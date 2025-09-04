Colombia

Yaya Muñoz reveló el particular hábito que tiene en la ducha y por el que José Rodríguez evita bañarse con ella: “No es normal”

La pareja, que forjó su amorío durante ‘La casa de los famosos Colombia’, expresó ante sus seguidores que las diferencias en sus costumbres que les impide bañarse juntos

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Yaya Muñoz soltó una confesión sobre una práctica poco usual en la ducha - crédito Le tengo chisme/Instagram

Yaya Muñoz, reconocida exparticipante de La casa de los famosos Colombia, generó debate entre sus seguidores tras revelar en una transmisión en vivo un hábito personal en la ducha que incomoda a su pareja, José Rodríguez.

Ambos, conocidos por su paso por el popular reality show, compartieron ante su audiencia una conversación que rápidamente se convirtió en tema de discusión en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Durante la transmisión, Muñoz y Rodríguez interactuaron de manera espontánea, mostrando las diferencias que les impide bañarse juntos. El diálogo comenzó cuando Rodríguez, también exparticipante del reality, le pidió a su pareja que se bañara: “Mi amor, no. Báñate porque tienes brilli brilli (sic)”, expresó.

A comienzos de abril la
A comienzos de abril la pareja que se formó en 'La casa de los famosos Colombia' anunció oficialmente su noviazgo - crédito @joserodriguezcof/Instagram

“Ah, ¿por eso me estabas diciendo que me bañara?”, dijo Yaya, a lo que José le contestó: “Sí, báñate”.

En ese momento, Muñoz comentó que nunca recibe invitaciones de Rodríguez para ducharse juntos, una costumbre que, según ella, es habitual en muchas parejas. “Nunca me invita a bañarme con él, a ducharme, porque a él le gusta tener la ducha para él solo”, afirmó Muñoz.

Rodríguez negó la afirmación y sugirió que existía una razón detrás de su preferencia por ducharse solo, aunque prefirió no explicarla: “Tú sabes por qué, a veces... Bueno, eso no se dice aquí. Eso no se dice aquí”.

La conversación tomó un giro cuando Muñoz decidió compartir el motivo que, según ella, incomoda a su pareja. “¿Por eso no te bañas conmigo? Tanta bobada, de vez en cuando uno, pues hace chis... pis en la ducha, y entonces él ya eso le molesta”, confesó, lo que generó reacciones divididas entre quienes seguían la transmisión.

Rodríguez, al final del intercambio, resumió su molestia con una frase que dejó clara su postura ante la confesión de Muñoz, reforzando el tono distendido pero polémico de la conversación. “Me orina (...) Eso no es normal”.

Jose Rodríguez y Yaya Muñoz
Jose Rodríguez y Yaya Muñoz mantienen una sólida relación tras su participación de 'La Casa de los famosos Colombia' - crédito @joserodriguezcof/Instagram

Algunos usuarios expresaron su comprensión a la incomodidad de Jose, mientras que otros expresaron que es un hábito normal y de confianza entre parejas.

“Pero si eso es tan normal en las parejas. Quien no lo ha echo definitivamente no tiene confianza con su pareja jajaja”; “Noooo por más confianza que se tenga con la pareja eso no se hace que falta de respeto, hay cosas que no son agradables 🤔🤔“; ”Le hacen un chorrito extra calentito y se queja😂“; ”La reina de melissa no se equivocó de decir que huele mal por eso Jose no le gusta bañarse con ella (sic)“, fueron algunas reacciones al respecto.

Yaya Muñoz defendió su relación tras señalamientos de Yina Calderón

El 25 de agosto se conoció la respuesta de Yaya Muñoz a las declaraciones de la influencer Yina Calderón sobre la relación sentimental que mantiene con José Rodríguez.

La comunicadora rechazó las insinuaciones de Calderón sobre un supuesto sostenimiento económico hacia su pareja y defendió la imagen de Rodríguez frente a los comentarios generados en la opinión pública.

Durante una intervención en sus plataformas digitales, Muñoz afirmó: “Yo no mantengo a ningún hombre. A mí me gusta un hombre para hacer equipo y para trabajar juntos”.

