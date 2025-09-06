Colombia

Gobierno Petro hizo desplante a Carlos Fernando Galán en la llegada del primer tren del Metro de Bogotá a Colombia

El alcalde de la capital del país confirmó que los 29 trenes restantes arribarán de manera escalonada hasta octubre de 2026

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Los 29 trenes restantes arribarán
Los 29 trenes restantes arribarán de manera escalonada hasta octubre de 2026 - crédito @GobiernoBTA/X y @CarlosFGalan/X

La ausencia del Gobierno nacional marcó la ceremonia de recibimiento de los trenes del metro en Cartagena, un acto que congregó a las figuras más relevantes vinculadas al proyecto. El evento, liderado por Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, contó con la presencia del embajador de China en Colombia, el gerente de la Empresa Metro, el jefe del consorcio MTL1, el director del Puerto de Cartagena, así como representantes del Banco Mundial, de la banca multilateral y los alcaldes de Cartagena y Barranquilla.

A pesar de la magnitud de la cita, la Alcaldía de Bogotá confirmó que tanto la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, como el ministro de Hacienda, Germán Ávila, recibieron invitaciones formales para participar en la ceremonia, pero optaron por no asistir.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La ministra de Transporte no
La ministra de Transporte no asistió al evento a pesar de ser invitada- crédito Departamento de Prosperidad Social

Semana intentó obtener explicaciones sobre las razones de estas ausencias, contactando a los despachos de ambos ministros, pero no obtuvo respuesta de ninguno de los dos funcionarios.

La jornada, que reunió a actores clave del sector público y privado, así como a organismos internacionales, evidenció la falta de representación del Gobierno de Gustavo Petro en un momento considerado relevante para el avance del sistema de transporte en la región.

El trancón que generó la llegada del primer vagón del Metro de Bogotá

El convoy ferroviario, acompañado por un amplio despliegue de seguridad, sorprendió a conductores y evidenció el avance del ambicioso proyecto de movilidad urbana que transformará el transporte en la capital - crédito X

El arribo del primer tren del Metro de Bogotá a territorio colombiano generó un inesperado embotellamiento en la Vía del Mar, carretera que conecta Cartagena con Barranquilla, durante la mañana del viernes 5 de septiembre de 2025. La congestión sorprendió a los conductores, quienes se encontraron con largas filas de vehículos y una circulación ralentizada, sin conocer inicialmente la causa de este fenómeno.

La explicación detrás de este inusual tráfico radicó en el inicio del traslado del convoy ferroviario, un hecho que representa un avance significativo en la infraestructura de transporte de la capital colombiana. De acuerdo con El Universal, la concesión Ruta Costera, encargada de la operación y mantenimiento de la vía, detalló que el desplazamiento del tren, de grandes dimensiones, requirió una escolta especial compuesta por la Policía Nacional, la Armada de Colombia y el Ministerio de Defensa. Este operativo de seguridad, diseñado para proteger la integridad del tren y de los usuarios de la carretera, obligó a reducir la velocidad y generó el “monumental trancón” que tomó por sorpresa a numerosos automovilistas.

El traslado del primer convoy
El traslado del primer convoy ferroviario del Metro de Bogotá generó largas filas de vehículos y sorpresa entre conductores, mientras autoridades escoltaban el operativo de seguridad en la carretera Cartagena-Barranquilla - crédito @MetroBogota / X

El tren protagonista de este operativo había llegado al puerto de Cartagena el pasado 2 de septiembre, procedente de China. Se trata de una unidad compuesta por seis vagones, identificada con el número 10106 y decorada en rojo y amarillo, colores que evocan la bandera de Bogotá. Cada tren de la futura línea tendrá capacidad para transportar hasta 1.800 pasajeros. El plan contempla la llegada de un total de treinta trenes, todos a través del puerto cartagenero.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó al medio citado que los 29 trenes restantes arribarán de manera escalonada hasta octubre de 2026. Por su parte, Leónidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, precisó que actualmente se encuentran en construcción 17 trenes y que el cronograma prevé la llegada de dos o tres trenes por mes, aunque en lo que resta del año podrían arribar hasta cinco unidades adicionales.

