Concejal Julián Triana desmintió haber promocionado una fiesta a la que asistió junto a un DJ al que condecoró días antes

Hay versiones encontradas sobre la asistencia del concejal de Bogotá a una fiesta realizada fuera del horario permitido en la discoteca Radio Estrella, ubicada en la carrera 15 con calle 99, en la capital colombiana.

El evento, que tuvo lugar en la madrugada del domingo 7 de septiembre de 2025, fue promocionado como el “after party” oficial de un concierto celebrado en Bogotá los días 5 y 6 de septiembre, según la cartelera difundida en la página oficial del establecimiento.

A pesar de que la normativa vigente en Bogotá establece que las actividades nocturnas deben concluir a las 3:00 de la mañana, la convocatoria para esta fiesta fijaba precisamente esa hora como el inicio del evento. El Tiempo accedió a una denuncia respaldada por videos, en la que se afirma que el concejal Triana no solo asistió, sino que también respaldó la realización de la fiesta fuera del horario autorizado.

Infobae Colombia conoció la versión de Ana Katherine Robledo, jefa de prensa del Julián Triana, en la que aseguró que el concejal “no patrocinó ninguna fiesta, ni la promocionó” - crédito @trianavjuli/Instagram

“El horario legal va hasta las 3 de la mañana. A las afueras del evento había policías y permitieron la realización del mismo en un horario ilegal”, indicó una fuente consultada por el diario. “El concejal que estaba en ese evento estaba apoyando una rumba ilegal que las autoridades deben investigar.”, agregó la fuente en su denuncia.

Triana desmintió haber patrocinado la fiesta

En contraste con esa información, Infobae Colombia conoció la versión de Ana Katherine Robledo, jefa de prensa del Julián Triana, en la que aseguró que el concejal “no patrocinó ninguna fiesta, ni la promocionó”.

“Él asistió como cualquiera de las otras personas, en calidad de ciudadano, con su boleta y ya. Pero, nunca promovió ese evento, ni tampoco gestionó ninguna organización de la fiesta.”, aseguró Robledo a este medio.

Julián Triana, integrante de la Alianza Verde, ha sido un crítico abierto de las políticas del alcalde Carlos Fernando Galán respecto al horario de la rumba en la ciudad, como lo manifestó a través de una demanda que interpuso contra un decreto que redujo el horario de la rumba en la capital, expedido en julio de 2025.

En paralelo, el 3 de septiembre de 2025, Triana condecoró en el cabildo distrital a Funk Tribu, un reconocido DJ que participó en el “after party”. En esa ocasión afirmó: “Hoy condecoramos a @Funktribu en el Concejo de Bogotá. Un joven que creció en Engativá y que ahora la rompe en los festivales de música electrónica más importantes del mundo. En la política se estigmatizaba la electrónica y hoy nosotros la exaltamos con orgullo. ¡Qué chimba!”, publicó en su cuenta oficial de X.

La respuesta del concejal Triana

Consultado por El Tiempo sobre su participación en el evento, Triana afirmó: “Yo solamente asistí como un ciudadano al evento. En ningún momento promocioné la fiesta y no recibí ningún beneficio por ir”. El concejal también declaró: “Desconozco por completo si la discoteca tenía permiso para realizar el evento a esa hora. Eso le corresponde a la Policía y a funcionarios de la Alcaldía”.

Al ser interrogado sobre si su asistencia a una fiesta fuera del horario permitido implicaba apoyar la ilegalidad, respondió: “Estas fiestas no son ilegales y no dejan de suceder. Si no las controlan es un fallo del Gobierno. He hecho debates de control político e incluso interpusimos una demanda para revertir el decreto que establece el horario hasta las 3:00 a. m.”.

Por su parte, el comandante de la Policía de Chapinero, coronel Óscar Rodríguez, aseguró a El Tiempo que no tenía conocimiento de ningún permiso especial para la realización del evento. El oficial precisó: “Todas las discotecas se deben ceñir a la norma. Y la norma, según decreto, va hasta las 3 de la mañana”. Finalmente, el citado medio intentó obtener una versión oficial de la discoteca Radio Estrella. Al comunicarse con uno de los teléfonos registrados en documentos del bar, un allegado al establecimiento indicó que consultaría con voceros autorizados.

La demanda del concejal Triana a la reducción del horario de rumba en Bogotá

En julio de 2025, el concejal Triana demandó la expedición del Decreto 293 de 2025, expedido por la Alcaldía de Bogotá, que desde el 1 de julio impuso nuevas restricciones al horario de bares y discotecas.

La nueva normativa redujo el horario de funcionamiento de los establecimientos nocturnos, que antes podían operar hasta las 5:00 a. m., a un cierre obligatorio a las 3:00 a. m. Esta decisión elimina los permisos especiales que permitían a bares y discotecas extender su actividad en zonas emblemáticas como Zona T, Modelia o Galerías.

“Con el recorte abrupto que están haciendo de dos horas van a quebrar a los empresarios de la noche en Bogotá y lo van a hacer sin solucionar ni el problema del ruido ni el problema de la seguridad en Bogotá”, explicó el concejal Triana en el noticiero Red+.

La reacción de los gremios no se hicieron esperar: Asobares, la asociación que agrupa a los empresarios de bares y discotecas, expresó su preocupación por lo que considera un retroceso en la regulación.

“Esto representa para nosotros un retroceso normativo, donde se desconoce el avance que por años se ha trabajado en conjunto con la ciudadanía, con las autoridades locales y con el sector privado para construir una ciudad viva, nocturna, segura, que genere un disfrute para la ciudadanía”, dijo Eduardo Montoya, vocero de Asobares al mencionado noticiero.