Asesinato del secretario de Gobierno de Pradera mientras veía el partido de la selección Colombia: estas son las imágenes clave para dar con los responsables

Se conoció un video que muestra el momento exacto cuando José Dorien Jiménez se encontraba viendo el encuentr deportivo y fue atacado por hombres armados

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

El secretario de Gobierno del
El secretario de Gobierno del municipio de Pradera, Valle del Cauca, murió cuando se encontraba viendo el último partido de la Selección Colombia en las eliminatorias al Mundial del 2026 - crédito Captura video/Redes sociales

Mientras los habitantes del municipio de Pradera (Valle del Cauca) vivían la emoción del partido de la selección Colombia frente a Venezuela por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, un violento episodio interrumpió la tranquilidad de la velada en el parque principal del municipio.

El secretario de Gobierno de Pradera, José Dorien Jiménez, fue asesinado a tiros en la noche del martes 9 de septiembre, en un hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad instaladas en el lugar.

El atentado ocurrió cerca de las 7:15 p. m., cuando un grupo numeroso de personas seguía la transmisión del partido.

En las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia, se observa que José Dorien Jiménez se encontraba entre los asistentes, revisando su celular y próximo a varias motocicletas estacionadas en la zona.

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado por sicarios en pleno parque principal - crédito Redes sociales

De manera repentina, dos individuos llegaron al establecimiento en una motocicleta; uno de ellos, identificado por vestir buzo y gorra roja, descendió del vehículo, extrajo un arma y disparó contra el secretario, quien cayó al piso gravemente herido.

Tras los disparos, el atacante regresó a la motocicleta y huyó junto a su cómplice, al tiempo que se registraba la confusión entre los asistentes al evento.

Así como detalló el brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante Departamento de Policía Valle: “Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegan a establecimiento de comercio y realizan varios disparos sobre la humanidad de nuestro secretario, quien es trasladado rápidamente con las otras dos personas lesionadas al hospital y desafortunadamente fallece. Las otras dos personas heridas se encuentran estables y fuera de peligro”.

De esta manera, la oficial agregó que “la Gobernación del Valle del Cauca ha ofrecido hasta cien millones de pesos por la información que la ciudadanía aporte, con el fin de dar con la captura de estos delincuentes”.

El Departamento de Policía Valle
El Departamento de Policía Valle publicó un cartel ofreciendo hasta $100 millones de recompensa por información que permita identificar y judicializar a los responsables de los hechos - crédito Policía Valle

Quienes posean información relevante para la identificación y judicialización de los responsables de los hechos relacionados con José Dorien Jiménez, secretario de Gobierno de Pradera, pueden comunicarse de manera confidencial a los números 3213947235 y 3202976662, o escribir al correo deval.sijin@policia.gov.co.

El Departamento de Policía Valle ha divulgado un cartel en el que ofrece una recompensa de hasta $100 millones para quienes colaboren en el esclarecimiento del caso.

Sobre las hipótesis

El asesinato de José Dorian Jiménez Salazar, secretario de Gobierno de Pradera, se habría producido como posible consecuencia de los recientes operativos contra el microtráfico en el municipio, según la principal hipótesis que manejan las autoridades del Valle del Cauca. La gobernadora Dilian Francisca Toro explicó a W Radio que “él había realizado más o menos 22 allanamientos y esa es la principal hipótesis”.

Además, señaló que aunque existen grupos armados organizados en la región, como las disidencias Adán Izquierda y Frente 57, no descartan la participación de estos en el homicidio.

El funcionario recibió varios disparos mientras veía el partido de la selección Colombia - crédito X

El hecho sucedió en la noche del martes 9 de septiembre, cuando el funcionario asistía a la proyección pública del partido entre Colombia y Venezuela. De acuerdo con el alcalde Francisco Javier Guzmán, entrevistado por Blu Radio, la víctima “se encontraba departiendo con otros funcionarios del municipio, como su asistente y un grupo de concejales”, en la plaza principal, donde “colocaron una pantalla para que los ciudadanos vieran el partido”.

Fue en ese contexto cuando desconocidos abrieron fuego, matando a Jiménez Salazar e hiriendo a otras dos personas, entre ellas su secretaria personal, según confirmó la gobernadora Toro.

Aunque los hechos quedaron grabados en video, hasta el momento las autoridades no cuentan con una hipótesis definitiva sobre los autores intelectuales y materiales del asesinato. El alcalde Guzmán indicó a Blu Radio que “en el consejo de seguridad con todas las autoridades del municipio y el departamento vamos a iniciar la investigación que nos permita dar con el paradero de los homicidas”.

Respecto a amenazas previas, ni la familia ni la Alcaldía habían recibido denuncias de parte de Jiménez Salazar que alertaran sobre peligros contra su vida. El funcionario, según el mandatario local, no tenía ningún esquema de protección.

