Anuel AA suma una nueva fecha en Medellín tras agotar entradas en Bogotá: conozca precios de boletería

El puertorriqueño sumó un nuevo destino del “Real Hasta la Muerte 2 Tour”, que tendrá lugar una vez culmine sus compromisos en Estados Unidos con Blessd

Anuel AA sumó Medellín a su gira "Real Hasta la Muerte 2 Tour" - crédito José Jorge Carreón/OCESA

El furor por Anuel AA en Colombia alcanzó un nuevo nivel tras agotar todas las entradas para su concierto en el Movistar Arena de Bogotá pactado para realizarse el próximo 24 de octubre, lo que llevó al artista puertorriqueño a anunciar una segunda presentación en el país.

La nueva cita del Real Hasta la Muerte 2 Tour se anunció en las últimas horas, está programada para el 25 de octubre en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado, en Medellín, donde se espera que el intérprete vuelva a congregar y cautivar a sus miles de seguidores, interpretando temas más populares, como China, Secreto, Adicto y Hasta Que Dios Diga, que lo han posicionado como uno de los referentes indiscutibles del trap y el reggaetón a nivel global.

La venta de entradas para el concierto en Medellín ya está en marcha, a través de la plataforma La Tiquetera. Con dos fases de venta habilitadas, la página ya reporta varias localidades agotadas, lo que ratifica la demanda y el nivel de expectativa entre los fanáticos, recordado por igual por sus colaboraciones con Blessd como por su pasada relación sentimental con Karol G.

Blessd volvió a unir fuerzas
Blessd volvió a unir fuerzas con Anuel AA en "Portate Bonito", que incursiona en el afrobeat. Ambos artistas estuvieron juntos de gira por Estados Unidos - crédito cortesía Anuel AA

Precisamente el “Bendito” es el invitado de Anuel durante su paso por Estados Unidos con su actual gira, que inició dicha manga en agosto y proseguirá hasta los últimos días de septiembre. Inclusive, el pasado 21 de agosto el duo unió fuerzas en Pórtate Bonito, una colaboración que fusiona el trap latino con ritmos afro y que formará parte del próximo álbum de Anuel, Real Hasta La Muerte 2.

En ese sentido, cabe recordar que la última vez que Anuel AA actuó en Colombia fue en 2024, precisamente como invitado especial de Blessd en el Centro de Eventos La Macarena de Medellín.

Otros conciertos en Colombia para octubre

Guns N’ Roses se presentará
Guns N’ Roses se presentará en Bogotá y Medellín en octubre - crédito Ocesa

Las presentaciones de Anuel AA en Bogotá y Medellín se suman a un calendario de intensa actividad en los principales escenarios del país. A continuación, Infobae Colombia hace un repaso por algunos de los conciertos más destacados de ese mes.

  • Andrés Cepeda: 2 de octubre, Teatro Los Bethlemitas, Pasto
  • Festival Internacional de Salsa “El Duelo”: 3 de octubre, Movistar Arena, Bogotá
  • Juliana: 3 de octubre, Teatro Metropolitano, Medellín
  • Penyair: 4 de octubre, Movistar Arena, Bogotá
  • Luis Alfonso: 4 de octubre, Estadio El Campín, Bogotá
  • Maria Cristina Plata: 4 de octubre, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá
  • Behemoth y Deicide: 5 de octubre, Movistar Arena, Bogotá
  • Guns N’ Roses: 7 de octubre, Vive Claro, Bogotá
  • Avenged Sevenfold: 8 de octubre, Movistar Arena, Bogotá
  • Kevin Kaarl: 8 y 9 de octubre, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá
  • Eladio Carrión: 10 de octubre, Movistar Arena, Bogotá
  • Iván Villazón: 11 de octubre, Teatro Julio Mario Santodomingo, Bogotá
  • Guns N’ Roses: 11 de octubre, Estadio Atanasio Girardot, Medellín
  • Eladio Carrión: 11 de octubre, Diamante de Béisbol, Cali
  • Beto Cuevas: 15 de octubre, Movistar Arena, Bogotá
  • Santiago Cruz: 17 de octubre, Movistar Arena, Bogotá
  • Imagine Dragons: 17 de octubre, Vive Claro, Bogotá
  • Rusowsky: 17 de octubre, Teatro Royal Center, Bogotá
  • David Guetta: 17 de octubre, Coliseo Medplus, Bogotá
  • Andy Rivera: 18 de octubre, Movistar Arena, Bogotá
  • Bandalos Chinos: 18 de octubre, Teatro Royal Center, Bogotá
  • La Chiva Gantiva: 18 de octubre, Teatro Julio Mario Santodomingo, Bogotá
  • Luis Alfonso: 18 de octubre, Centro de Eventos La Macarena, Medellín
  • Linkin Park: 25 de octubre, Vive Claro, Bogotá
  • Alejandro Fernández: 25 de octubre, Centro de Eventos La Macarena, Medellín
  • Bubaseta & Friends: 25 de octubre, Movistar Arena, Bogotá
  • Rauw Alejandro: 26, 27 y 28 de octubre, Movistar Arena, Bogotá
  • L’Imperatrice: 29 de octubre, Teatro Royal Center, Bogotá
  • Páramo Celebra: 31 de octubre, Chamorro City Hall, Bogotá
  • Polo & Pan: 31 de octubre, Movistar Arena, Bogotá

