Investigan quién es el conductor de camioneta que embistió a grupo de motociclistas en Floridablanca: uno murió y cinco fueron heridos

Las autoridades realizaron la inspección técnica al cadáver, levantaron el croquis del accidente y recolectaron evidencias para la investigación judicial que ahora está en manos de la Fiscalía

William Cortés Cañón

William Cortés Cañón

La Dirección de Tránsito de Floridablanca confirmó que el conductor de la camioneta, cuya identidad aún no ha sido revelada, abandonó el lugar tras el impacto, sin prestar ayuda a las víctimas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un trágico accidente en la Transversal del Bosque de Floridablanca dejó como saldo la muerte de un joven y cinco personas heridas, mientras el responsable del siniestro permanece prófugo.

La noche del sábado 6 de septiembre, alrededor de las 9:45 p. m., una camioneta Toyota Fortuner blanca con placas LYL 803 embistió a un grupo de motociclistas que se había detenido en la vía, a la altura de la subestación de Bomberos de Floridablanca, según recogió el periódico local Vanguardia.

La Dirección de Tránsito de Floridablanca confirmó que el conductor de la camioneta, cuya identidad aún no ha sido revelada, abandonó el lugar tras el impacto, sin prestar ayuda a las víctimas. Las autoridades realizaron la inspección técnica al cadáver, levantaron el croquis del accidente y recolectaron evidencias para la investigación judicial que ahora está en manos de la Fiscalía.

Además, se encuentran revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas para esclarecer los hechos y dar con el paradero del responsable.

El accidente se desencadenó cuando un motociclista perdió el control de su vehículo al pasar por un hueco en la vía que conecta el Anillo Vial con la Clínica Foscal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Qué se sabe del siniestro y del conductor de la Toyota Fortuner?

Según testigos presenciales, citados por Vanguardia, el conductor descendió del vehículo tambaleándose, vestía camiseta negra y jean, y se alejó del lugar sin ser identificado plenamente. La Dirección de Tránsito indicó que, hasta el momento, no se ha determinado si el individuo conducía bajo los efectos del alcohol.

El director de Tránsito y Transporte de Floridablanca, Jahir Andrés Castellanos Prada, explicó que “la persona conductora de esta camioneta se va del sitio de los hechos omitiendo el auxilio y socorro a este conductor de la motocicleta.

Por ahora se recogen las demás evidencias y nuevas pruebas de los ciudadanos que nos aportan para dado que, a la hora, no se ha logrado establecer su plena identificación.

El director de Tránsito y Transporte de Floridablanca, Jahir Andrés Castellanos Prada, explicó que “la persona conductora de esta camioneta se va del sitio de los hechos omitiendo el auxilio y socorro a este conductor de la motocicleta - crédito Alcaldía de Floridablanca

“Igualmente, procedimos a hacer el levantamiento del cadáver y levantar la noticia criminal por el delito de lesiones personales frente a los conductores de cinco motocicletas que se encontraban allí en el sitio, que sufrieron lesiones, y de homicidio culposo frente a esta persona, Anderson Báez, que falleció”, aseguró Castellanos Prada a Vanguardia.

El accidente se desencadenó cuando un motociclista perdió el control de su vehículo al pasar por un hueco en la vía que conecta el Anillo Vial con la clínica Foscal. Varios motociclistas detuvieron su marcha para auxiliar al accidentado: entre ellos se encontraba Anderson Báez Mendoza, de 25 años, que trabajaba en un CDA en el sector de Chimitá y se dirigía a su casa en ese momento, según precisó el citado medio.

La situación se agravó cuando la camioneta Toyota Fortuner apareció a alta velocidad y arrolló al grupo de personas reunidas en el lugar. El impacto dejó a varios heridos y a Anderson Báez atrapado junto a su motocicleta, siendo arrastrado por el vehículo aproximadamente 500 metros, según relataron los testigos. El trayecto terminó frente a la subestación de Bomberos de Floridablanca, donde la camioneta perdió el control y chocó contra el muro del separador.

La noche del sábado 6 de septiembre, alrededor de las 9:45 p. m., una camioneta Toyota Fortuner blanca con placas LYL 803 embistió a un grupo de motociclistas que se había detenido en la vía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Allí, el cuerpo de Anderson quedó tendido sin vida mientras el conductor se dio a la fuga inmediatamente y las ambulancias acudieron al sitio para atender a las víctimas: los cinco motociclistas lesionados fueron trasladadas al Hospital Internacional de Colombia (HIC), donde una de ellas permanece en estado crítico.

Las cifras de la siniestralidad vial en Colombia durante 2025

Un comunicado general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) establece que, hasta abril de 2025, se registró una reducción del 5,14% en muertes por siniestros viales en todo el país en comparación con el mismo periodo de 2024 (2.529 muertes vs. 2.666 decesos), lo que equivale a 137 vidas salvadas.

Dentro del informe de la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga, el informe de la Ansv reveló que durante el primer semestre de 2025, las solicitudes de atención relacionadas con accidentes de tránsito representaron el 46,5 % del total de urgencias atendidas (4.121 casos).

