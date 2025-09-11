Bombillo Amarillo recibe Premio Nacional de Exportaciones 2025: un símbolo de la fuerza de la animación colombiana

El estudio de animación Bombillo Amarillo, con sede en Medellín, fue galardonado con el Premio Nacional de Exportaciones 2025 en la categoría de Empresa Exportadora de Servicios.

El estudio de animación Bombillo Amarillo, con sede en Medellín, fue galardonado con el Premio Nacional de Exportaciones 2025 en la categoría de Empresa Exportadora de Servicios, un reconocimiento que destaca su liderazgo en la exportación de animación digital y su creciente presencia en mercados internacionales. El galardón, entregado durante el XXXVII Congreso Nacional de Exportadores, distingue la innovación y la calidad de la compañía, que se ha consolidado como referente de la industria creativa colombiana tras quince años de trayectoria.

El premio, otorgado por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) y ProColombia, resalta la capacidad de Bombillo Amarillo para llevar servicios de animación digital a clientes de Estados Unidos, Canadá, Polonia, Grecia, España y Reino Unido.

Fundado en 2010, el estudio reúne a cerca de 60 artistas y se especializa en técnicas como cut out, tradigital y frame by frame, ofreciendo servicios integrales que abarcan desde el diseño de universos y personajes hasta la composición de efectos visuales. Entre sus proyectos internacionales más destacados figuran colaboraciones en la serie Kayko y Kokosh de Netflix y la creación de escenarios para segmentos de The Boys de Prime Video, lo que evidencia su capacidad para competir en el mercado global.

A lo largo de su historia, Bombillo Amarillo ha acumulado una serie de reconocimientos que avalan su excelencia. En 2022, la serie Dapinti: una Aventura Musicolor obtuvo una nominación al Emmy, mientras que entre 2021 y 2023 la empresa sumó siete nominaciones a los premios India Catalina por producciones como Zooñadores, Las Aventuras de Tata y Coco, Flashlight y Nick en el Punto de Control. Además, el cortometraje Tiempos fue seleccionado oficialmente en festivales internacionales de Bélgica, Italia, Grecia, Estados Unidos, México, Australia y Colombia, consolidando la reputación global del estudio.

Daniel Vélez, gerente y fundador de Bombillo Amarillo, expresó que este reconocimiento marca un hito en la historia de la empresa y refleja la pasión de su equipo por proyectar la creatividad colombiana en el mundo. “Recibir este premio en el marco de nuestros 15 años de historia es un hito que refleja la pasión de nuestro equipo por llevar la creatividad colombiana al mundo. Desde nuestros inicios, hemos apostado por una vocación exportadora, buscando siempre elevar la calidad. Este galardón nos impulsa a seguir fortaleciendo la industria de la animación en Colombia e inspirar a nuevas generaciones para que se unan a este gremio en crecimiento”, afirmó Vélez.

El directivo también señaló los retos que enfrenta el sector, especialmente la escasez de animadores calificados en el país. “Necesitamos que más personas se unan a este gremio. Se están creando proyectos de millones de dólares en todo el mundo que no podemos ejecutar en Colombia porque hay escasez de animadores”, advirtió. Vélez subrayó la importancia de la especialización y la formación continua, e invitó a quienes deseen integrarse a la industria a acercarse al estudio para vincularse a nuevos proyectos.

El jurado del premio destacó la estrategia de internacionalización de Bombillo Amarillo, su contribución al desarrollo de la industria creativa nacional y su enfoque en la generación de empleo joven, así como sus políticas de equidad e inclusión. La empresa ha logrado posicionar a Colombia como un centro relevante en la animación global, capitalizando oportunidades en mercados exigentes y mostrando fortaleza ante los desafíos del sector.

El impacto de las exportaciones de servicios creativos en la economía colombiana ha sido notable. Según datos de Analdex, las exportaciones no minero-energéticas, entre las que se incluyen los servicios de animación digital, crecieron un 23,1% en el primer trimestre de 2025, consolidándose como un motor clave para el desarrollo económico y social del país.

En el contexto regional, Vélez advirtió que, aunque la animación colombiana goza de una posición destacada, la competencia internacional es intensa. Países como México y Chile avanzan con fuerza, mientras que Argentina busca recuperar su protagonismo en el sector. Ante este panorama, el gerente de Bombillo Amarillo insistió en la necesidad de mantener la resiliencia y la mejora continua, recordando que la primera incursión del estudio en el mercado internacional les permitió identificar áreas de mejora y buscar alianzas estratégicas con estudios de otros países.

Actualmente, el equipo de Bombillo Amarillo considera que el sector de la animación en Colombia atraviesa una etapa de oportunidades. El interés internacional en el talento local y la disposición de socios extranjeros para colaborar abren una ventana que, según Vélez, el sector debe aprovechar para consolidar su presencia global y fortalecer la industria nacional.