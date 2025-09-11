Colombia

Canal 1 calificó como una persecución del Gobierno Petro investigación anunciada por la SIC: “Grave atentado contra la libertad de prensa”

Plural Comunicaciones, concesionario del Canal 1, asegura que la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio forma parte de un “patrón de hostigamiento sistemático” por parte del Gobierno

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Plural Comunicaciones, concesionario de Canal
Plural Comunicaciones, concesionario de Canal 1, rechazó las imputaciones de la SIC y calificó la investigación como un “grave atentado contra la libertad de prensa” - crédito Colprensa y Canal 1

El concesionario del Canal 1, Plural Comunicaciones S.A.S., rechazó de manera categórica las imputaciones contenidas en la Resolución 69248 del 9 de septiembre de 2025 y en el pliego de cargos formulado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), calificando la actuación de la entidad como un “grave atentado contra la libertad de prensa”.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la compañía afirmó que la investigación forma parte de “una campaña de hostigamiento sistemático, proveniente de altas instancias del Gobierno nacional, en contra de un medio de comunicación libre”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, denunció que la SIC y otras autoridades, como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, han ejercido presión política para “debilitar a un medio de comunicación libre y democrático”.

Plural Comunicaciones detalló cronológicamente los hechos que, según la empresa, demuestran la legalidad de sus operaciones con Caracol Radio y la arbitrariedad de la SIC:

  • “El 9 de agosto de 2024 se suscribió una carta de intención… un instrumento sin efectos vinculantes ni de ejecución inmediata, donde se planteó un derrotero general del potencial negocio”, explicó la compañía.
  • Posteriormente, ambas partes realizaron un due diligence con reconocidas firmas legales para determinar los requisitos normativos asociados a la operación.
  • “El 27 de agosto de 2024, de forma previa a cualquier acto jurídico, en reunión con la Superintendencia de Industria y Comercio anunciamos la intención de: (i) realizar una operación de comercialización conjunta de pauta entre Caracol Radio y Canal 1, y (ii) provisión de contenidos en favor de Canal 1”, indicó la empresa.

Según Plural Comunicaciones, la Superintendencia afirmó en esa reunión que la operación no requería autorización previa porque Caracol Radio no participaba en el mercado de televisión, ni Canal 1 en el de radio.

La empresa precisó que, consultados sus equipos jurídicos, “por tener una participación combinada de menos del 0.5% en el mercado de pauta publicitaria digital, lo conducente era notificar la operación”, lo cual hicieron el 6 de septiembre de 2024.

Posteriormente, el 26 de septiembre de 2024, las partes firmaron un contrato de licenciamiento de contenidos siguiendo la estructura que Plural Comunicaciones tenía con otros proveedores.

En relación con la presión política, el comunicado recordó un mensaje publicado por el presidente de la República el 28 de octubre de 2024:

  • “Invito a organizarse en cooperativas. Colombia debe tener experiencia en el cooperativismo periodístico independiente.
  • La operación hecha por el grupo prisa sin consulta del Gobierno, no puede ser una masacre laboral ni un paso más al periodismo de los grandes grupos económicos”.

Plural Comunicaciones interpretó esta declaración como un ejemplo de la intervención directa del Ejecutivo en la operación del canal.

Mensaje publicado por el presidente
Mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro el 28 de octubre de 2024, en el que hizo un llamado a los trabajadores del canal a organizarse en cooperativas, citado por Canal 1 como ejemplo de intervención política - crédito Gustavo Petro/X

Respecto a la SIC, la compañía señaló que “el 30 de octubre de 2024, la Superintendencia remitió comunicación a las partes donde, según su análisis y en contra de sus propios precedentes, afirmó que no estaba de acuerdo con la definición de mercados relevantes realizada por las partes.

Las partes, respetuosas de la Ley, pero amparadas en que ya habían notificado la operación, salieron al aire el 1 de octubre de 2024 con la nueva parrilla, incluyendo programas de Caracol Radio, entre ellos, el programa 6AM del reconocido periodista Gustavo Gómez, usando el histórico eslogan del Canal 1 ‘Todos Somos Uno’, que la SIC usa como indicio de la supuesta integración”.

La empresa enfatizó: “A pesar de la notificación de haber firmado un contrato de licenciamiento de contenido, la operación originalmente proyectada y con la estructura de negocio planteada por las partes nunca se consolidó, y Canal 1 y Caracol Radio continuaron desarrollando su comercialización de pauta publicitaria de forma separada.

Lo demás, es historia: desde esa fecha, ese día a esa hora, el Gobierno inició una persecución frontal contra el Canal 1, su concesionario y accionistas”.