La periodista aseguró que no mantiene a su pareja como lo hizo creer la DJ - crédito @rastreandofamosos/IG

Aclaró que el hecho de que Rodríguez resida en su vivienda no significa que ella asuma todos sus gastos y cuestionó las suposiciones difundidas sobre la dinámica de su relación. “¿Que yo lo mantengo? Yo no lo mantengo. ¿Qué les hace pensar que yo lo mantengo? Porque vive en mi casa”, expresó Muñoz, y añadió: “A mí no me gusta mantener hombre”.

En respuesta directa a las declaraciones de Yina Calderón, enfatizó respeto hacia la DJ pero consultó públicamente sobre las motivaciones que tendría Calderón para continuar comentando sobre Rodríguez. “Yo a ella también la aprecio mucho y todo, pero yo me pregunto: Yina, ¿José qué te hizo? ¿José qué te hizo? No entiendo. José nunca se metió contigo”, dijo Muñoz, aludiendo a la convivencia durante el reality y diversas situaciones que se presentaron en el programa.

Temas Relacionados

Yaya MuñozJosé RodríguezLa casa de los famosos ColombiaOrinar en la duchaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Colombianos podrán estudiar en el exterior con becas completas en diplomados virtuales que oferta el Icetex: los requisitos

Los interesados en ampliar su formación técnica podrán inscribirse hasta el 28 de septiembre en cursos avalados por instituciones internacionales, con cobertura total de matrícula

Colombianos podrán estudiar en el

Golpe a la rumba: bares advirtieron que impuestos a licores y espectáculos pondrían en jaque la economía nocturna

El gremio de bares y restaurantes nocturnos advierte sobre el impacto negativo de la reforma tributaria en la vida cultural y musical, así como en la asistencia a eventos en vivo

Golpe a la rumba: bares

Day Vásquez envió duro mensaje al abogado de Nicolás Petro por mostrar fotos de ella en vestido de baño y en pleno juicio: “Respete”

El material audiovisual hizo parte de una estrategia de la defensa del hijo mayor del presidente de la República para demostrar su inocencia

Day Vásquez envió duro mensaje

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ tendrá “caja misteriosa” y revelación de Raúl Ocampo en el reto de salvación del 3 de septiembre

Siete participantes se juegan su última oportunidad de subir al balcón antes del reto de eliminación, con la incertidumbre alrededor del beneficio que podría cambiar el juego

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ tendrá

Joven patinadora fue baleada tras resistirse a un robo en Cali: las autoridades investigan el caso

El ataque provocó una ola de protestas, pues la ciudadanía realizó un nuevo llamado para pedir mayor seguridad

Joven patinadora fue baleada tras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron a firmante de paz

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc acusó al Gobierno Petro de “falsos positivos”, tras la liberación de 33 militares en Guaviare

ENTRETENIMIENTO

Morat y la selección Colombia

Morat y la selección Colombia se unirán en Barranquilla para las eliminatorias: todo por una buena causa

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ tendrá “caja misteriosa” y revelación de Raúl Ocampo en el reto de salvación del 3 de septiembre

Estos son los exitosos negocios de la expareja de Dayro Moreno en Medellín: es exreina de belleza

Cara habló de su visión del amor tras su ruptura con Beéle: “Me empecé a amar y ahí fue cuando llegó el amor bonito”

‘Chicho’ Arias, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, sorprendió con drástica transformación tras perder 50 kilos

Deportes

Tulio Gómez se mostró compartiendo

Tulio Gómez se mostró compartiendo la victoria del América con un hincha del Bucaramanga: “No es nuestro enemigo”

Enfrentamientos entre hinchas del Quindío y Atlético Nacional postergaron el duelo válido por los octavos de la Copa Betplay

Luis Díaz reveló todo lo que vivió en medio de la pobreza para tener una oportunidad en el fútbol profesional: “No había para comer”

Una remontada y un pacto: así fueron las clasificaciones de Colombia para los mundiales de 2014 y 2018

Iván Mejía calificó a David González de “panadero” y “fracasado perdedor” tras rumores que lo ubicaban en América