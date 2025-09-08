Colombia

Lina María Garrido insinuó que en la Casa de Nariño izarían la bandera de Venezuela o Palestina: “En este gobierno quitaron hasta la bandera de Colombia”

La congresista señaló la ausencia de la bandera como un reflejo de la gestión del Gobierno nacional

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
La congresista aprovechó la ausencia
La congresista aprovechó la ausencia del pabellón nacional para lanzar pullas al Gobierno nacional - crédito @CamaraColombia/X / @linamariagarri1/x

La senadora Lina María Garrido arremetió en contra del Gobierno nacional con un mensaje en el que sentenció que a lo largo de la gestión de Gustavo Petro se han perdido los valores patrios, por lo que desde la Presidencia de la República se estaría vulnerando la imagen de los símbolos del país.

A través de su cuenta oficial de X, la representante de Cambio Radical publicó una imagen de la plaza de Armas de la Casa de Nariño con la particularidad de que en el asta no estaba izada la bandera de Colombia que, tradicionalmente, hace parte de la fachada del edificio gubernamental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La congresista, que cobró relevancia luego de que el 20 de julio de 2025 le “cantará la tabla” al presidente durante la instalación del Legislativo, aprovechó el momento inusual para irse en contra de la Administración gubernamental por lo que considera que es el reflejo de la gestión del que se proclamó como el primer gobierno de izquierda en la historia del país.

En su mensaje, la representante señaló que la ausencia del pabellón nacional en el patio frontal del Palacio Presidencial es una muestra de las políticas impulsadas por el mandatario que, según Garrido, van en contra de los intereses de los colombianos que se podrían ver afectados por las numerosas reformas que planea implementar el Gobierno nacional.

Incluso, la representante insinuó que desde la Presidencia se estaría planeando izar la bandera de Venezuela o Palestina como una muestra de los verdaderos intereses del Gobierno nacional. Dicha insinuación fue también una pulla a las reiteradas muestras de apoyo del presidente al dictador del vecino país, Nicolás Maduro.

La representante aprovechó la particularidad
La representante aprovechó la particularidad para arremeter contar el Gobierno - crédito @linamariagarri1/x

Dicho cuestionamiento fue también dirigido a los copartidarios del presidente en el Congreso de la República, que insisten reiteradamente que desde Colombia se debe condenar la guerra en la franja de Gaza, mientras en las regiones del país la violencia se recrudece afectando a la población civil y a los miembros de las fuerzas militares.

“En este gobierno quitaron hasta la bandera de Colombia, ¿Será que va a poner la de Palestina o Venezuela?“, cuestionó la congresista.

En este sentido, la representante sentenció que la gestión del Ejecutivo, a menos de un año de que esta culmine, ha sido en contra de los habitantes del país, especialmente, de los que desarrollan sus vidas en regiones apartadas donde el Estado carece de presencia e institucionalidad.

Lina María Garrido es una
Lina María Garrido es una ferviente opositora a las políticas gubernamentales - crédito Colprensa

El nuevo mensaje de Garrido se suma a sus reiterados pronunciamientos en contra de las políticas gubernamentales sobre las que ha asegurado que carecen del sustento legislativo para ser aplicadas en el territorio nacional.

Uno de los proyectos a los que la congresista le lanza constantemente dardos es la reforma pensional que se encuentra a la espera del aval constitucional por parte del alto tribunal en esta materia. No obstante, la representante ha señalado que el trámite legislativo de esa reforma no cumplió con los parámetros establecidos por la ley para poder recibir el respaldo de la Corte.

Según la congresista, que las actas de las sesiones en las que se volvió aprobar el proyecto en la Cámara de Representantes no fueron debidamente aprobadas por las mayorías necesarias para este fin, por lo que el trámite estaría “viciado” y no podría ser aplicado por el Gobierno nacional.

