Colombia

Se casó en Valledupar Katrinalieth Morales, la hija mayor del fallecido Kaleth Morales: así fue la celebración

Kanner Morales, tío de la primogénita del recordado intérprete de ‘Vivo en el limbo’, fue el encargado de llevar a la joven hasta el altar en una ceremonia a la que asistieron pocos invitados

Danny Barros

Por Danny Barros

La primogénita de Kaleth Morales
La primogénita de Kaleth Morales dio el sí ante el altar pocos días después de haberse comprometido - crédito @televallenato/Instagram

Valledupar fue escenario de una celebración que trascendió el ámbito familiar: Katrinalieth Morales, hija mayor del fallecido cantante Kaleth Morales, contrajo matrimonio con el fotógrafo Romario Maceas en una ceremonia cristiana.

El evento, que reunió a la familia Morales y allegados, marcó un nuevo capítulo en la historia de una de las dinastías más emblemáticas del folclore colombiano.

La ceremonia, de carácter íntimo, se realizó en la capital del Cesar y estuvo cargada de simbolismo.

La primogénita del conocido como “el Rey de la Nueva Ola”, quien también ha incursionado en la música, llegó al altar tomada del brazo de su tío Kanner Morales, encargado de entregarla a su futuro esposo.

"Te amo y quiero caminar contigo hasta viejitos“, expresó Romario Maceas, fotógrafo que conquistó el corazón de la heredera de los Morales y con la que selló su amor ante Dios.

Se casó ‘la chacha’ Katrinalieth, la hija mayor de Kaleth Morales a quién su tío Kanner entregó en el altar en medio de una ceremonia familiar en Valledupar, Cesar - crédito @televallenato/Instagram

Entre los asistentes se encontraban sus abuelos Miguel Morales y Nevis Troya, así como su hermano Samuel Miguel, quienes acompañaron a la pareja en este momento significativo para la familia. La unión de Katrinalieth y Romario había sido anticipada en redes sociales, donde compartieron imágenes de su compromiso en los paisajes cercanos a Valledupar; en ellas, la novia lucía un vestido color palo de rosa y un ramo de girasol, mientras que el novio optó por un atuendo sencillo de pantalón y camisa blanca.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrada de la novia, guiada por Kanner Morales. El tío de Katrinalieth dedicó unas palabras a su sobrina:

“Eres testimonio del amor de Dios en nuestra familia, tal como te lo dije ayer de tu papi, ustedes también lo son, son nuestra felicidad y me honra estar contigo en estos momentos. Te amo, estoy muy orgulloso de ti, que Dios te siga bendiciendo Katrinalieth Morales ‘La Chacha de las mujeres’”. La dedicatoria, cargada de afecto y memoria, evocó la presencia de Kaleth Morales, fallecido en 2005, y reforzó el lazo intergeneracional que caracteriza a la familia.

La relevancia de la familia Morales trasciende el ámbito musical. Considerados referentes culturales en el Caribe colombiano, su historia está estrechamente ligada al desarrollo y la difusión del vallenato.

Miguel Morales, abuelo de la novia y figura central del género, estuvo presente en la celebración, subrayando el peso social y artístico de la ocasión, como destacó El Pilón. La dinastía Morales ha sido protagonista de momentos clave en la música nacional, y sus eventos familiares suelen convertirse en acontecimientos de interés público.

El legado de Kaleth Morales se mantienen vivo 20 años después de su muerte

El legado de Kaleth Morales, conocido como el “Rey de la Nueva Ola” del vallenato, sigue vigente tanto en la memoria colectiva como en la vida de sus descendientes. Su capacidad para conectar con las nuevas generaciones, sin perder la esencia tradicional del género, consolidó su influencia en la cultura popular. Investigadores del Instituto de Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia han señalado que la persistencia de su figura se explica por la manera en que la familia mantiene viva su memoria a través de ceremonias y homenajes, y por la visibilidad que otorgan actos como el matrimonio de Katrinalieth.

La difusión de la boda a través de redes sociales reflejó una tendencia contemporánea: la transformación de la vida privada de familias reconocidas en relatos públicos. Como analizaron El Pilón y VALLENATOFM, la exposición mediática de la familia Morales ha permitido que su historia se convierta en parte del imaginario colectivo, fortaleciendo el vínculo entre tradición y modernidad. Las plataformas digitales han hecho posible que celebraciones como esta sean compartidas y reinterpretadas por una audiencia amplia, ampliando el alcance del legado familiar.

El matrimonio de Katrinalieth Morales y Romario Maceas no solo representa la continuidad de una tradición, sino que también ilustra cómo las familias encuentran en estos rituales espacios para reconstruir lazos y proyectar nuevas etapas. En el contexto de la familia Morales, la celebración reafirma la identidad de una región cuya historia musical y social sigue inspirando a Colombia entera.

