiantes.

“El Ministerio emite concepto no favorable, dados los riesgos de inconstitucionalidad y las graves consecuencias que el mismo tendría para el Icetex y para el presupuesto general de la nación”, se lee en el texto oficial.

Reacciones en la Cámara de Representantes

Catherine Juvinao, ponente del proyecto, criticó que el Gobierno no haya participado en el debate legislativo

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, ponente del proyecto, se pronunció durante la plenaria en respuesta al concepto negativo. “En el Ministerio de Educación y en el Icetex estaban hace dos días construyendo un concepto negativo a la carrera”, afirmó Juvinao, cuestionando la postura del Gobierno frente a la iniciativa.

La congresista agregó que ha extendido múltiples invitaciones al Ejecutivo para que participe en las discusiones sobre la reforma desde su radicación, pero no ha recibido respuesta.