La representante insinuó que se
La representante insinuó que se izaría la bandera de Venezuela o Palestina - Presidencia de la República de Colombia

En uno de sus mensajes, Garrido señaló este argumento como el principal motivo por el que " La #ReformaPensional se cae o se cae", a lo que agregó que desde los sectores de oposición van a salvar la pensión de todos los colombianos. A esto se le sumó el rechazo a las acciones del ministro del Interior, Armando Benedetti y el expresidente de la corporación legislativa, Andrés Calle por cumplir las órdenes del primer mandatario.

“El afán de @AABenedetti y el expresidente de la Cámara por cumplirle a @petrogustavo los llevó a saltarse la ley, pero los frené en seco”, señaló Garrido.

Temas Relacionados

Lina María GarridoCasa de NariñoBandera de ColombiaVenezuelaPalestinaColombia-Noticias

Más Noticias

Vía al Llano: Aerocivil pidió vuelos solidarios entre Bogotá y Villavicencio como alternativa ante la crisis de transporte

La entidad valoró la disposición del sector privado para sumarse a los esfuerzos y reiteró que estas acciones buscan beneficiar de manera directa a los viajeros

Vía al Llano: Aerocivil pidió

Independiente Santa Fe tendrá doblete, con la final de la Liga Femenina incluida: conozca los precios de boletería

El equipo masculino se medirá con Unión Magdalena sobre las 2:00 p. m., mientras que las Leonas tendrán el duelo de ida de la instancia definitiva sobre las 5:00 p. m.

Independiente Santa Fe tendrá doblete,

Controversia por video en el que un hombre lamenta no poder cazar a un jaguar en un manglar en Buenaventura

En la grabación, el individuo que se movía en una canoa lamentó no tener su escopeta cargada al avistar al felino

Controversia por video en el

Armando Benedetti lanzó fuertes críticas a los alcaldes que viajaron a Washington sin autorización del Gobierno: no deben pedir permiso si “van a ir a Disney World”

El ministro del Interior advirtió que ningún funcionario local puede establecer relaciones con representantes de otro Estado sin la autorización del Ejecutivo

Armando Benedetti lanzó fuertes críticas

Gustavo Petro tendrá nuevo viaje internacional, esta vez a Brasil: mediante decreto ya designó a su reemplazo; será el número 69 de su Gobierno

A través del Decreto 0965 del 8 de septiembre del 2025, el jefe de Estado, que viene de participar en la gira oficial en Japón, confirmó un nuevo viaje al exterior, por lo que tuvo que endilgar a uno de sus jefes de cartera las funciones como ministro delegatario

Gustavo Petro tendrá nuevo viaje
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: un ataque con explosivos

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

Activan plan candado para ubicar a los asesinos de dos policías mientras almorzaban en un restaurante en El Tambo, Cauca

Por presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, esto es lo que los carteles colombianos estarían haciendo para traficar cocaína hacia el norte

ENTRETENIMIENTO

Escándalo por video de Isabella

Escándalo por video de Isabella Ladera y Beéle: abogados de la modelo anunciaron medidas legales

Isabella Ladera afirmó estar “devastada” por la filtración de video íntimo con Beéle y señaló al responsable

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Viuda de Omar Geles publicó video del momento en que el cantante le propuso matrimonio luego de la pandemia: “No te voy a dejar solo nunca”

La contundente respuesta de Karina García al comentario de un seguidor que le dijo “prepago”

Deportes

Independiente Santa Fe tendrá doblete,

Independiente Santa Fe tendrá doblete, con la final de la Liga Femenina incluida: conozca los precios de boletería

La Dimayor confirmó los horarios de la gran final de la Liga Femenina BetPlay entre Santa Fe y Deportivo Cali

Colombiano que rompió récord de nado en aguas abiertas en Europa relató cómo atravesó el canal de La Mancha: “Mi picaron dos aguamalas”

Qué pasó con la celebración de Edwin Cardona que molestó a la hinchada de Atlético Nacional: “Hay algunos que están malinterpretando eso”

Conmebol definió día y hora del debut de la selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina en Medellín