Colombia

Concejal Julián Triana desmintió haber promocionado una fiesta a la que asistió junto a un DJ al que condecoró días antes

Infobae Colombia habló con Ana Robledo, jefa de prensa de Julián Triana, que aseguró que el concejal “no patrocinó ninguna fiesta, ni la promocionó”

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
El evento, que tuvo lugar
El evento, que tuvo lugar en la madrugada del domingo 7 de septiembre, fue promocionado como el “after party” oficial de un concierto celebrado en Bogotá los días 5 y 6 de septiembre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/@trianavjuli(Instagram

Hay versiones encontradas sobre la asistencia del concejal de Bogotá a una fiesta realizada fuera del horario permitido en la discoteca Radio Estrella, ubicada en la carrera 15 con calle 99, en la capital colombiana.

El evento, que tuvo lugar en la madrugada del domingo 7 de septiembre de 2025, fue promocionado como el “after party” oficial de un concierto celebrado en Bogotá los días 5 y 6 de septiembre, según la cartelera difundida en la página oficial del establecimiento.

A pesar de que la normativa vigente en Bogotá establece que las actividades nocturnas deben concluir a las 3:00 de la mañana, la convocatoria para esta fiesta fijaba precisamente esa hora como el inicio del evento. El Tiempo accedió a una denuncia respaldada por videos, en la que se afirma que el concejal Triana no solo asistió, sino que también respaldó la realización de la fiesta fuera del horario autorizado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Infobae Colombia conoció la versión
Infobae Colombia conoció la versión de Ana Katherine Robledo, jefa de prensa del Julián Triana, en la que aseguró que el concejal “no patrocinó ninguna fiesta, ni la promocionó”  - crédito @trianavjuli/Instagram

“El horario legal va hasta las 3 de la mañana. A las afueras del evento había policías y permitieron la realización del mismo en un horario ilegal”, indicó una fuente consultada por el diario. “El concejal que estaba en ese evento estaba apoyando una rumba ilegal que las autoridades deben investigar.”, agregó la fuente en su denuncia.

Triana desmintió haber patrocinado la fiesta

En contraste con esa información, Infobae Colombia conoció la versión de Ana Katherine Robledo, jefa de prensa del Julián Triana, en la que aseguró que el concejal “no patrocinó ninguna fiesta, ni la promocionó”.

“Él asistió como cualquiera de las otras personas, en calidad de ciudadano, con su boleta y ya. Pero, nunca promovió ese evento, ni tampoco gestionó ninguna organización de la fiesta.”, aseguró Robledo a este medio.

Julián Triana, integrante de la Alianza Verde, ha sido un crítico abierto de las políticas del alcalde Carlos Fernando Galán respecto al horario de la rumba en la ciudad, como lo manifestó a través de una demanda que interpuso contra un decreto que redujo el horario de la rumba en la capital, expedido en julio de 2025.

En paralelo, el 3 de septiembre de 2025, Triana condecoró en el cabildo distrital a Funk Tribu, un reconocido DJ que participó en el “after party”. En esa ocasión afirmó: “Hoy condecoramos a @Funktribu en el Concejo de Bogotá. Un joven que creció en Engativá y que ahora la rompe en los festivales de música electrónica más importantes del mundo. En la política se estigmatizaba la electrónica y hoy nosotros la exaltamos con orgullo. ¡Qué chimba!”, publicó en su cuenta oficial de X.

La publicación del concejal Triana
La publicación del concejal Triana en la que condecoró al DJ Funk Tribu - crédito @trianavjuli/X

La respuesta del concejal Triana

Consultado por El Tiempo sobre su participación en el evento, Triana afirmó: “Yo solamente asistí como un ciudadano al evento. En ningún momento promocioné la fiesta y no recibí ningún beneficio por ir”. El concejal también declaró: “Desconozco por completo si la discoteca tenía permiso para realizar el evento a esa hora. Eso le corresponde a la Policía y a funcionarios de la Alcaldía”.

Al ser interrogado sobre si su asistencia a una fiesta fuera del horario permitido implicaba apoyar la ilegalidad, respondió: “Estas fiestas no son ilegales y no dejan de suceder. Si no las controlan es un fallo del Gobierno. He hecho debates de control político e incluso interpusimos una demanda para revertir el decreto que establece el horario hasta las 3:00 a. m.”.

Por su parte, el comandante de la Policía de Chapinero, coronel Óscar Rodríguez, aseguró a El Tiempo que no tenía conocimiento de ningún permiso especial para la realización del evento. El oficial precisó: “Todas las discotecas se deben ceñir a la norma. Y la norma, según decreto, va hasta las 3 de la mañana”. Finalmente, el citado medio intentó obtener una versión oficial de la discoteca Radio Estrella. Al comunicarse con uno de los teléfonos registrados en documentos del bar, un allegado al establecimiento indicó que consultaría con voceros autorizados.

