Petro pide libertad para Enrique Márquez y familias reclaman acción por colombianos presos en Venezuela

El llamado del presidente por un dirigente opositor venezolano reactivó el debate sobre los 37 colombianos detenidos

Por Mauricio Villamil

Presidente Gustavo Petro - crédito
Presidente Gustavo Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El 16 de enero de 2025, el presidente Gustavo Petro se refirió por primera vez a la situación de ciudadanos colombianos recluidos en Venezuela.

En esa ocasión, a través de su cuenta en X, solicitó la liberación de 12 connacionales que permanecían bajo custodia en cárceles del vecino país.

Colombianos retenidos - crédito
Colombianos retenidos - crédito Colprensa

La cifra, sin embargo, se ha incrementado la cifra de colombianos recluidos en Venezuela con el paso de los meses y actualmente se registran 37 casos, de acuerdo con información recopilada por El Tiempo.

Siete meses después de aquel pronunciamiento, el mandatario volvió a hablar sobre detenciones en Venezuela, aunque esta vez enfocó su mensaje en Enrique Márquez, un político opositor venezolano detenido en enero de 2025.

Foto del excandidato opositor a
Foto del excandidato opositor a la presidencia de Venezuela Enrique Márquez. EFE/ Ronald Peña R.

En su publicación más reciente, Petro escribió: “Ocho meses detenido lleva Enrique Márquez y con él decenas de Colombianos en cárceles venezolanas. Ojo, no se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder. La hora de la defensa de Venezuela, que implica la unión de su pueblo ha llegado. Un pueblo dividido es fácil de invadir. Hora del diálogo, la reconciliación y la unión en Venezuela”.

El mandatario colombiano ya había pedido la excarcelación de Carlos Correa, defensor de derechos humanos en Venezuela, quien posteriormente fue liberado. Ahora, con el caso de Márquez en el centro del debate, familiares de los ciudadanos colombianos retenidos consideran que el tema de sus allegados no avanza.

Enrique Márquez y su carrera política

Márquez, ingeniero de 62 años nacido en Maracaibo, ha ocupado distintos cargos en el escenario público venezolano. Fue diputado y llegó a ocupar la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2017. Más tarde ejerció como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, entre 2021 y 2023.

Durante ese periodo recibió críticas de algunos sectores por supuestas cercanías con el chavismo, señalamientos que no se comprobaron. En 2024 se lanzó como candidato presidencial con el partido Centrados en la Gente. Sin embargo, tras cuestionar los resultados de las elecciones, fue arrestado.

El régimen de Nicolás Maduro lo vinculó con un supuesto plan para organizar un “golpe de Estado” el 10 de enero de 2025, fecha en que Maduro asumió un nuevo mandato. Según la acusación, Márquez habría propuesto juramentar al opositor Edmundo González Urrutia en el exterior. La oposición, en contraste, afirma que la detención fue motivada por sus dudas frente a la legitimidad de la reelección presidencial.

FOTO DE ARCHIVO. Nicolás Maduro.
FOTO DE ARCHIVO. Nicolás Maduro. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La situación de los colombianos detenidos

Mientras el caso de Márquez ocupa titulares, 37 colombianos permanecen en prisión en Venezuela. La mayoría de ellos enfrenta señalamientos de haber actuado como “mercenarios”. Sus familias en Colombia han elevado múltiples solicitudes, incluyendo cartas a la Cancillería, reuniones oficiales y protestas en Bogotá, pero aseguran que no han recibido avances significativos.

Incluso, de acuerdo con sus relatos, la delegación diplomática colombiana en Caracas no ha logrado realizar visitas a los centros de reclusión. Según denuncias, en la cárcel El Rodeo I no solo se ha impedido la entrada de representantes consulares, sino también la entrega de elementos de higiene enviados por los familiares.

Yareni Navarro, tía de Brayan Navarro —detenido en Puerto Cabello el 6 de enero de 2025— declaró a El Tiempo: “Queremos saber de nuestros familiares. Estamos desesperados al ver que sigue pasando el tiempo y no vemos esperanza”. Más adelante, agregó: “Somos personas humildes y por eso ¿nuestros familiares no valen?”.

Reclamos a las autoridades colombianas

Los parientes de los detenidos insisten en que la respuesta del Gobierno colombiano no ha sido suficiente. Consideran que mientras se hacen llamados públicos por la liberación de dirigentes venezolanos, la suerte de los ciudadanos nacionales permanece sin resolverse.

Este diario buscó la versión del vicecanciller Mauricio Jaramillo sobre los avances en las gestiones diplomáticas, pero hasta el cierre de la publicación no se obtuvo respuesta.

