Belinda filtró canción que sacará con Sebastián Yatra y así reaccionó el colombiano

Belinda sorprende a Sebastián Yatra y a sus fans con un adelanto de su nueva colaboración musical - crédito @belindapop y @sebastianyatra/IG

Belinda no se aguantó e hizo un gesto inesperado en sus redes sociales, pues compartió un adelanto de la canción que prepara junto al colombiano Sebastián Yatra, generando una ola de reacciones entre sus seguidores y el propio artista colombiano.

La cantante difundió a través de su perfil de Instagram y Tiktok un video en el que se le ve dentro de un avión privado, mientras de fondo se escucha una parte de la nueva colaboración, cuyo título y fecha de lanzamiento permanecen en secreto.

La publicación de Belinda incluyó un mensaje dirigido al colombiano: “Sebastián Yatra, no me mates por subir esto, no me pude aguantar”, asegurando que las ganas por mostrar el nuevo trabajo musical estaban a flote y quería compartirlo con sus seguidores.

La respuesta de Yatra no se hizo esperar y, en la sección de comentarios, expresó su sorpresa con un escueto, pero elocuente “NOOOOOOOO”, a lo que la cantante replicó con varios emojis de corazón.

Así fue como Belinda reveló que sacará una canción con Sebastián Yatra - crédito @belindapop/IG

Este anticipo musical llega después de que ambos artistas comenzaran a mostrarse juntos en diferentes ocasiones, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible colaboración.

El 16 de agosto, Belinda publicó una serie de fotografías en un estudio de grabación, acompañadas del texto: “Celebrando mi cumple haciendo lo que más me gusta ¿Estás listo Sebastián Yatra? Leo season".

En esa oportunidad, Sebastián Yatra respondió con las iniciales que podrían corresponder al nombre del tema: “C_ P R___ 🔁❤️‍”, según indicaron varios de los fanáticos, pero hasta el momento no hay confirmación al respecto, pues ni Belinda ni Sebastián Yatra han revelado detalles adicionales sobre el tema musical ni su lanzamiento oficial, manteniendo la expectativa entre sus seguidores.

Sin embargo, tiempo más tarde de la filtración que hizo Belinda, el propio Sebastián compartió un nuevo clip en sus redes sociales en el que mostró cuál había sido su reacción al enterarse de que la mexicana decidió mostrar que trabajaron juntos en una nueva producción musical y que ya estaría lista para lanzarla al público.

De acuerdo con el video, Yatra primero se queda mirando sorprendido el gesto que tuvo Belinda, mientras se tapa la boca, pero después baja la cámara de su celular y empieza a bailar y disfrutar de la canción demostrando que se trata de un éxito que le podrá gustar a muchos seguidores y que él desde ya también se está gozando como Belinda.

Sebastián Yatra reaccionó a la filtración que hizo Belinda de su nueva canción juntos - crédito @sebastianyatra/TikTok

“Me enteré al mismo tiempo que ustedes (el público) que Beli filtró la canción”, dijo Sebastián en la descripción del video.

Según lo que se puede escuchar del tema musical en las publicaciones, se trataría de una mezcla entre el reguetón y el pop en la que hablan del amor y las marcas que deja en las personas, pues Belinda dice: “No sé amar a nadie que no seas tú, te llevo adentro como un tatoo... Si juntos no nos faltaba nada”.

En el proceso detrás de la creación de la nueva colaboración entre Sebastián Yatra y Belinda también está el dúo cubano Gente de Zona, ya que el colombiano minutos más tarde compartió un adelanto donde se aprecian momentos íntimos del trabajo en el estudio.

Los artistas, junto al equipo de producción, compartieron escenas que resaltan la dinámica activa y la energía compartida en la búsqueda de la melodía central del tema.

Sebastián Yatra sacará tema junto a Belinda y Gente de Zona - crédito @sebastianyatra/IG

En las imágenes difundidas, puede verse a los intérpretes intercambiando ideas, ajustando detalles técnicos y musicales del sencillo, evidenciando un ambiente de colaboración constante. Sebastián Yatra, notablemente entusiasmado por el progreso de la grabación, aseguró: “Vamos a darle hasta que encontremos la hijueputa melodía más loca del mundo”.

Durante el desarrollo de la pieza, Yatra se dejó ver practicando pasos de baile al ritmo del coro, mientras Belinda y el cantante colombiano mostraban cercanía al aparecer tomados de la mano mientras registraban fragmentos de la melodía.