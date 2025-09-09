Avianca confirmó aumento en su capacidad ante la emergencia que viven cientos de viajeros por el cierre indefinido de la Vía al Llano

Cierre Vía al Llano por derrumbe - crédito @CoviandinaSAS/X

La emergencia provocada por el cierre total de la vía al Llano ha llevado a Avianca a reforzar su compromiso con la conectividad aérea de Villavicencio, incrementando la capacidad de su operación y manteniendo tarifas especiales reducidas.

“Desde hace años, en Avianca hemos entendido que Villavicencio necesita una conexión aérea confiable. Por eso mantenemos tarifas especiales reducidas, y aumentamos la disponibilidad de asientos, mientras seguimos atentos a la situación de emergencia para responder cuando más se necesita. Como es usual, actuamos en consecuencia, y seguiremos haciéndolo cada vez que se vea comprometida la conectividad del Llano”, afirmó Frederico Pedreira, CEO de Avianca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La aerolínea confirmó que durante los días 9 y 10 de septiembre la capacidad en la ruta Bogotá-Villavicencio se incrementará en un 52%, lo que representa más de cuatrocientos asientos adicionales a los más de 2.900 que se ofrecen semanalmente.

Este aumento será posible gracias a la operación de vuelos en Airbus A320 y al acuerdo vigente con Clic Air, que permite mantener una oferta de 21 vuelos semanales entre los Llanos Orientales y el centro del país. La compañía ha señalado que estas medidas buscan “ofrecer alternativas accesibles para los viajeros, especialmente en el contexto de afectación vial generada por un deslizamiento”.

Avianca aumentó sus vuelos ante el cierre indefinido de la vía al llano para dar solución a los viajeros - crédito Avianca

Además, Avianca ha reiterado que continuará monitoreando el desarrollo de la situación en la vía al Llano para brindar soluciones oportunas a quienes requieran trasladarse desde y hacia la región.

En línea con su política de respuesta ante emergencias, la empresa ha asegurado que “así como en situaciones anteriores, la compañía continuará trabajando de manera articulada para aportar soluciones concretas y sostenibles que beneficien a los ciudadanos”.

Por su parte, la Aeronáutica civil invito a todas las aerolíneas a que operan en el país, para que se solidaricen con los pasajeros y no se incremente los costos en los pasajes, teniendo en cuenta la demanda ante la difícil situación de movilidad en la carretera.

Cientos de personas, entre viajeros y transportadores, se han visto afectadas por esta nueva emergencia, que ya lleva más de dos días, y se prevé que continúe así por lo menos hasta final de semana.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, publicó en horas de la noche del 8 de septiembre de 2025 un balance de lo que han sido los trabajos por parte de las autoridades en el punto del deslizamiento y los problemas que se han presentado para finalizar con la remoción de material - crédito @JorgeEmilioRey/X

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, publicó en horas de la noche del 8 de septiembre de 2025 un balance de lo que han sido los trabajos por parte de las autoridades en el punto del deslizamiento y los problemas que se han presentado para finalizar con la remoción de material.

“Continúan las actividades de remoción del material que cayó sobre la vía al Llano, a la altura del sector Cuatro Carriles, en el municipio de Chipaque, por parte de la concesión Coviandina. Durante la jornada fueron retirados aproximadamente 2.600 m³. El efecto rotacional continúa. La maquinaria de la concesión ha trabajado sobre el costado que conduce hacia el municipio de Cáqueza, pero se considera necesario intervenir con igual intensidad ambos costados del deslizamiento”, escribió en su cuenta de X.

Deslizamiento Vía al Llano generó emergencia en Cundinamarca - crédito @JorgeEmilioRey/X

Finalmente, el funcionario confirmó que por cuenta de la emergencia, han sido múltiples las afectaciones que perjudican al sector agrícola y comercial, teniendo en cuenta que este es uno de los principales corredores viales del país que conecta al centro con el sur del territorio nacional,

“Es importante recordar que diariamente se transportan alrededor de 1.800 toneladas de productos en el sentido Bogotá–Villavicencio y 1.300 toneladas en el sentido Villavicencio–Bogotá. Esta mañana, Corabastos reportó una reducción en la llegada de vehículos que transportan productos como plátano y yuca, entre otros, provenientes del Meta", concluyó Rey.

Las autoridades continuarán informando las avances con cierta regularidad para quienes estén interesados en hacer un tránsito por el lugar.