Las primeras pruebas del sistema están programadas para mayo de 2026, y los ensayos continuarán hasta 2027, año en el que se espera culminar esta fase fundamental del proyecto. El despliegue logístico y de seguridad para el traslado del tren incluyó la participación coordinada de la Policía Nacional, la Armada de Colombia y el Ministerio de Defensa, quienes acompañaron el convoy desde su salida del puerto.

Entre los conductores afectados por la congestión predominó la sorpresa y la incertidumbre. Muchos declararon que desconocían la causa del tráfico, mientras otros expresaron su expectativa por el avance de una obra largamente esperada por la ciudad. El proyecto del Metro de Bogotá, considerado uno de los más ambiciosos en materia de movilidad urbana en Colombia, avanza con la llegada de su primer tren y la puesta en marcha de un cronograma que prevé la incorporación gradual de las demás unidades.

El inicio de las pruebas técnicas y la llegada de los siguientes trenes marcan el ritmo de una transformación destinada a aliviar el transporte en la capital. Con el primer tren en camino y el acompañamiento de las autoridades, el Metro de Bogotá inicia una nueva etapa hacia su integración en la ciudad, mientras crece la expectativa entre los habitantes que esperan la llegada de este sistema de transporte a la capital.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGobierno nacionalCarlos Fernando GalánMetro de BogotáBogotáDesplanteMinistra de TransporteTrenesColombia-Noticias

Más Noticias

Mónica Rodríguez solicitó a Galán que gestioné los problemas de Bogotá: “Todos los días trinando sobre el metro”

El pronunciamiento de la presentadora se suma así al de otras voces que han cuestionado al alcalde sobre distintos temas, recalcando el deseo colectivo de soluciones concretas a problemas que se consideran urgentes

Mónica Rodríguez solicitó a Galán

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: se juega el clásico capitalino en El Campín

Tanto azules como rojos están necesitados de una victoria en el campeonato porque están afuera de los ocho primeros, sobre todo los Embajadores por estar más abajo en la tabla

EN VIVO Millonarios vs. Santa

Efraín Cepeda confirmó su candidatura presidencial para 2026 con la que busca derrotar el petrismo: “Sé ganarle, lo hice siete veces”

El congresista cuenta con el aval del Partido Conservador de cara a los comicios celebrados el próximo año en todo el país

Efraín Cepeda confirmó su candidatura

Prestigioso informe confirmó que Colombia tiene la electricidad más cara de América Latina: la diferencia es abismal con otros países

El precio de la electricidad en el territorio colombiano aumentó 68%, pasando de $465 a $780 por kWh

Prestigioso informe confirmó que Colombia

Así funcionan las vacaciones anticipadas en Colombia, no necesita cumplir un año para poderlas solicitar

La tendencia a conceder descansos antes refleja una nueva visión del bienestar laboral. Empresas y empleados exploran los límites de la flexibilidad

Así funcionan las vacaciones anticipadas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias de

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Isabela Córdoba relató la historia

Isabela Córdoba relató la historia detrás de su participación en ‘Miss Universe Colombia’: “No me sentía preparada”

Daniela Ospina, expareja de James, lanzó contundente reflexión tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ pone a prueba el liderazgo y trabajo en equipo de las candidatas en la prueba del sábado 6 de septiembre

Don Jediondo reveló sus problemas de salud mental, entre ellas la depresión: “Se me metió el demonio del suicidio”

Video: Shakira compartió el momento en que hizo “agua control” durante concierto en México

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Santa

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: se juega el clásico capitalino en El Campín

Esta sería la razón por la que Leonardo Castro no jugará contra Santa Fe: Hernán Torres tendría un plan

Las fuertes lluvias provocaron que un partido de la Liga BetPlay se reprogramara: este fue el compromiso

Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga Betplay: Hernán Torres disputa otro clásico capitalino

América de Cali vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano por la fecha 10 de la Liga Betplay