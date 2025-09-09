Yina Calderón se burló de Isabella Ladera tras el video que se filtró teniendo intimidad con Beéle: “Vaca muerta”

Yina Calderón señaló a Isabella Ladera de haber difundido el video se viralizó en redes sociales en el que se le ve teniendo intimidad con Beéle - crédito @yinacalderontv/Instagram

Yina Calderón no se quedó callada y avivó el escándalo que dejó en el ojo del huracán al joven cantante Beéle por video que se filtró en redes sociales en el que sale sosteniendo relaciones sexuales con su expareja, la modelo venezolana Isabella Ladera con quien se rumora habría regresado: “El hombre no se mueve mal. ¿Qué pasó vaca muerta?”

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 no solo se burló de la también creadora de contenido por ser según ella “mal polvo”, sino que también la acusó de haber sido la encargada de que esas imágenes se hicieran públicas. “Sus razones tendrá”, añadió.

La noche del 7 de septiembre de 2025, un video íntimo atribuido al cantante colombiano Beéle y a la modelo venezolana Isabella Ladera comenzó a circular en redes sociales, generando una ola de reacciones y comentarios en el entorno digital.

Yina Calderón habló del video de Beéle e Isabella Ladera y acusó a la modelo venezolana de haber filtrado las imágenes - crédito @yinacalderontv/Instagram

La viralización del material, cuya autenticidad no ha sido confirmada, ha reavivado el debate sobre la privacidad de las figuras públicas y el impacto de la exposición mediática.

Entre las voces que se sumaron a la discusión se destaca la empresaria y ex participante de reality Yina Calderón, quien se pronunció sobre el caso, mientras que Isabella Ladera respondió públicamente insinuando posibles responsables y anunciando medidas legales.

El video, de seis minutos y 42 segundos de duración según la descripción de un medio especializado de República Dominicana, muestra a una pareja en una cama de sábanas blancas en una situación privada. Sobre esto, la también DJ opita sacó la cara por Beéle y se burló de Isabella Ladera.

“Yo les voy a decir una cosa, el hombre no se mueve mal. En cambio, la mujer cómo se mueve en esos TikToks que sale moviendo cadera de un lado al otro en esos bailes. ¿Qué pasó vaca muerta?“, comentó Yina entre risas.

Su aparición en plataformas digitales generó rápidamente una tendencia, con usuarios de redes sociales compartiendo memes, opiniones y especulaciones sobre la identidad de los protagonistas.

La falta de confirmación oficial sobre la veracidad del material y la identidad de quienes aparecen en él ha alimentado la incertidumbre y el debate en línea.

En medio de la controversia, Yina Calderón utilizó su perfil de Instagram para compartir su opinión sobre el video. En una serie de historias, la empresaria abordó el tema con tono irónico y comentarios directos hacia los involucrados.

Calderón sugirió que Isabella Ladera habría sido la responsable de difundir el video.

“El video los filtró ella, estoy segura, sus razones tendrá”, dijo Calderón sobre las imágenes.

Además, se refirió de manera despectiva a la modelo venezolana y defendió al artista urbano, lo que provocó una avalancha de reacciones entre los internautas.

La publicación del video de Isabella Ladera y Beéle fue rechazada por la modelo y sus abogados - crédito Isabella. Ladera/X

Muchos usuarios recordaron a Calderón situaciones similares de su pasado y cuestionaron su autoridad moral para opinar sobre el tema, mientras otros expresaron preocupación por la invasión a la privacidad y la posible necesidad de acciones legales.

Nuevo rifirrafe entre Isabella Ladera y Beéle tras filtración de video en el que salen juntos teniendo intimidad

La respuesta de Isabella Ladera no se hizo esperar. Horas después de la viralización, la influencer venezolana publicó un mensaje en el que expresó su malestar y dejó entrever quién podría estar detrás de la filtración.

Usuarios reutilizaron fragmentos de canciones de Beéle, como 'Frente al mar' para crear burlas sobre el video filtrado con Isabella Ladera - crédito Isabella.ladera/X

“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio”, escribió Ladera, sugiriendo que Beéle podría ser el responsable de la difusión.

La modelo también anunció que ya se encuentra recibiendo asesoría legal para proceder por las vías correspondientes y aseguró que no piensa ocultarse ante la situación.

El trasfondo de la relación entre Beéle e Isabella Ladera añade complejidad al caso.

La modelo había confirmado previamente en redes sociales el fin de su vínculo con el cantante, aunque algunos usuarios especularon que la filtración podría formar parte de una estrategia de marketing relacionada con la gira de conciertos del artista colombiano.

Estos rumores, sumados a la falta de declaraciones públicas por parte de los protagonistas, han mantenido el tema en tendencia y han incrementado la atención mediática.

A pesar de la amplia difusión del video y las múltiples reacciones, persisten dudas fundamentales sobre la autenticidad del material y la identidad de quienes aparecen en él. La posibilidad de que se trate de personas con parecido físico o incluso de un contenido generado mediante inteligencia artificial no ha sido descartada, lo que mantiene abierta la discusión sobre la procedencia y veracidad del video.