“Se les acabó la dictadura”: el contundente mensaje de María Fernanda Cabal tras advertencias de Donald Trump a Nicolás Maduro

La senadora uribista expresó satisfacción ante la aparente fragilidad del régimen venezolano, luego de las declaraciones ambiguas del presidente estadounidense sobre posibles acciones militares

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

María Fernanda Cabal interpretó las
María Fernanda Cabal interpretó las advertencias del presidente Donald Trump a los carteles de Venezuela como una señal del colapso del chavismo - crédito María Fernanda Cabal/Facebook - Reuters - Evan Vucci/AP

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible ofensiva directa contra carteles de droga en Venezuela provocaron una intensa reacción en la región. Desde Colombia, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal emitió un mensaje contundente que rápidamente generó eco en las redes sociales.

El comentario de la legisladora del Centro Democrático, hecho a través de su cuenta oficial en X, surgió luego de que Trump sugiriera la posibilidad de lanzar ataques militares dentro de Venezuela para combatir el narcotráfico. El expresidente no negó la intención de derribar al régimen de Nicolás Maduro, aunque evitó afirmarlo de forma explícita.

Durante una entrevista televisiva, cuando una periodista le preguntó si su Gobierno buscaría un cambio de régimen en Venezuela, Trump respondió: “No estamos hablando de eso. Pero sí estamos hablando del hecho de que (Venezuela) tuvo una elección, que fue muy extraña, por decir lo menos”. Las declaraciones hicieron referencia directa al proceso electoral de 2024 en el país vecino, duramente criticado por gobiernos y organismos internacionales.

El presidente Donald Trump evitó
El presidente Donald Trump evitó confirmar una intervención militar contra Venezuela, pero no descartó una acción directa - crédito Kevin Lamarque/Reuters

Ante esta postura, Cabal reaccionó de forma inmediata: “¿Atacarlos adentro? Bueno, ya lo sabrán. Maduro y sus socios criminales del Cártel de los Soles tienen razones para estar asustados. Se les acabó la dictadura”, escribió la senadora.

Su mensaje fue acompañado por un video del canal Fox News en el que Trump esquiva confirmar la operación militar, pero deja entrever que las acciones en territorio venezolano podrían intensificarse; allí dijo, “bueno, lo vas a descubrir. Lo vas a descubrir”.

El comentario de la legisladora uribista se dio luego de que varios medios, entre ellos el mencionado y CNN, revelaran detalles sobre una posible escalada militar de Estados Unidos contra los cárteles de droga que operan en Venezuela. Entre los grupos señalados se encuentra el llamado cartel de los Soles, vinculado por agencias internacionales a altos mandos del régimen de Nicolás Maduro.

La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal aseguró que el régimen de Maduro enfrenta el inicio de su fin - crédito @MariaFdaCabal/X

Estados Unidos señala al cartel de los Soles como objetivo principal

Las declaraciones de Trump se dieron tras un ataque mortal contra un barco que, según informes, transportaba droga desde Venezuela. Funcionarios estadounidenses afirmaron que este ataque fue parte de una operación más amplia para eliminar rutas del narcotráfico y debilitar las estructuras de poder que protegen estos negocios ilegales.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, también intervino en la discusión, al asegurar que no se descarta actuar dentro del territorio venezolano si las organizaciones del narcotráfico continúan operando desde allí.

“Vamos a enfrentarnos a los cárteles de droga dondequiera que estén y operen contra los intereses de Estados Unidos”, dijo Rubio. Además, explicó detalles sobre el ataque al barco: “En vez de interceptarlo, por órdenes del presidente, lo hicimos estallar. Y volverá a ocurrir. Quizá esté ocurriendo ahora mismo”.

Marco Rubio advirtió que podrían
Marco Rubio advirtió que podrían repetirse ataques como el ocurrido contra un barco con droga - crédito Carlos Barria/Reuters

Estas advertencias provocaron distintas reacciones en la región. En el caso de Cabal, la respuesta fue directa y sin matices. La senadora no solo celebró el mensaje de presión hacia Maduro, sino que lo centró en una narrativa más amplia sobre la lucha contra el socialismo y las dictaduras en América Latina.

Mientras tanto, Estados Unidos reforzó su presencia en el Caribe con buques armados con misiles Tomahawk, aviones de combate F-35 y un contingente militar de más de 4.000 efectivos. Las maniobras incluyen ejercicios de desembarco en Puerto Rico y la presencia de un submarino de ataque.

Aunque no hay una declaración formal sobre una operación militar en marcha, las fuentes consultadas por CNN señalan que la Casa Blanca mantiene abiertas todas las opciones, ya que Trump habría autorizado a las fuerzas militares a tratar a los miembros de los cárteles como combatientes enemigos. De acuerdo con estas versiones, el Gobierno considera que Maduro y su entorno ya no son actores políticos, sino parte de una estructura criminal.

El despliegue militar de EE.
El despliegue militar de EE. UU. incluye misiles, submarinos y más de 4.000 efectivos - crédito Europa Press

