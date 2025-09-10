Colombia

Nicolás Petro se refirió a los nuevos delitos que le imputaría la Fiscalía: “Me quieren hacer un montaje procesal”

El entorno del hijo del mandatario colombiano sostiene que la Fiscalía actúa bajo motivaciones ajenas a la imparcialidad institucional

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

El hijo del presidente colombiano
El hijo del presidente colombiano acusa a la Fiscalía de actuar por intereses ajenos a la justicia, mientras su defensa anuncia acciones legales y cuestiona filtraciones de información a una precandidata presidencial - crédito Colprensa

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta una nueva ofensiva judicial que, según sus declaraciones, responde a presiones políticas y a un presunto montaje judicial orquestado por la Fiscalía.

En entrevista con Caracol Radio, Nicolás Petro denunció que actores políticos buscan su captura y aseguró que no tiene intención de evadir la justicia.

Su defensa, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, autodenominado como “la artillería de Nicolás Petro”, anunció acciones legales contra funcionarios y una precandidata presidencial, en medio de un ambiente marcado por acusaciones cruzadas y filtraciones de información.

Petro, quien ya está próximo a enfrentar un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ahora se ve involucrado en un nuevo proceso penal por presunta corrupción, vinculado a una fundación con sede en Barranquilla.

Aunque la Fiscalía General de la Nación aún no ha notificado formalmente la fecha de imputación, el caso ha escalado en tensión tras las recientes declaraciones de Petro y de su abogado, quienes sostienen que la Fiscalía estaría actuando bajo motivaciones políticas.

El abogado Alejandro Carranza informó
El abogado Alejandro Carranza informó que denunciará a funcionarios y a una precandidata presidencial, en medio de un ambiente de acusaciones cruzadas y supuestas filtraciones en el caso contra el hijo del mandatario - crédito @razonmasfe/X - @nicolaspetrob/X

“La Fiscalía me quiere hacer un montaje procesal nuevamente”, afirmó Petro en entrevista con Caracol Radio.

El hijo del mandatario recordó que en 2023 fue capturado poco antes de unas elecciones, en un operativo que, según él, se basó en una fuente falsa presentada por el fiscal Mario Burgos.

Petro sostuvo que esa fuente fue identificada y denunciada ante la propia Fiscalía, y advirtió que ahora se intenta repetir la estrategia para capturarlo de nuevo, en lo que calificó como un proceso “montado” y “falso”.

El nuevo proceso penal que prepara la Fiscalía incluye cargos por interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, relacionados con la fundación Conciencia Social.

Sin embargo, Nicolás Petro negó cualquier vínculo con esa organización: “No tengo ninguna relación con la fundación, ni siquiera conozco al representante legal, nunca he tenido una relación con ellos”, declaró a Caracol Radio.

Tanto él como su abogado insistieron en que hasta el momento no han recibido notificación oficial sobre la imputación.

Uno de los puntos más delicados de la denuncia de Petro es la supuesta filtración de información reservada a la precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila.

El caso del hijo del
El caso del hijo del presidente de Colombia se complica tras denuncias de manipulación, filtración de datos reservados y presunta coordinación entre la Fiscalía y actores políticos, según declaraciones de la defensa - crédito X

Petro relató que el 6 de septiembre, a las 8:00 a.m., Dávila anunció en redes sociales que la Fiscalía había radicado una solicitud de imputación en su contra, cuando en realidad ese trámite no se había realizado aún.

Horas más tarde, la precandidata publicó una fotografía que confirmaba la radicación de la imputación a las 2:00 p.m.

Petro cuestionó cómo Dávila pudo acceder a información que, en teoría, solo estaba en manos de la fiscal del caso, y sugirió que existió una coordinación entre ambas: “¿Será que la precandidata habla con la fiscal del caso? Porque eso pareció que en la mañana dio una orden y la fiscal la cumplió a las 2:00 de la tarde”, expresó en la entrevista.

El abogado Alejandro Carranza profundizó en las acciones legales emprendidas. Según explicó a Caracol Radio, la Fiscalía cuenta con un poder otorgado por Petro desde marzo de 2023, y en la primera imputación el fiscal Burgos ya había mencionado la fundación y los delitos ahora señalados.

Carranza calificó esas actuaciones como parte de una estrategia para presionar a su cliente y obtener declaraciones en contra del presidente Gustavo Petro.

Además, informó que ha radicado una denuncia penal contra la fiscal Lucy Laborde, responsable del caso, por presuntos delitos de prevaricato, fraude procesal y revelación de secreto. “La denuncio precisamente por esa actividad prevaricadora posiblemente cometida, por esa actividad de fraude procesal presuntamente cometida por ella, por la revelación de secreto presuntamente cometida por la fiscal”, detalló Carranza.

Las recientes revelaciones sobre supuestas
Las recientes revelaciones sobre supuestas coordinaciones entre actores políticos y la Fiscalía plantean interrogantes sobre la integridad de los procedimientos y la confianza en las instituciones colombianas - crédito Vicky Davila/Facebook

El abogado también anunció que solicitará explicaciones a la precandidata Dávila sobre el origen de la información que divulgó y criticó la supuesta coordinación entre la fiscal y la política. Carranza señaló que, tras la radicación de la denuncia penal contra la fiscal, Dávila reaccionó públicamente, lo que, a su juicio, evidencia una comunicación constante entre ambas: “Es decir, que hay una comunicación constante entre la candidata y su fiscal de bolsillo o su fiscal como ella misma usa ese término para impulsar esta actividad en contra de Nicolás”, afirmó.

El caso de Nicolás Petro se enmarca en un proceso judicial previo por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en el que la defensa ha solicitado la exclusión de pruebas que, según argumentan, fueron obtenidas bajo presión.

La fundación Conciencia Social, mencionada en los nuevos cargos, ha sido objeto de atención desde la primera imputación, aunque tanto Petro como su defensa niegan cualquier relación con la entidad.

Las denuncias de manipulación judicial, filtración de información y presiones políticas han intensificado el debate sobre la relación entre la Fiscalía, el sistema político y la defensa de Nicolás Petro. Mientras la Fiscalía avanza en la preparación de nuevos cargos, la defensa insiste en que el proceso responde a intereses ajenos a la justicia y que se busca utilizar a Petro como instrumento en la contienda política.

En este escenario, la defensa de Petro remarcó que la Fiscalía debe actuar con independencia y que los procesos judiciales no pueden ser utilizados como herramientas de campaña electoral.

