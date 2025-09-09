Anuel AA suma una nueva fecha en Medellín tras agotar entradas en Bogotá: conozca precios de boletería

Anuel AA sumó Medellín a su gira "Real Hasta la Muerte 2 Tour" - crédito José Jorge Carreón/OCESA

El furor por Anuel AA en Colombia alcanzó un nuevo nivel tras agotar todas las entradas para su concierto en el Movistar Arena de Bogotá pactado para realizarse el próximo 24 de octubre, lo que llevó al artista puertorriqueño a anunciar una segunda presentación en el país.

La nueva cita del Real Hasta la Muerte 2 Tour se anunció en las últimas horas, está programada para el 25 de octubre en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado, en Medellín, donde se espera que el intérprete vuelva a congregar y cautivar a sus miles de seguidores, interpretando temas más populares, como China, Secreto, Adicto y Hasta Que Dios Diga, que lo han posicionado como uno de los referentes indiscutibles del trap y el reggaetón a nivel global.

La venta de entradas para el concierto en Medellín ya está en marcha, a través de la plataforma La Tiquetera. Con dos fases de venta habilitadas, la página ya reporta varias localidades agotadas, lo que ratifica la demanda y el nivel de expectativa entre los fanáticos, recordado por igual por sus colaboraciones con Blessd como por su pasada relación sentimental con Karol G.

Precisamente el “Bendito” es el invitado de Anuel durante su paso por Estados Unidos con su actual gira, que inició dicha manga en agosto y proseguirá hasta los últimos días de septiembre. Inclusive, el pasado 21 de agosto el duo unió fuerzas en Pórtate Bonito, una colaboración que fusiona el trap latino con ritmos afro y que formará parte del próximo álbum de Anuel, Real Hasta La Muerte 2.

En ese sentido, cabe recordar que la última vez que Anuel AA actuó en Colombia fue en 2024, precisamente como invitado especial de Blessd en el Centro de Eventos La Macarena de Medellín.

Otros conciertos en Colombia para octubre

Las presentaciones de Anuel AA en Bogotá y Medellín se suman a un calendario de intensa actividad en los principales escenarios del país. A continuación, Infobae Colombia hace un repaso por algunos de los conciertos más destacados de ese mes.

Andrés Cepeda: 2 de octubre, Teatro Los Bethlemitas, Pasto

Festival Internacional de Salsa “El Duelo”: 3 de octubre, Movistar Arena, Bogotá

Juliana: 3 de octubre, Teatro Metropolitano, Medellín

Penyair: 4 de octubre, Movistar Arena, Bogotá

Luis Alfonso: 4 de octubre, Estadio El Campín, Bogotá

Maria Cristina Plata: 4 de octubre, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá

Behemoth y Deicide: 5 de octubre, Movistar Arena, Bogotá

Guns N’ Roses: 7 de octubre, Vive Claro, Bogotá

Avenged Sevenfold: 8 de octubre, Movistar Arena, Bogotá

Kevin Kaarl: 8 y 9 de octubre, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá

Eladio Carrión: 10 de octubre, Movistar Arena, Bogotá

Iván Villazón: 11 de octubre, Teatro Julio Mario Santodomingo, Bogotá

Guns N’ Roses: 11 de octubre, Estadio Atanasio Girardot, Medellín

Eladio Carrión: 11 de octubre, Diamante de Béisbol, Cali

Beto Cuevas: 15 de octubre, Movistar Arena, Bogotá

Santiago Cruz: 17 de octubre, Movistar Arena, Bogotá

Imagine Dragons: 17 de octubre, Vive Claro, Bogotá

Rusowsky: 17 de octubre, Teatro Royal Center, Bogotá

David Guetta: 17 de octubre, Coliseo Medplus, Bogotá

Andy Rivera: 18 de octubre, Movistar Arena, Bogotá

Bandalos Chinos: 18 de octubre, Teatro Royal Center, Bogotá

La Chiva Gantiva: 18 de octubre, Teatro Julio Mario Santodomingo, Bogotá

Luis Alfonso: 18 de octubre, Centro de Eventos La Macarena, Medellín

Linkin Park: 25 de octubre, Vive Claro, Bogotá

Alejandro Fernández: 25 de octubre, Centro de Eventos La Macarena, Medellín

Bubaseta & Friends: 25 de octubre, Movistar Arena, Bogotá

Rauw Alejandro: 26, 27 y 28 de octubre, Movistar Arena, Bogotá

L’Imperatrice: 29 de octubre, Teatro Royal Center, Bogotá

Páramo Celebra: 31 de octubre, Chamorro City Hall, Bogotá

Polo & Pan: 31 de octubre, Movistar Arena, Bogotá