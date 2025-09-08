Colombia

Petro exige volver a la fumigación aérea de cultivos ilícitos, “dada la táctica mafiosa” de los civiles y la fuerza pública

La política antidrogas del Gobierno nacional entró en una nueva fase tras su propuesta de retomar la fumigación aérea, lo que marcaría un giro frente a su discurso inicial

Katherine Lancheros

Katherine Lancheros

En medio del avance de
En medio del avance de los cultivos ilícitos, Petro planteó un giro en su política antidrogas y defendió la necesidad de reactivar la fumigación aérea - crédito Presidencia/PColprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, lanzó el lunes 8 de septiembre un mensaje directo a la Corte Constitucional en el que expresó su interés por reactivar la fumigación aérea de cultivos ilícitos. Lo hizo a través de su cuenta personal de X, en un momento en que el Gobierno enfrenta crecientes críticas por el avance de las plantaciones de coca en varios departamentos del país.

El mensaje causó una fuerte reacción en distintos sectores políticos y judiciales, debido a que reabre una discusión que en años anteriores generó intensos debates sobre salud pública, derechos humanos y política antidrogas.

Petro, sin rodeos, señaló que la Corte Constitucional debe revisar el fallo que impide el uso de glifosato desde aeronaves, decisión que fue adoptada en años anteriores por motivos relacionados con los efectos nocivos de esta sustancia sobre la salud de las comunidades rurales y el medio ambiente.

“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea”, escribió el jefe de Estado en su publicación, marcando una postura que contrasta con su posición inicial cuando asumió la Presidencia en 2022.

El presidente Gustavo Petro pidió
El presidente Gustavo Petro pidió a la Corte Constitucional revisar el fallo que prohíbe la fumigación aérea con glifosato - crédito @petrogustavo/X

Noticia en desarrollo...

Fico Gutiérrez respondió a Petro

Disidencias de las Farc reconocieron

Mauricio Lizcano se fue en

Colombiano que rompió récord de

Ella es la reina del
Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Viuda de Omar Geles publicó

Viuda de Omar Geles publicó video del momento en que el cantante le propuso matrimonio luego de la pandemia: "No te voy a dejar solo nunca"

Colombiano que rompió récord de

Colombiano que rompió récord de nado en aguas abiertas en Europa relató cómo atravesó el canal de La Mancha: "Mi picaron dos aguamalas"

