Madre de la pequeña Sofía Delgado reaccionó a supuesta confesión de Brayan Campo de que cometió otros feminicidios: “Lo estremece a uno”

Madre de Sofía Delgado - crédito captura de pantalla Más allá del Silencio

La reciente revelación sobre la posible implicación de Brayan Campo en más crímenes ha generado una profunda conmoción en la familia de Sofía Delgado.

La madre de la menor, Lady Zúñiga, expresó su asombro y dolor tras conocer el testimonio de un compañero de prisión de Campo, Luis Gregorio Ramírez Maestre, alias Soga, que aseguró que este habría confesado la autoría de otros asesinatos durante una partida de parqués en el patio 6 de la cárcel Tramacúa, en Valledupar, donde cumple condena, tal como se dio a conocer en el pódcast Más allá del silencio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La madre de Sofía Delgado recordó que, desde el inicio del proceso judicial, sospechaba que Brayan Campo podría estar vinculado a más casos.

“Yo decía que él debía tener más casos, yo no creo que haya sido solamente Sofía teniendo en cuenta todo lo que hizo y lo que ocultó. Lo hizo bien planeado”, afirmó Lady Zúñiga al podcast.

Aunque esta idea la acompañó durante mucho tiempo, confesó que no esperaba que tales sospechas se hicieran públicas ni que surgieran testimonios que las confirmaran.

La familia y comunidad de Sofía Delgado reciben la sentencia como un acto de justicia - crédito Leidy Zuñiga/Facebook

En su intervención, Zúñiga evocó los casos de Tatiana Trujillo y Érica Sepúlveda, dos niñas halladas sin vida en una zona rural de Villa Rica, al norte del Cauca.

“Yo sé que las familias no saben la verdad de quién fue”, comentó, aludiendo a la incertidumbre que aún pesa sobre los allegados de las víctimas.

La madre de Sofía subrayó el impacto emocional que le produjo la supuesta confesión de Campo.

“Esta confesión es algo que lo estremece a uno y que yo sé que ellos como familia están dolidos, pero también queriendo saber la verdad y con la esperanza de que no quede impune”, agregó.

Brayan Campo en una reciente entrevista con el podcast 'Conducta criminal' - crédito YouTube

La búsqueda de justicia y verdad se ha convertido en un consuelo para Lady Zúñiga, quien relató que en sus oraciones pide a Dios que toda la verdad salga a la luz, por dolorosa que sea. “Uno queda asombrado por la magnitud de la maldad que puede haber en un ser humano. (...) Dios se va a encargar de sacar todo lo que él haya hecho”, expresó.

Para la madre de Sofía Delgado, es fundamental que Brayan Campo asuma la responsabilidad total de sus actos y confiese todos los crímenes cometidos, con el objetivo de que reciba una condena que le impida recuperar la libertad, tal como ocurrió en el caso de su hija.

Además, Zúñiga lamentó que la tragedia de Sofía pudo haberse evitado si las autoridades hubieran actuado con mayor rigor tras el abuso sexual por el que Campo fue encarcelado brevemente en 2018, antes de quedar en libertad por vencimiento de términos. “Salió a matarme a mi niña, a acabar con sus sueños, con sus expectativas y con lo que ella quería hacer. (...) En el 2022 mató a otras niñas, y en el 2024 acabó con la vida de mi hija. Esto es el colmo, una persona de esas estaba en la calle destruyendo familias”, relató entre lágrimas.

El asesino de Sofia Delgado fue trasladado a la cárcel de Valledupar - crédito Redes sociales y el Inpec

Lady Zúñiga también reiteró su convicción de que la entonces esposa de Brayan Campo tenía conocimiento de lo ocurrido con la menor, considerando improbable que no hubiera sospechado nada. Durante el último año, la familia ha mantenido vivo el recuerdo de Sofía en sus reuniones, enfrentando la ausencia de la niña. “Hace mucha falta. (...) Yo ya he reconocido y aceptado que ella está en el cielo y es un ángel de luz”, concluyó Zúñiga en su conversación.

En ese mismo episodio se le reveló a una familiar de una de las jóvenes que presuntamente fue víctima de Campo, la confesión de alias Soga, esclareciendo de cierta manera el crimen de esta joven que lleva en el limbo casi tres años.