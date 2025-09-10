Macabro crimen en Antioquia: comerciante fue decapitado y desmembrado tras salir con motorizados

Las autoridades investigan lo ocurrido después de que los hombres llegaran al negocio de la víctima - crédito Colprensa

El hallazgo del cuerpo de Norbey Antonio Suárez Cardona en la vereda Mulaticos, ubicada a 40 minutos del casco urbano de Pueblorrico, Antioquia, sorprendió a la comunidad y se convirtió en un ejemplo de la violencia que atraviesa la región, debido a que se han registrado varios homicidios de este tipo.

Durante la jornada del 10 de septiembre de 2025, las autoridades confirmaron que el comerciante, conocido como “Grillo”, fue encontrado decapitado y desmembrado, un hecho que desató la alarma en el municipio por la violencia con la que fue perpetrado y que llevó a que se adelantara una investigación, teniendo en cuenta que el sector ya cuenta con nueve homicidios en lo que va del 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte oficial, Suárez Cardona se encontraba atendiendo su negocio cuando tres hombres se acercaron para solicitar combustible. Tras mantener una conversación breve y sin que se registrara ningún tipo de forcejeo, el comerciante accedió a acompañar a los sujetos en una motocicleta.

Horas después, su cuerpo fue hallado sin signos vitales, además de presentar el desmembramiento de sus miembros superiores e inferiores y decapitación.

El crimen tiene en alerta a los habitantes de la zona - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la gravedad del caso se pronunció el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, que informó que una comisión del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Medellín, asumió la investigación del caso.

Por ahora, las autoridades se encuentran en proceso de recolección de pruebas y testimonios con el objetivo de esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables del brutal ataque en contra del comerciante.

Homicidios en el municipio del suroeste antioqueño

Este asesinato se llevó a cabo en un contexto de creciente inseguridad en Pueblorrico. Este es el segundo crimen que se comete en menos de una semana, pues Mauricio Benavides fue asesinado con arma de fuego en la misma zona rural, lo que refuerza la preocupación de los habitantes y de las autoridades por el aumento de la violencia en el municipio.

La Policía fue enfática en afirmar que Norbey Antonio Suárez Cardona no mostró resistencia al salir con los tres hombres que llegaron hasta su negocio, lo que ha llevado a los investigadores a profundizar en las circunstancias que rodearon el crimen, pues se estima que los sujetos podrían ser conocidos.

Entre tanto, la comunidad permanece a la espera de avances en la investigación, pues los habitantes del municipio enfrentan el impacto de una nueva pérdida en medio de una ola de homicidios que no da tregua.

Mujer fue hallada muerta en motel de La Estrella

Una mujer de 35 años fue hallada muerta en el interior de un motel de La Estrella, municipio del Valle de Aburrá, en Antioquia, durante la madrugada del sábado 6 de septiembre de 2025. La investigación está complicada por causa de la falta de claridad en los relatos de aquellos que estuvieron presentes en la habitación, así como por los vacíos en la reconstrucción de los acontecimientos previos al fallecimiento.

Varios casos de este tipo se han presentado en moteles del país - crédito Colprensa y Google Maps

De acuerdo con la información recolectada por los uniformados, la víctima no se encontraba sola en el momento de los hechos. El hombre que la acompañaba relató que, durante la noche anterior, compartieron la habitación con otras tres personas: dos mujeres y un hombre. Según su testimonio, el grupo consumió bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas, lo que, en palabras del acompañante, provocó que no recordaran la mayor parte de lo sucedido.

La alerta de las autoridades se mantiene, debido a los signos de violencia en el cuerpo de la víctima y la ausencia de una versión coherente de los hechos por parte de los involucrados.