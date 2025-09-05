Colombia

Karol G paralizó el tráfico con sus fans de São Paulo durante un encuentro callejero previo a su show en la NFL: “Muito obrigada”

La cantante colombiana reunió multitudes en su llegada a Brasil, donde encabeza la presentación durante el partido de fútbol americano entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers

La paisa que se prepara
La paisa que se prepara para su show de la NFL en Brasil, se juntó con sus fanáticos con los que cantó varias de sus canciones en las calles de la ciudad - crédito @karolg / Instagram

La artista colombiana Karol G alcanzó otro éxito internacional al convertirse en la primera latina elegida para encabezar el espectáculo del medio tiempo de un partido oficial de la NFL (fútbol americano) en Sudamérica.

La cantante, nacida en Medellín bajo el nombre de Carolina Giraldo Navarro, viajó a São Paulo para actuar en el encuentro entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, una cita que marca la consolidación de Karol G como figura principal de la música latina en el circuito global.

Desde su llegada a Brasil, la presencia de Karol G desató el furor de cientos de seguidores. Las calles de São Paulo se colapsaron cuando fanáticos se congregaron para acompañar a la cantante en diferentes recorridos.

La colombiana estuvo en São
La colombiana estuvo en São Paulo junto a cientos de fanáticos con los que cantó varios de sus éxitos - crédito @karolg / Instagram

Videos y fotografías de la intérprete, rodeada por multitudes y compartiendo con sus fans, circularon en redes sociales en la noche del jueves 4 de septiembre. La artista incluso se animó a comunicar frases en portugués, lo que generó comentarios positivos y entusiasmo entre el público local.

En las imágenes compartidas por la cantante se ve que en un encuentro en una de las calles de la ciudad se aglomeraron varios fanáticos de la paisa, quienes le pidieron fotos y autógrafos en sus prendas mientras ella estaba asomada por la ventana del carro.

La cantante colombiana compartió el emocionante momento en sus redes sociales - crédito @karolg / Instagram

Uno de los momentos más emocionantes de la noche llegó cuando Karol salió por un momento de vehículo y siguiendo a sus seguidores interpretó Si antes te hubiera conocido, uno de sus últimos éxitos, lo que conmovió a la intérprete que compartió el momento en sus redes sociales con la frase “Muito obrigada, (muchas gracias)”.

Además de las fotos compartidas por la cantante, las redes sociales se llenaron de momentos que los fans vivieron junto a la cantante de Papasito en donde presumieron varios regalos que le dieron a Karol G.

Seguidores de la cantante compartieron
Seguidores de la cantante compartieron varias postales en redes sociales junto a Karol G - crédito redes sociales

Hora y dónde ver la presentación de Karol G en Brasil

Karol G realizará hoy su esperado debut en el show de medio tiempo de la NFL, un evento que ha generado alta expectativa tanto en Colombia como en el resto de América Latina. La presentación se llevará a cabo en el Corinthians Arena de São Paulo, Brasil, durante el partido inaugural de temporada entre los Kansas City Chiefs y los Los Angeles Chargers.

El espectáculo de Karol G podrá verse en vivo y en directo desde Colombia este 5 de septiembre a las 7:00 p.m. (hora local colombiana). Para quienes deseen seguir la transmisión, el evento estará disponible de forma gratuita a través del canal oficial de la NFL en YouTube, permitiendo que cualquier persona con acceso a internet pueda disfrutar la actuación desde su hogar.

Karol G será la figura
Karol G será la figura central del espectáculo de medio tiempo en la primera transmisión exclusiva de la NFL en YouTube, desde el Corinthians Arena de São Paulo el 5 de septiembre de 2025 - crédito @nfl @karolg/ Instagram

Además de encabezar por primera vez un show de este tipo en la NFL, Karol G celebró en sus redes sociales la oportunidad y el significado de este hito, no solo para su carrera, sino también para la música latina en escenarios internacionales. Días antes del evento, la artista compartió imágenes de sus ensayos en el estadio y de su cercanía con el público brasileño, alimentando la emoción entre sus fanáticos.

El espectáculo coincide con una etapa de gran popularidad para Karol G, impulsada por el éxito de sus discos Mañana Será Bonito y Tropicoqueta. Su presentación en la NFL refuerza el impacto de la música urbana y latina en eventos deportivos de alcance global.

La presentación de Karol en la noche del 5 de septiembre marcará el primer show en vivo de talla mundial de su era Tropicoqueta, lo que ha despertado el interés de sus fans por las canciones que escogió para su show. “No puedo esperar más”, “me tiene muy emocionado saber que va a cantar”, escribieron sus fans en redes sociales.

La cantante colombiana será la
La cantante colombiana será la figura central durante la transmisión inaugural de la NFL en Brasil - crédito @nfl @karolg / Instagram

Para ver el show, basta con ingresar al canal oficial de la NFL en YouTube a la hora programada y disfrutar de la transmisión especial de este espectáculo único, que marca un antes y un después en la carrera de Karol G y en la historia del entretenimiento de la liga estadounidense.

