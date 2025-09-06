Karol G le subió el volumen a ‘Tropicoqueta’ en el medio tiempo de la NFL en Brasil: así fue su presentación

La 'Bichota' interpretó en Brasil temas de su más reciente placa 'Tropicqueta' - crédito NFL

Karol G se apoderó de las miradas y los corazones de los asistentes al Arena Corinthians de São Paulo, así como de los televidentes a nivel mundial, durante su presentación de medio tiempo como parte del partido inaugural de la temporada 2025/26 de la NFL en territorio brasileño, disputado entre Los Angeles Chargers y los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes.

La Bichota salió al escenario con un atuendo compuesto por un sujetador decorado con dos piñas de apariencia realista y tirantes coloridos que complementan la prenda.

Durante sus 15 minutos de presentación y al grito de “¡Mi gente latina!”, la colombiana interpretó un popurrí de cinco temas, todos de su más reciente larga duración, Tropicoqueta. Inició con Bandida entrenada, luego pasó a Latina Foreva, siguió con su merengue Si antes te hubiera conocido, continuó con Un gatito me llamó, y culminó su presentación con Papasito.

Karol G presentó un popurri de temas de 'Tropicoqueta' durante su espectáculo de medio tiempo en la NFL - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

La paisa estuvo acompañada de un grupo de bailarines, a los que se sumó una iluminación en la que predominó el color amarillo, así como los tonos luminosos, similares a los exhibidos en la portada de Tropicoqueta.

“He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí. No puedo esperar para celebrar con todos en São Paulo y con los fans alrededor del mundo”, expresó la paisa en sus redes sociales, una vez se conoció la noticia de que formaría parte de la apertura de la NFL.

Acompañada de un grupo de bailarines, la 'Bichota' cautivó las redes sociales con su presentación en Sao Paulo - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

La presentación fue bien recibida en redes sociales, con comentarios que destacaron el concepto presentado por Karol G, ligado a las dinámicas propias del Super Bowl, sin dejar de lado el imprimir su contribución visual inspirada en el momento actual de su carrera musical.

“Karol G entregó concepto, show, baile, interpretación, ella solo devoró y no dejó nada para nadie”, expresó una cuenta de fans de la artista en X, pocos minutos después de que la colombiana culminara su presentación.

Karol G paralizó el tráfico con sus fans de São Paulo durante un encuentro callejero previo a su show en la NFL

La llegada de la 'Bichota' a Brasil, un día antes de su espectáculo de medio tiempo, generó colapsos en las calles de Sao Paulo - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Ya desde las horas previas a la presentación había furor en Brasil frente a lo que la cantante podría ofrecer en un contexto tan exigente y tan importante como el de la apertura de la NFL.

Fue así que desde su llegada a São Paulo, la presencia de la Bichota desató el furor de cientos de seguidores. Las calles de la ciudadse colapsaron con fanáticos que se congregaron para acompañar a la cantante en diferentes recorridos.

Videos y fotografías de la intérprete, rodeada por multitudes y compartiendo con sus fans, circularon en redes sociales desde la noche del jueves 4 de septiembre. La artista incluso se animó a comunicar frases en portugués, idioma que demostró dominar en el pasado, cuando concedió una serie de entrevistas durante el Mañana será bonito World Tour,

En las imágenes compartidas por la cantante se ve que en un encuentro en una de las calles de la ciudad paulista se aglomeraron varios fanáticos de la paisa, quienes le pidieron fotos y autógrafos en sus prendas mientras ella estaba asomada por la ventana del carro.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche llegó cuando Karol salió por un momento de vehículo y siguiendo a sus seguidores interpretó Si antes te hubiera conocido, uno de sus últimos éxitos, lo que conmovió a la intérprete que compartió el momento en sus redes sociales con la frase “Muito obrigada, (muchas gracias)”.