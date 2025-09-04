Jorge Herrera tildó a Carolina Sabino de estratega y reveló su verdadera cara en ‘Masterchef Celebrity’: “Buscó hacerme perder”

Jorge Herrera le quitó la máscara a Carolina Sabino en ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ asegurando que es la más estratega de la temporada - crédito Cortesía Canal RCN

Jorge Herrera, reconocido actor colombiano, ha compartido su perspectiva sobre la competencia en Masterchef Celebrity Colombia 2025 y ha señalado a Carolina Sabino como la participante más estratega de la temporada.

En una entrevista reciente, el actor de 71 años relató un episodio que, según su percepción, resultó determinante para su salida del popular reality culinario.

El actor, conocido por su papel de ‘don Hermes’, en Betty, la fea, explicó que, tras su paso por el reto culinario, le preguntaron quién consideraba el concursante más calculador del programa.

Sin dudarlo, atribuyó ese título a Carolina Sabino, con quien compartió equipo en un reto que aún recuerda con claridad. Herrera fundamentó su opinión en una experiencia concreta vivida junto a la actriz bogotana.

Jorge Herrera expuso a Carolina Sabino durante entrevista con el matutino 'Buen Día Colombia' donde aseguró que su colega habría tenido intensiones de sacarlo del juego en ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ - crédito @buendiacolombia/Instagram

El episodio al que hizo referencia ocurrió durante una prueba en la que ambos debieron preparar pescuezos de pollo, un ingrediente desconocido para él.

Según relató, Sabino propuso cocinar los pescuezos en una olla pitadora, una decisión que, a su juicio, terminó perjudicando el resultado del plato.

Posteriormente, la actriz optó por freír los pescuezos, una elección que el actor tampoco comprendió y que, en su opinión, agravó la situación en vez de mejorarla.

Estas decisiones culinarias llevaron a Herrera a cuestionar las intenciones de su compañera de equipo.

“Me pregunté si lo que buscaba era hacerme perder”, expresó el actor en entrevista con el matutino Buen día Colombia, dejando entrever sus dudas sobre el juego de Sabino en la competencia.

Para él, no existía una razón lógica para utilizar la olla pitadora en ese momento, lo que incrementó su sospecha sobre una posible estrategia dirigida a su eliminación.

Aunque han pasado varias semanas desde aquel reto, el intérprete recuerda ese momento como uno de los más difíciles de su paso por el programa. La experiencia, según su testimonio, marcó un antes y un después en su percepción sobre la dinámica interna de MasterChef Celebrity y sobre la forma en que algunos participantes abordan la competencia.

Jorge Herrera arremetió de frente contra Carolina Sabino a la que acusó de haber tenido intensiones de sacarlo del camino en ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ - crédito Cortesía Canal RCN

En paralelo a estas revelaciones, Herrera adelantó detalles sobre su regreso a la pantalla en la segunda temporada de “Betty La Fea la Historia Continúa”, donde retomará el personaje que lo consolidó como uno de los rostros más reconocidos de la televisión nacional.

El actor Jorge Herrera, eliminado de ‘MasterChef Celebrity‘, habló de su paso por el ‘reality’ al que calificó de difícil

Jorge Herrera cometió un error técnico al presentar un plato con papa cruda, lo que lo colocó en riesgo de eliminación junto a Julián Zuluaga. Finalmente, fue el actor quien abandonó la competencia, aunque recibió palabras de reconocimiento tanto de los jueces como de sus compañeros, quienes valoraron su actitud y entrega.

No escuchar a Violeta Bergonzi le jugó en contra a Jorge Herrera, séptimo eliminado de ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ - crédito Cortesía Canal RCN

En diálogo con Infobae Colombia, Herrera profundizó en la dimensión personal del concurso. Explicó que, aunque la competencia inicia como un enfrentamiento entre participantes, con el tiempo se transforma en un desafío individual.

“La competencia inicialmente es con los otros, pero en la medida en que evoluciona el programa es una competencia con uno mismo, porque uno se pregunta si será capaz de hacer un plato que satisfaga a quienes lo van a probar. Se vuelve un problema personal. Ya no es tanto de competir con el otro (...), sino de demostrarme que soy capaz de cocinar algo que valga la pena. Y es muy satisfactorio, de verdad, lograrlo. Así a veces no se logre”, explicó.

Antes de ingresar al programa, Herrera se preparó observando ediciones anteriores y analizando el comportamiento de los participantes. Descubrió que, más allá de los retos culinarios, el reality implica una confrontación con la naturaleza humana, pues algunos concursantes recurren a estrategias y tácticas para avanzar.

El actor, en cambio, optó por una participación centrada en el aprendizaje y el disfrute: “Aprendí mucho, ya ahora soy un cocinero que tengo otro nivel (...) No digo que soy un chef porque eso sería muy pretencioso, pero ya preparo otras cosas, tengo un cierto conocimiento en pastelería, puedo lanzarme a preparar un bizcocho, una cosa que yo no conocía ni hacía antes jamás”.

El mensaje que le dedicó Claudia Bahamón a Jorge Herrera tras salir de MasterChef - crédito @claudiabahamon/IG

El aspecto formativo del programa fue, para Herrera, uno de los elementos más valiosos. Destacó la importancia de las clases y consejos recibidos de los chefs asociados al reality, y sugirió que este componente debería potenciarse aún más: “Uno recibe clases en la medida en que va participando, en la competencia recibe clases de otro chef que hay ahí asociado y eso creo que debería ser más estimulado ese aspecto, el aspecto formativo a la par que el competitivo”.