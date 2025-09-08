Lina María Garrido insinuó que en la Casa de Nariño izarían la bandera de Venezuela o Palestina: “En este gobierno quitaron hasta la bandera de Colombia”

La congresista aprovechó la ausencia del pabellón nacional para lanzar pullas al Gobierno nacional - crédito @CamaraColombia/X / @linamariagarri1/x

La senadora Lina María Garrido arremetió en contra del Gobierno nacional con un mensaje en el que sentenció que a lo largo de la gestión de Gustavo Petro se han perdido los valores patrios, por lo que desde la Presidencia de la República se estaría vulnerando la imagen de los símbolos del país.

A través de su cuenta oficial de X, la representante de Cambio Radical publicó una imagen de la plaza de Armas de la Casa de Nariño con la particularidad de que en el asta no estaba izada la bandera de Colombia que, tradicionalmente, hace parte de la fachada del edificio gubernamental.

La congresista, que cobró relevancia luego de que el 20 de julio de 2025 le “cantará la tabla” al presidente durante la instalación del Legislativo, aprovechó el momento inusual para irse en contra de la Administración gubernamental por lo que considera que es el reflejo de la gestión del que se proclamó como el primer gobierno de izquierda en la historia del país.

En su mensaje, la representante señaló que la ausencia del pabellón nacional en el patio frontal del Palacio Presidencial es una muestra de las políticas impulsadas por el mandatario que, según Garrido, van en contra de los intereses de los colombianos que se podrían ver afectados por las numerosas reformas que planea implementar el Gobierno nacional.

Incluso, la representante insinuó que desde la Presidencia se estaría planeando izar la bandera de Venezuela o Palestina como una muestra de los verdaderos intereses del Gobierno nacional. Dicha insinuación fue también una pulla a las reiteradas muestras de apoyo del presidente al dictador del vecino país, Nicolás Maduro.

Dicho cuestionamiento fue también dirigido a los copartidarios del presidente en el Congreso de la República, que insisten reiteradamente que desde Colombia se debe condenar la guerra en la franja de Gaza, mientras en las regiones del país la violencia se recrudece afectando a la población civil y a los miembros de las fuerzas militares.

“En este gobierno quitaron hasta la bandera de Colombia, ¿Será que va a poner la de Palestina o Venezuela?“, cuestionó la congresista.

En este sentido, la representante sentenció que la gestión del Ejecutivo, a menos de un año de que esta culmine, ha sido en contra de los habitantes del país, especialmente, de los que desarrollan sus vidas en regiones apartadas donde el Estado carece de presencia e institucionalidad.

El nuevo mensaje de Garrido se suma a sus reiterados pronunciamientos en contra de las políticas gubernamentales sobre las que ha asegurado que carecen del sustento legislativo para ser aplicadas en el territorio nacional.

Uno de los proyectos a los que la congresista le lanza constantemente dardos es la reforma pensional que se encuentra a la espera del aval constitucional por parte del alto tribunal en esta materia. No obstante, la representante ha señalado que el trámite legislativo de esa reforma no cumplió con los parámetros establecidos por la ley para poder recibir el respaldo de la Corte.

Según la congresista, que las actas de las sesiones en las que se volvió aprobar el proyecto en la Cámara de Representantes no fueron debidamente aprobadas por las mayorías necesarias para este fin, por lo que el trámite estaría “viciado” y no podría ser aplicado por el Gobierno nacional.

En uno de sus mensajes, Garrido señaló este argumento como el principal motivo por el que " La #ReformaPensional se cae o se cae", a lo que agregó que desde los sectores de oposición van a salvar la pensión de todos los colombianos. A esto se le sumó el rechazo a las acciones del ministro del Interior, Armando Benedetti y el expresidente de la corporación legislativa, Andrés Calle por cumplir las órdenes del primer mandatario.

“El afán de @AABenedetti y el expresidente de la Cámara por cumplirle a @petrogustavo los llevó a saltarse la ley, pero los frené en seco”, señaló Garrido.