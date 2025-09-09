Colombia

Explosión con granada en vivienda de Cali dejó tres heridos: esto es lo que se sabe

Las autoridades investigan las causas del ataque ocurrido en el barrio Unión de Vivienda Popular, que generó pánico entre los vecinos y requirió el despliegue de la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Cali

Los lesionados por la explosión fueron trasladados al Hospital Carlos Carmona para recibir atención médica.

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que tres personas resultaron heridas tras la explosión de una granada en una vivienda del barrio Unión de Vivienda Popular, en el oriente de la ciudad. El hecho ocurrió en la noche del lunes 8 de septiembre, generando alarma entre los habitantes del sector y poniendo en alerta a las autoridades locales.

De acuerdo con la información oficial, la explosión se registró en una casa de tres pisos ubicada en la carrera 41G, entre calles 43 y 45, en la comuna 16 de Cali. En el inmueble, según versiones de testigos, se desarrollaba una celebración cuando, presuntamente, fue lanzado el artefacto explosivo. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades.

El estallido provocó graves daños en la vivienda y dejó como saldo inicial tres personas heridas, entre ellas, de acuerdo con reportes preliminares de la comunidad, una menor de edad. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Carlos Carmona para recibir atención médica.

Autoridades y equipos de emergencia
Autoridades y equipos de emergencia permanecen en el sitio mientras avanzan las investigaciones. - captura de video

Confusión en las versiones iniciales

La Alcaldía de Cali reportó la situación a las 8:49 de la noche, informando que se trataba de un ataque contra una vivienda y que la Policía Metropolitana se encontraba atendiendo el caso. No obstante, una hora después, la Administración Distrital indicó que únicamente había una persona herida bajo revisión médica, lo que generó confusión respecto al número real de víctimas.

Por su parte, la Policía aseguró que el saldo fue de tres personas lesionadas, mientras que en la Alcaldía insistieron en una sola víctima. Hasta el cierre de la jornada, se mantenía la diferencia en las cifras.

Autoridades descartan ataque contra la Fuerza Pública

El hecho ocurrió en un sector sensible de la ciudad, frente a una institución educativa y cerca de una parroquia. Ante las primeras especulaciones de que podría tratarse de un atentado contra la Policía o instalaciones oficiales, la Alcaldía de Cali aclaró que no hubo afectaciones a entidades públicas ni a la Fuerza Pública.

“Se descarta que sea un ataque a la Fuerza Pública o contra una instalación pública”, señaló la Administración Distrital, precisando que se trató de un hecho contra una vivienda particular.

La Alcaldía de Cali afirmó
La Alcaldía de Cali afirmó que no hubo afectaciones a entidades públicas ni a la Fuerza Pública. - crédito Alcaldía de Cali

Investigaciones en curso

El brigadier general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, se trasladó hasta el lugar de los hechos junto con la Secretaría de Seguridad y Justicia para coordinar las investigaciones. Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad en la zona, activaron los protocolos de control y comenzaron las indagaciones para determinar el tipo de artefacto utilizado y los móviles del ataque.

De manera preliminar, se indicó que el explosivo sería una granada de fragmentación, aunque esta versión no ha sido ratificada oficialmente.

Impacto en la comunidad

El estallido desató el pánico entre los vecinos del barrio Unión de Vivienda Popular, un sector de estrato 2 en el oriente de Cali. Videos compartidos en redes sociales muestran a residentes alarmados en medio de sirenas y presencia de la fuerza pública.

La cercanía de la explosión con un colegio público generó especial preocupación entre los padres de familia y habitantes del sector, aunque la Alcaldía confirmó que ni la institución educativa ni la parroquia vecina sufrieron daños.

Llamado a la calma y fortalecimiento de la seguridad

La Alcaldía de Cali reiteró que se mantiene el acompañamiento de la Policía en la zona y pidió a la ciudadanía mantener la calma mientras avanzan las investigaciones. “Las autoridades continúan al frente de la situación ocurrida en el barrio Unión de Vivienda Popular, donde esta noche se presentó un ataque contra una vivienda”, señalaron desde la Administración Distrital.

El explosivo sería una granada
El explosivo sería una granada de fragmentación- crédito Pixabay

El hecho, sin embargo, se suma a la preocupación ciudadana por la seguridad en Cali, donde en los últimos meses se han reportado diferentes episodios de violencia urbana que han puesto a prueba la capacidad de reacción de las autoridades.

Un caso bajo investigación

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del ataque ni la identidad de los responsables. La Policía y la Fiscalía avanzan en la recolección de pruebas, testimonios y registros de cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.

Por ahora, lo confirmado es que tres personas resultaron heridas, una de ellas posiblemente menor de edad, tras la explosión de un artefacto en una vivienda de Cali, mientras la ciudad permanece a la expectativa de los avances de la investigación oficial.