Plural Comunicaciones también cuestionó el uso que la SIC hizo de documentos jurídicos de Caracol Radio, señalando que “rechazamos categóricamente que la SIC haya utilizado, como parte de su argumentación, conceptos jurídicos elaborados por abogados de Caracol Radio, radicados en el exterior, los cuales están amparados por la reserva legal y la confidencialidad profesional”.

La compañía aseguró que dichos documentos “reflejan, por el contrario, el esfuerzo de las dos empresas por garantizar que todas sus actuaciones estuvieran alineadas con la normatividad vigente y con las mejores prácticas del derecho de la competencia a nivel colombiano y europeo”.

Finalmente, Plural Comunicaciones reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de la pluralidad informativa, anunciando que ejercerá “todos los mecanismos legales de defensa contra quienes, por acción y omisión, han colaborado en la destrucción de la libertad de prensa y asistirá a todos los órganos en el ámbito nacional e internacional para garantizar sus derechos y los de la opinión pública a recibir información libre, independiente y plural”.

La actuación de la Superintendencia
La actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio ante una presunta integración no autorizada plantea interrogantes sobre el equilibrio competitivo y la transparencia en el sector de medios de comunicación colombiano - crédito Superintendencia de Industria y Comercio

Por su parte, la SIC mantiene que la investigación se enmarca en la protección de la libre competencia y señaló que, de comprobarse responsabilidades, las personas jurídicas involucradas podrían recibir multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (142.350 millones de pesos) y las personas naturales hasta 2.000 salarios mínimos (2.847 millones de pesos).

La investigación abarca tanto a Caracol Radio y Canal 1 como a varios directivos de ambas compañías que participaron en la celebración y ejecución de los contratos cuestionados.

Temas Relacionados

Canal 1Superintendencia de ComericoSIC Canal 1Caracol RadioPersecución del GobiernoGustavo PetroMedios de comunicación en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Accidente de tránsito en el norte de Bogotá, entre bus escolar y automóvil

La Secretaría de Movilidad reportó el siniestro vial en la localidad de Suba, que afecta la movilidad del sector desde la mañana

Accidente de tránsito en el

Petro le contestó a David Luna por afirmar que las cifras en salud están “amañadas”: “Sus amigos, hicieron ‘la estrategia del caracol’ en la Nueva EPS”

El jefe de Estado remarcó que “la salud de Colombia no son las EPS, esas son solo intermediarios que se roban una parte del dinero de la salud en el país”

Petro le contestó a David

Valentino expuso pruebas en la que Isabella Ladera usaría a amigos y familiares para filtrar conversaciones y videos en redes sociales: “Hipócrita”

El ‘influencer’ enseñó capturas de pantalla en las que aparentemente la modelo venezolana planea, junto a su mamá, filtrar una conversación para dejar mal parado a Valentino

Valentino expuso pruebas en la

A un mes de la muerte de Miguel Uribe Turbay, su padre reafirmó su compromiso de “mantener tus banderas en alto”

María Claudia Tarazona, esposa del senador asesinado, también compartió un sentido mensaje al amor de su vida

A un mes de la

Karen Sevillano reaccionó al video íntimo de Isabella Ladera con Beéle que se filtró: “No había desempeño pichístico”

Ante la insistencia de sus seguidores y la publicación de nuevas imágenes del cantante de ‘Frente al mar’ mientras tiene intimidad con la modelo venezolana, la creadora de contenido defendió a la pareja

Karen Sevillano reaccionó al video
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estos serían los tres enlaces

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

ENTRETENIMIENTO

Karen Sevillano reaccionó al video

Karen Sevillano reaccionó al video íntimo de Isabella Ladera con Beéle que se filtró: “No había desempeño pichístico”

Rafa Taibo estrena ‘stand up show’ de terror junto a la medium Ayda Valencia y el humorista Iván Marín

Goyo aclaró su relación con Luister La Voz tras los rumores de romance: “No hay que tener miedo”

Así fue como Gero Ángel fue eliminado del ‘Desafío siglo XXI’: en medio de las lágrimas, el integrante de Alpha se despidió de su equipo

Andrea Serna reveló las tres cosas que para ella eran importantes a sus 20 años y actualmente no le importan: “Era realmente agotador”

Deportes

Etapa 18 de la Vuelta

Etapa 18 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos en la contrarreloj

Periodista colombiano protagonizó intenso debate con colega sobre si Venezuela tenía nómina para clasificar al repechaje del Mundial: “El fútbol no es tenis”

Polémica en el FPC: así fue la jugada por la que pidieron penalti y roja contra Millonarios por rodillazo de Diego Novoa

Así reaccionó la prensa deportiva de México tras el error de Kevin Mier, en el Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias: “Tremendo oso”

Prográmese con los colombianos en la Vuelta a España: hora de salida de los “escarabajos” en la contrarreloj de la etapa 18