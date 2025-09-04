Yaya Muñoz reveló el particular hábito que tiene en la ducha y por el que José Rodríguez evita bañarse con ella: “No es normal”

Yaya Muñoz soltó una confesión sobre una práctica poco usual en la ducha - crédito Le tengo chisme/Instagram

Yaya Muñoz, reconocida exparticipante de La casa de los famosos Colombia, generó debate entre sus seguidores tras revelar en una transmisión en vivo un hábito personal en la ducha que incomoda a su pareja, José Rodríguez.

Ambos, conocidos por su paso por el popular reality show, compartieron ante su audiencia una conversación que rápidamente se convirtió en tema de discusión en redes sociales.

Durante la transmisión, Muñoz y Rodríguez interactuaron de manera espontánea, mostrando las diferencias que les impide bañarse juntos. El diálogo comenzó cuando Rodríguez, también exparticipante del reality, le pidió a su pareja que se bañara: “Mi amor, no. Báñate porque tienes brilli brilli (sic)”, expresó.

A comienzos de abril la pareja que se formó en 'La casa de los famosos Colombia' anunció oficialmente su noviazgo - crédito @joserodriguezcof/Instagram

“Ah, ¿por eso me estabas diciendo que me bañara?”, dijo Yaya, a lo que José le contestó: “Sí, báñate”.

En ese momento, Muñoz comentó que nunca recibe invitaciones de Rodríguez para ducharse juntos, una costumbre que, según ella, es habitual en muchas parejas. “Nunca me invita a bañarme con él, a ducharme, porque a él le gusta tener la ducha para él solo”, afirmó Muñoz.

Rodríguez negó la afirmación y sugirió que existía una razón detrás de su preferencia por ducharse solo, aunque prefirió no explicarla: “Tú sabes por qué, a veces... Bueno, eso no se dice aquí. Eso no se dice aquí”.

La conversación tomó un giro cuando Muñoz decidió compartir el motivo que, según ella, incomoda a su pareja. “¿Por eso no te bañas conmigo? Tanta bobada, de vez en cuando uno, pues hace chis... pis en la ducha, y entonces él ya eso le molesta”, confesó, lo que generó reacciones divididas entre quienes seguían la transmisión.

Rodríguez, al final del intercambio, resumió su molestia con una frase que dejó clara su postura ante la confesión de Muñoz, reforzando el tono distendido pero polémico de la conversación. “Me orina (...) Eso no es normal”.

Jose Rodríguez y Yaya Muñoz mantienen una sólida relación tras su participación de 'La Casa de los famosos Colombia' - crédito @joserodriguezcof/Instagram

Algunos usuarios expresaron su comprensión a la incomodidad de Jose, mientras que otros expresaron que es un hábito normal y de confianza entre parejas.

“Pero si eso es tan normal en las parejas. Quien no lo ha echo definitivamente no tiene confianza con su pareja jajaja”; “Noooo por más confianza que se tenga con la pareja eso no se hace que falta de respeto, hay cosas que no son agradables 🤔🤔“; ”Le hacen un chorrito extra calentito y se queja😂“; ”La reina de melissa no se equivocó de decir que huele mal por eso Jose no le gusta bañarse con ella (sic)“, fueron algunas reacciones al respecto.

Yaya Muñoz defendió su relación tras señalamientos de Yina Calderón

El 25 de agosto se conoció la respuesta de Yaya Muñoz a las declaraciones de la influencer Yina Calderón sobre la relación sentimental que mantiene con José Rodríguez.

La comunicadora rechazó las insinuaciones de Calderón sobre un supuesto sostenimiento económico hacia su pareja y defendió la imagen de Rodríguez frente a los comentarios generados en la opinión pública.

Durante una intervención en sus plataformas digitales, Muñoz afirmó: “Yo no mantengo a ningún hombre. A mí me gusta un hombre para hacer equipo y para trabajar juntos”.

La periodista aseguró que no mantiene a su pareja como lo hizo creer la DJ - crédito @rastreandofamosos/IG

Aclaró que el hecho de que Rodríguez resida en su vivienda no significa que ella asuma todos sus gastos y cuestionó las suposiciones difundidas sobre la dinámica de su relación. “¿Que yo lo mantengo? Yo no lo mantengo. ¿Qué les hace pensar que yo lo mantengo? Porque vive en mi casa”, expresó Muñoz, y añadió: “A mí no me gusta mantener hombre”.

En respuesta directa a las declaraciones de Yina Calderón, enfatizó respeto hacia la DJ pero consultó públicamente sobre las motivaciones que tendría Calderón para continuar comentando sobre Rodríguez. “Yo a ella también la aprecio mucho y todo, pero yo me pregunto: Yina, ¿José qué te hizo? ¿José qué te hizo? No entiendo. José nunca se metió contigo”, dijo Muñoz, aludiendo a la convivencia durante el reality y diversas situaciones que se presentaron en el programa.