En paralelo, el 3 de
En paralelo, el 3 de septiembre de 2025, Triana condecoró en el cabildo distrital a Funk Tribu, un reconocido DJ que participó en el “after party” - crédito @trianavjuli/Instagram

La demanda del concejal Triana a la reducción del horario de rumba en Bogotá

En julio de 2025, el concejal Triana demandó la expedición del Decreto 293 de 2025, expedido por la Alcaldía de Bogotá, que desde el 1 de julio impuso nuevas restricciones al horario de bares y discotecas.

La nueva normativa redujo el horario de funcionamiento de los establecimientos nocturnos, que antes podían operar hasta las 5:00 a. m., a un cierre obligatorio a las 3:00 a. m. Esta decisión elimina los permisos especiales que permitían a bares y discotecas extender su actividad en zonas emblemáticas como Zona T, Modelia o Galerías.

“Con el recorte abrupto que están haciendo de dos horas van a quebrar a los empresarios de la noche en Bogotá y lo van a hacer sin solucionar ni el problema del ruido ni el problema de la seguridad en Bogotá”, explicó el concejal Triana en el noticiero Red+.

En julio de 2025, el
En julio de 2025, el concejal Triana demandó la expedición del Decreto 293 de 2025, expedido por la Alcaldía de Bogotá, que desde el 1 de julio impuso nuevas restricciones al horario de bares y discotecas - crédito Colprensa

La reacción de los gremios no se hicieron esperar: Asobares, la asociación que agrupa a los empresarios de bares y discotecas, expresó su preocupación por lo que considera un retroceso en la regulación.

“Esto representa para nosotros un retroceso normativo, donde se desconoce el avance que por años se ha trabajado en conjunto con la ciudadanía, con las autoridades locales y con el sector privado para construir una ciudad viva, nocturna, segura, que genere un disfrute para la ciudadanía”, dijo Eduardo Montoya, vocero de Asobares al mencionado noticiero.

Temas Relacionados

FiestaConcejal Julián TrianaFunk TribuHorario ilegalDiscoteca Radio EstrellaColombia-Noticias

Más Noticias

Bogotá recibirá 1.500 nuevos policías entre 2025 y 2026, además de un informe de inteligencia sobre narcotráfico en la ciudad

El reporte del Departamento Nacional de Inteligencia será determinante para definir estrategias específicas contra redes criminales, en medio de un contexto de refuerzo policial

Bogotá recibirá 1.500 nuevos policías

Antonio Sanguino confirmó que renunció al Ministerio del Trabajo: explicó la verdadera razón y dijo cuándo pasó la carta

El funcionario duró siete meses en el cargo. Ayudó a sacar adelante la Reforma Laboral

Antonio Sanguino confirmó que renunció

Joven venezolana fue apuñalada a muerte por su pareja en Antioquia: sus hijos también resultaron lesionados

La rápida intervención policial permitió la captura del presunto responsable, mientras se investigan posibles antecedentes de violencia

Joven venezolana fue apuñalada a

Expresidente del Congreso se burló de Gustavo Petro tras desconocido detalle sobre la venta de lechona en feria de Japón: “¿Eran de México?"

Ernesto Macías, extitular de la corporación legislativa, se unió a los comentarios en las redes sociales en los que se mofaban del presidente de la República, que “sacó pecho” por lo que, según él, fue la astronómica venta del tradicional plato típico

Expresidente del Congreso se burló

La Dimayor confirmó los horarios de la gran final de la Liga Femenina BetPlay entre Santa Fe y Deportivo Cali

El conjunto Cardenal y las azucareras consiguieron su paso a la instancia definitiva luego de imponerse a Orsomarso y Atlético Nacional en las semifinales

La Dimayor confirmó los horarios
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: un ataque con explosivos

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

Activan plan candado para ubicar a los asesinos de dos policías mientras almorzaban en un restaurante en El Tambo, Cauca

Por presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, esto es lo que los carteles colombianos estarían haciendo para traficar cocaína hacia el norte

ENTRETENIMIENTO

Ranking de Netflix en Colombia:

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Viuda de Omar Geles publicó video del momento en que el cantante le propuso matrimonio luego de la pandemia: “No te voy a dejar solo nunca”

La contundente respuesta de Karina García al comentario de un seguidor que le dijo “prepago”

Heredero sacó lágrimas a Nairo Quintana con homenaje en el que habló de la migración campesina en Colombia

Rebeca Castillo, de Amazonas, explica las razones de su retiro de ‘Miss Universe Colombia: el reality’

Deportes

La Dimayor confirmó los horarios

La Dimayor confirmó los horarios de la gran final de la Liga Femenina BetPlay entre Santa Fe y Deportivo Cali

Colombiano que rompió récord de nado en aguas abiertas en Europa relató cómo atravesó el canal de La Mancha: “Mi picaron dos aguamalas”

Qué pasó con la celebración de Edwin Cardona que molestó a la hinchada de Atlético Nacional: “Hay algunos que están malinterpretando eso”

Conmebol definió día y hora del debut de la selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina en Medellín

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha de clásicos: hay dos líderes