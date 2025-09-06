Claudia Bahamón y el día que apareció en un videoclip de Chayanne por petición expresa del cantante

En 2004, Claudia Bahamón sorprendió a los colombianos tras aparecer en un videoclip de Chayanne por expresa petición del artista - crédito Canal RCN y Europa Press

Aunque su nombre se encuentra en pleno furor por la emisión de una nueva temporada de MasterChef Celebrity en el Canal RCN, la presentadora Claudia Bahamón es un nombre conocido por los colombianos desde hace cerca de dos décadas y media.

La huilense, que estudió Arquitectura en la Universidad Javeriana, descubrió su pasión por la televisión y en 2002 inició su carrera como presentadora de la sección de entretenimiento de Noticias RCN, a lo que siguieron roles similares en otras producciones del canal como Camio Extremo o El Jugador, junto a Andrea Serna.

Aparte de su personalidad carismática con la que logró perdurar en el recuerdo no solo de los televidentes, sino de los usuarios de redes sociales, si por algo destacó Claudia a lo largo de los años fue por su belleza. Desde que dio sus primeros pasos, comenzó a robarse miradas en el medio, pero hubo un personaje en particular que terminó marcando su vida: Chayanne.

Claudia Bahamón apareció a finales de 2003 en la portada de la revista TV y Novelas, acompañando a Chayanne - crédito @claudiabahamon/Instagram

El puertorriqueño, uno de los artistas más perdurables del pop latino a lo largo de la historia, entraba a los 2000 como un nombre plenamente consolidado y sin nada que demostrar, pero con la misma ambición de seguir vigente. Adicionalmente, seguía sonando en la radio latinoamericana gracias al éxito de su sencillo Torero.

En 2003, Chayanne publicó su décimo larga duración, Sincero, del que se desprendieron sencillos como Un siglo sin ti, Cuidarte el alma, y Sentada aquí en mi alma. Al igual que Claudia Bahamón, el puertorriqueño destacó a lo largo de su trayectoria por su buen parecido, y dio la casualidad que ambos coincidieron cuando Chayanne visitó Colombia, como parte de la promoción de su álbum.

Según recordaron los medios de ese tiempo, la apretada agenda del cantante hizo que solo hubiese tiempo para una rueda de prensa y una foto para la portada.

La revista Cromos detalló que, durante una reunión del equipo del artista, el televisor mostraba el noticiero mientras Claudia presentaba. En ese momento, Chayanne, de manera espontánea, dijo: “La portada la hago con ella”, mientras señalaba a la huilense, que días después aparecería junto al cantante en la primera plana de la revista TV y Novelas.

La huilense deslumbró con su belleza al cantante, que la invitó a participar del videoclip de su canción "Sentada aquí en mi alma" - crédito Canal RCN

La propia Claudia Bahamón recordó ese momento en su día, durante su paso por Yo José Gabriel.

“Usted no sabe lo que me dio a mí en ese momento cuando me abrazó”, comentó la huilense mientras la producción proyectaba un video del detrás de cámaras de la sesión fotográfica.

“Esto fue en el lobby del hotel donde se estaba hospedando. No, pero es que es un papacito, es demasiada tentación”, señaló entonces.

El encuentro se produjo en el set de noticias de RCN, por petición de Bahamón, algo que Chayanne aceptó con gusto. Lo que no se vio venir la presentadora fue la invitación que llegaría de su parte: “Quiero que estés en mi próximo video”. Inicialmente, ella dudó que esa posibilidad se concretara, pero al día siguiente recibió la llamada que confirmaba su participación en el videoclip de Sentada aquí en mi alma, indicándole que debía viajar a Miami, Estados Unidos, para sumarse a la grabación.

“Fue un día largo de rodaje, todo el tiempo metidos en un carro y por ende mi único contacto era con él, así que hablamos de todo tipo de temas de la vida, el trabajo, la familia, etc.”, comentó la presentadora en su cuenta de Instagram sobre esta experiencia.

Durante la grabación, Claudia conoció al director de cine Simón Brand, con el que se casó en Cartagena en 2004 y con el que tendría dos hijos: Samuel y Luca. Tras 21 años de relación, la pareja se separó en 2025 sin dar razones públicas de los motivos hasta la fecha.