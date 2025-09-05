Westcol apuesta su ingreso a la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’ en un reto con Karina García: “Voy a participar”

Una inusual apuesta con Karina García durante una transmisión en vivo desató comentarios y especulaciones sobre la llegada del polémico influencer al exitoso formato televisivo - crédito Canal RCN - @westcol/ Instagram

El streamer y creador de contenido colombiano WestCol, cuyo nombre real es Luis Villada, se convirtió en tendencia tras hablar abiertamente sobre su posible participación en la tercera temporada del reality La casa de los famosos, del canal RCN.

Durante una transmisión en vivo, el joven compartió una inusual apuesta con la modelo Karina García, generando mensajes y comentarios de miles de seguidores acerca de si finalmente ingresará o no al famoso programa.

En el stream que ambos protagonizaron el 4 de septiembre, Westcol planteó la posibilidad de permanecer un mes dentro de La casa de los famosos, pero bajo una condición clara.

“Voy a participar un mes en La casa de los famosos sí, y solo sí, si Karina gana la pelea contra Karely Ruiz”, afirmó el streamer.

Esta pelea, prevista como parte del evento de boxeo Stream Fighters 4, se celebrará el próximo 18 de octubre en el Coliseo Medplus en Bogotá, y ha llamado la atención del entorno digital tanto por el reto para García como por la promesa realizada.

La declaración no solamente encendió los ánimos en las redes sociales, sino que llevó a cientos de seguidores a manifestar su apoyo a Karina García y a especular sobre lo que podría aportar la presencia de Westcol en el reality.

Miles de usuarios reaccionaron en redes sociales luego de que el influencer declaró que solo formará parte del reality si la modelo triunfa en el evento de boxeo ‘Stream Fighters 4’ en Bogotá - crédito redes sociales

El influencer agregó un incentivo extra a la apuesta, prometiendo a Karina García la mitad del pago que reciba por su participación en el programa: “Para mí es dinero que no me es relevante”, aseguró en medio de la charla. Según el entorno digital, este tipo de promesas y figuras polémicas han aumentado el interés de la audiencia por el formato. WestCol ha protagonizado distintos episodios de controversia por su tono directo y comentarios incisivos que lo han situado repetidamente en el centro del debate público en Colombia.

Por el momento, no existe confirmación oficial acerca de si WestCol tuvo contacto con la producción de La Casa de los Famosos. Sin embargo, el anuncio público de esta apuesta ha causado expectativa y podría representar una oportunidad para el formato televisivo, que atrae a segmentos jóvenes mediante la participación de figuras del entorno digital.

Karina García quiere entrar a Stream Fighters 4 acompañada por Bad Bunny

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, la modelo paisa Karina García expresó que le gustaría hacer su entrada a la pelea en Stream Fighters 4 acompañada por el artista puertorriqueño Bad Bunny.

“Voy a llamarlo”, afirmó entre risas, manifestando la emoción que sentiría si pudiera compartir ese momento con una de las mayores figuras de la música urbana.

El formato de Stream Fighters 4 contempla que cada participante cruce la pasarela hasta el cuadrilátero en compañía de una celebridad. Ante la curiosidad de sus seguidores, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia admitió que aún no tiene una decisión definitiva, pero reiteró su admiración por Bad Bunny. “¿Ustedes se imaginan yo entrando a esa pelea con Bad Bunny? Dios mío. Soñar no cuesta nada, ¿cierto? No, mentiras, mis amores, la verdad no he pensado en eso todavía”.

Karina García contó la razón por la que ya no está creando contenido para adultos en OnlyFans - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Durante la transmisión, Karina también recordó la experiencia de Westcol, streamer colombiano que sorprendió en España al aparecer junto al cantante Arcángel durante la Velada del Año. “La rompió impresionante saliendo con Arcángel”, reconoció la modelo, quien luego comentó que contempla la posibilidad de hacer su ingreso con algún otro referente urbano, siguiendo la tendencia de sus colegas en escenarios internacionales.

La expectativa por la pelea frente a Karely Ruiz no solo se refleja en la audiencia, sino que ha sido tema de apuesta entre influenciadores.

El creador de contenido Valentino Lázaro manifestó públicamente su apoyo a Karina García y aseguró: “Yo sí le voy a apostar los veinte millones de pesos a Karina. La amo y confío plenamente en que va a entrenar muy bien y que va a quedar intacta con sus extensiones divinas, aunque se las quitó y tiene el pelo divino”. Lázaro aprovechó para cuestionar la intención de Karely Ruiz de dañar la imagen de Karina en el ring, refiriéndose con ironía a las declaraciones de la mexicana sobre arrancarle las extensiones y las carillas.

La paisa aseguró que entre sus planes están Arcángel o Bad Bunny - crédito @letengoelchisme/IG

Las reacciones de los seguidores tampoco se hicieron esperar. Varios usuarios desearon que el sueño de Karina se haga realidad y apoyaron su entusiasmo por invitar a Bad Bunny. Otros internautas ironizaron sobre la posibilidad, preguntando por el papel de su pareja actual o especulando sobre el desenlace del combate frente a Karely Ruiz.