Colombia

Súper Astro Sol: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Con el Super Astro puedes
Con el Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos (Infobae)

Super Astro, una de las principales loterías colombianas que entrega miles de millones de pesos en premios, anunció los ganadores de su más reciente sorteo Sol.

Fecha: sábado 6 de septiembre 2025.

Tipo de sorteo: Astro Sol.

Combinación ganadora: 7 6 4 4.

Signo: Libra.

A qué hora se juega Super Astro

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.

El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Qué necesito para cobrar un premio en Super Astro

Para cobrar un premio en Super Astro, debes presentar documentos que varían según el monto del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario):

Para premios menores a 48 UVT (aproximadamente $2.259.120 pesos), debes entregar el tiquete original debidamente diligenciado, el documento de identidad original y una copia ampliada al 150%. Estos premios suelen pagarse en puntos de venta autorizados como Su Red o Supergiros.

Para premios entre 48 y 181 UVT (entre $2.259.120 y $8.518.765 aproximadamente), además de lo anterior, debes diligenciar un formato SIPLAFT (Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos), que encontrarás en el punto de venta.

Para premios mayores a 181 UVT (más de $8.518.765), debes presentar los documentos anteriores más una certificación bancaria a nombre del ganador con una antigüedad no mayor a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Es fundamental que el tiquete original esté en buen estado, sin tachones ni enmendaduras y que la copia del documento de identidad sea legible. 

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo ganar el Super Astro?

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Super Astro?

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super AstroAstro SolAstro Lunacolombia-loteriasnoticias

Más Noticias

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: se juega el clásico capitalino en El Campín

Tanto azules como rojos están necesitados de una victoria en el campeonato porque están afuera de los ocho primeros, sobre todo los Embajadores por estar más abajo en la tabla

EN VIVO Millonarios vs. Santa

Daniela Ospina, expareja de James, lanzó contundente reflexión tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026

La deportista utilizó sus historias de Instagram para compartir una reflexión sobre el significado de este triunfo y el momento que representa para el fútbol colombiano

Daniela Ospina, expareja de James,

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ pone a prueba el liderazgo y trabajo en equipo de las candidatas en la prueba del sábado 6 de septiembre

Las aspirantes a convertirse en la nueva soberana de la nacional competirán en un formato de clasificación, que encabeza Casanare luego del primer reto

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’

Esta sería la razón por la que Leonardo Castro no jugará contra Santa Fe: Hernán Torres tendría un plan

El delantero era esperado para regresar de su fractura de peroné, pero el entrenador de los azules lo dejó afuera de la lista de 20 jugadores para el clásico capitalino

Esta sería la razón por

Capturan en Argentina a hermana de la ‘viuda negra’ colombiana: contactaban a hombres por ‘apps’ de citas para drogarlos y robarlos

Un patrón similar dejó a la vista que ‘Heidi’ y ‘Daiana’ se llevaban, además de dinero, joyas, aparatos electrónicos de valor y hasta las tarjetas para ingresar al sistema del metro, además de varios carnés de socios afiliados a varios clubes de fútbol como River Plate, Independiente, Huracán y Racing

Capturan en Argentina a hermana
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias de

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Daniela Ospina, expareja de James,

Daniela Ospina, expareja de James, lanzó contundente reflexión tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ pone a prueba el liderazgo y trabajo en equipo de las candidatas en la prueba del sábado 6 de septiembre

Don Jediondo reveló sus problemas de salud mental, entre ellas la depresión: “Se me metió el demonio del suicidio”

Video: Shakira compartió el momento en que hizo “agua control” durante concierto en México

Vendedora ambulante que fue atacada en el centro de Bogotá recibió su propio local como parte de una sorpresa de un influencer

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Santa

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: se juega el clásico capitalino en El Campín

Esta sería la razón por la que Leonardo Castro no jugará contra Santa Fe: Hernán Torres tendría un plan

Las fuertes lluvias provocaron que un partido de la Liga BetPlay se reprogramara: este fue el compromiso

Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga Betplay: Hernán Torres disputa otro clásico capitalino

América de Cali vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano por la fecha 10 de la Liga Betplay