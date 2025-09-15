Colombia

Aumento del salario mínimo de 2026 sería justo para millones de empleados con medida que tomó el ministro del Trabajo

Antonio Sanguino remarcó que es necesario “afianzar el diálogo social entre gremios y centrales obreras, orientado a garantizar trabajo digno, salario justo, pensiones seguras y formalización laboral”

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
En la actualidad, el salario
En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de $1.423.500 - crédito Shutterstock

La negociación entre Gobierno, empresarios y trabajadores por el aumento del salario mínimo de 2026 está a semanas de empezar de manera formal. Sin embargo, las partes ya avanzan en el diálogo. Por lo menos, así fue informado, el 26 de agosto, cuando el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y sus viceministros de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, y de Relaciones Laborales encargada, Sandra Muñoz, presidieron la sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, desde donde se hizo la invitación a valorar los puntos que unen el debate sobre los derechos de los trabajadores en Colombia.

Dicha conformación cobra especial relevancia porque la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es el principal escenario para fomentar el diálogo social en material laboral y salarial del país, lo que quiere decir que es un primer paso para la concertación del salario mínimo de 2026 (en la actualidad es de $1.423.500, luego de un aumento del 9,54% por medio de decreto), subida que se da teniendo en cuenta la inflación y la cifra de productividad, principalmente.

Y es que la misma fue creada mediante el artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, con el objetivo de fomentar las buenas relaciones laborales, contribuir a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertar las políticas salariales y laborales.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo,
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, dice que es necesario que los trabajadores de Colombia tengan un salario justo - crédito @AntonioSanguino/X

Ahora, el 15 de septiembre de 2025, el ministro Antonio Sanguino anunció la reanudación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, descrita como el principal espacio de discusión laboral y salarial en Colombia. Según informó por medio de X, el Gobierno instaló esta instancia con el objetivo de “afianzar el diálogo social entre gremios y centrales obreras, orientado a garantizar trabajo digno, salario justo, pensiones seguras y formalización laboral”.

Según dijo, el proceso busca impulsar reformas estructurales y compromisos en temas de género, migración, sector público y economía popular. Sanguino resaltó que la comisión abordará varios asuntos clave, entre ellos:

  • Ratificación del Convenio sobre Trabajo Marítimo (2006):

Es un acuerdo internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece normas mínimas para los derechos de los marinos, que garantiza condiciones laborales y de vida decentes a bordo de los buques.

Consolida y actualiza 37 instrumentos anteriores de la OIT y asegura requisitos de salud, seguridad, alojamiento, alimentación, empleo, salarios y repatriación, con lo que busca así una “declaración de derechos” para la gente de mar y promueve la competencia leal en la industria marítima.

El aumento del salario mínimo
El aumento del salario mínimo para 2025 fue de 9,53% y no fue concertado, sino decretado por el presidente Gustavo Petro - crédito Canva
  • Convenio 102 sobre Seguridad Social, la norma mínima internacional:

Es el tratado internacional fundamental de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece los estándares mínimos para la protección social en nueve ramas de la seguridad social, incluyendo asistencia médica, maternidad, enfermedad, vejez, invalidez, accidentes de trabajo, desempleo, y prestaciones familiares y de sobrevivientes.

Sirve como un marco de referencia global para que los países construyan y fortalezcan sus sistemas de protección social de manera sostenible y equitativa.

  • Convenio 187 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo:

Busca crear y promover una cultura de prevención para lograr un medio de trabajo seguro y saludable. Establece que todos los Estados miembros deben desarrollar una política, un sistema y un programa nacional en consulta con organizaciones de empleadores y trabajadores.

Son más de tres millones
Son más de tres millones los trabajadores colombianos que devengan un salario mínimo - crédito Sodexo

Establece los principios y deberes fundamentales para garantizar el derecho a un entorno laboral seguro y se enfoca en mejorar continuamente las condiciones de trabajo para prevenir accidentes, enfermedades y muertes.

Negociación colectiva

De acuerdo con el funcionario, se presentó el informe del diálogo tripartito sobre el proyecto de decreto de negociación colectiva unificada por niveles, que incluye tanto a trabajadores del sector privado como del oficial.

Asimismo, enfatizó el compromiso del Gobierno con la construcción de acuerdos por medio del diálogo en materia laboral, con el propósito de avanzar en el fortalecimiento de derechos y garantías laborales en el país.

Salario MínimoAumento del Salario MínimoSalario Mínimo 2026Ministerio del TrabajoColombia-EconomíaColombia-Noticias

