Carolina Sabino estalló contra los ataques por su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Han convertido esto en un basurero de odio”

La actriz Carolina Sabino se convirtió en el centro de la discusión digital tras responder de manera contundente a los comentarios negativos que ha recibido por su participación en la nueva temporada de Masterchef Celebrity, transmitida por el Canal RCN.

La polémica surgió por críticas en redes sociales sobre su actitud en el programa, donde varios usuarios han manifestado opiniones negativas sobre su comportamiento.

Un comentario en particular detonó la reacción de Sabino. “Qué falla la verdad, esa mujer podrá saber cocinar, pero como persona deja tanto que desear. Es detestable como compañera…”, escribió un usuario identificado como Paulo.

La respuesta de la actriz fue rápida y directa: “Detestable leerte, Paulo. Detestable ver que un programa que uno está haciendo, con honestidad y amor, lo hayan convertido en un basurero de odio… Todos los que estamos ahí somos buenos seres humanos, y se han encargado de buscar víctimas y victimarios para tener un tema en el cual descargar frustraciones y malos sentimientos…”, publicó Sabino en su cuenta de Instagram.

Además de contestar al usuario, Sabino aprovechó su mensaje para denunciar la violencia digital que ella y otros participantes están enfrentando, enfatizando que la competencia fue ideada originalmente para entretener.

“Nos invitaron con la idea de hacer algo que entretenga, y ahora resulta que les dimos un camino para generar aún más violencia de la que ya tenemos…”, concluyó.

El caso de Sabino se suma a experiencias similares vividas por otras figuras del entretenimiento colombiano en temporadas pasadas del programa, donde la exposición mediática ha llevado a participantes a convertirse en blanco de críticas en redes sociales, tal como fue el caso de Carla Giraldo y Carolina Acevedo en otras temporadas.

Pese al contundente comentario, la actriz dejó pasar el comentario y no se refirió más al tema en otras publicaciones de sus redes sociales. Sin embargo, por las actitudes que ha tenido en la competencia, Sabino sigue siendo cuestionada.

Patricia Grisales y Carolina Sabino protagonizaron un fuerte cruce durante reto de campo en ‘MasterChef Celebrity’

Un cruce de palabras entre Patricia Grisales y Carolina Sabino marcó el más reciente episodio de MasterChef agregando tensión al desarrollo del reality culinario.

El episodio, emitido desde una fábrica en Sopó, contó con la participación de 30 colaboradores invitados para probar las hamburguesas y perros calientes elaborados por los equipos. Grisales compitió junto a Nico Montero y Aleja Ávila, mientras que Sabino estuvo acompañada por Valeria Aguilar y David Sanín.

La polémica estalló cuando Sanín comenzó a añadir salsa de tomate a las hamburguesas que preparaba para su grupo. Desde la estación de enfrente, Patricia Grisales reclamó: “David, por favor no le coloques salsa de tomate a nuestras hamburguesas”. El reproche sorprendió a varios participantes y generó desconcierto. Aunque una concursante intentó aclarar que esos platos correspondían al equipo de Sabino, Grisales insistió en su observación.

Carolina Sabino contestó: “¿A las hamburguesas de ustedes? ¿Cómo se te ocurre, Patricia?”. El intercambio se intensificó al punto que la actriz bogotana, visiblemente molesta, afirmó: “No somos ese tipo de personas para ponerle salsa a la hamburguesa de ustedes”. Pese a los esfuerzos de David Sanín por mediar, la situación no se calmó y Sabino reiteró: “No somos así, Patty. ¿Qué crees, que somos tramposos? No”.

El altercado fue presenciado por el resto de los equipos, que optaron por no intervenir y centrarse en sus tareas. Según declaraciones fuera de cámaras, Sanín admitió que la acusación de Grisales le resultó incómoda y desafiante. El reto culinario continuó, pero la atmósfera quedó cargada por el choque entre ambas actrices.

“Carolina se toma todo personal! Patty jamás lo dijo con mala intención o que eso significara trampa, solo quería que no se fueran a equivocar”, “Me encanta David teniendo problemas con las vecinas”, “Y en el capítulo anterior: Ellas las mejores amigas 😂“, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

La discusión no tardó en llegar a las redes sociales, donde televidentes manifestaron posturas encontradas. Algunos criticaron la actitud de Patricia Grisales; otros la defendieron y atribuyeron su reacción a la presión propia del reto.