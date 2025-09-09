Colombia

Cayó un temido sicario que tenía atemorizados a los conductores al sur de Bogotá: así fue la operación de las autoridades

De acuerdo con la Policía, la organización criminal percibía rentas mensuales superiores a los $200 millones, producto de actividades ilícitas

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Los delincuentes recibieron con disparos a los uniformados - crédito @SeguridadBOG/x

Alias Coste, identificado por las autoridades como uno de los principales sicarios responsables de los homicidios y extorsiones a conductores informales en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, fue capturado tras nueve meses de exhaustiva investigación policial y judicial.

La detención se produjo en medio de un operativo conjunto realizado por el Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, que permitió desmantelar parte significativa de la estructura criminal que había sembrado el miedo entre quienes trabajan en el transporte informal en esa zona de la capital.

La investigación, que terminó con la captura del temido sicario, inició gracias a las denuncias y testimonios de conductores informales que, semana a semana, eran víctimas del cobro de extorsiones por parte de una banda armada. Según los ciudadanos, los criminales recorrieron barrios como El Ensueño, Tres Esquinas, Mochuelo y Candelaria, exigiendo pagos de $50.000 semanales a los transportadores bajo la amenazas de muerte.

Con dichos hallazgos, las autoridades desplegaron el operativo que terminó con la captura de alias Coste y dos personas más, lo que se sumó a la incautación de 50 kilos de marihuana, 20 gramos de Tusi, 4 celulares, 2 computadores, grameras y elementos de dosificación de estupefacientes.

No obstante, las instituciones precisaron que a la llegada de los uniformados para realizar las diligencias de allanamiento y registro, los miembros de la banda recibieron a la fuerza pública con disparos, intentando resistir el allanamiento, pero la reacción oportuna de las autoridades permitió reducir la amenaza sin afectaciones a la humanidad de los uniformados o de los criminales.

La investigación de las autoridades
La investigación de las autoridades duró aproximadamente nueve meses - crédito @SeguridadBOG/x

A su vez, especificaron que la operación fue un duro golpe a la organización criminal liderada por el temido sicario que, según estimaciones oficiales, podía alcanzar rentas mensuales que ascendían a más de $200 millones producto de extorsiones y tráfico de sustancias ilegales.

Sobre alias Coste pesan cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas, extorsión y tráfico de estupefacientes, por lo que luego de su detención fue puesto a disposición de las autoridades judiciales donde un juez lo envió a la cárcel junto con los otros dos capturados mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.

Por su parte, a Policía Metropolitana de Bogotá celebró el resultado del operativo, resaltando que en lo que va del año se han realizado 164 capturas por delitos de extorsión en la ciudad, lo que representa una disminución del 20% en esta materia respecto al año anterior.

Las autoridades celebraron la captura
Las autoridades celebraron la captura de los delincuentes - crédito @SeguridadBOG/x

Sin embargo, extendieron un llamado a la ciudadanía en general para que denuncien a través de la línea 123 o 112 de la Policía o 165 del Gaula cualquier caso de intimidación o cobro extorsivo del que puedan ser víctimas en los sectores donde residen.

Por otro lado, para los conductores informales del sur de la capital del país, la caída de alias Coste representa un primer paso para recuperar la tranquilidad y la esperanza de trabajar sin miedo en un gremio que es de los más afectados por la operación de los grupos delincuenciales en varias localidades de la ciudad.

La captura de este hombre junto con sus secuaces contrasta con las cifras oficiales que señalan que en el primer semestre de 2025 se reportaron 464 casos de extorsión en la ciudad, lo que supone que se presentó un caso cada cuatro horas.

En Bogotá se registran al
En Bogotá se registran al menos un caso de extorsión cada cuatro horas - crédito Andina

Bajo este panorama, las localidades más afectadas son Suba, Kennedy, Santa Fe, Engativá y Usaquén, y las principales modalidades son llamadas telefónicas, redes sociales y amenazas directas a los ciudadanos. Dichos datos sugieren patrones específicos de operación por parte de los grupos criminales, lo que supone, además, un reto para las autoridades.

