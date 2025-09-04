Colombia

Hijo de Álvaro Uribe arremetió de nuevo contra Petro tras la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado: "El narcosocialismo solo trae pobreza y división"

El hijo del expresidente Uribe también afirmó que el presidente Petro "es socio político del Cartel de los Soles", y que bajo su mandato se ha disparado la producción de cocaína

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Jerónimo Uribe se despachó en
Jerónimo Uribe se despachó en contra de Gustavo Petro - crédito @jeronimouribe/X/Presidencia

El pronunciamiento de Gustavo Petro sobre la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Suprema revolucionó las redes sociales e hizo que varios políticos y empresarios lo atacaran.

"Lo que ha sucedido respecto a la elección del magistrado Camargo, no tiene que ver con mi gobierno. No aposté a dominar la Corte, es imposible. Solo presenté dos ternas para que se eligiera en el senado 2 magistrados de 9 en total, la mayoría ternados por pasados gobiernos y cortes“, señaló Petro.

El jefe de Estado culpó al uribismo de dominar a Colombia afirmando que condenaron al país a la violencia y desigualdad social.

“Todo el siglo fue dominado por el uribismo, yo solo llevo 3 años, y se me hace tamaña acusación falsa; el dominio uribista de Colombia en el siglo XXI, no solo impidió hacer una paz grande, no solo detuvo la construcción del Estado Social de Derecho, como ordenaba la Constitución de 1991, sino que se amplió la desigualdad social como nunca, nos condenaron a la violencia“, puntualizó el mandatario.

Gustavo Petro afirmó que el
Gustavo Petro afirmó que el uribismo ha manejado el país - crédito @petrogustavo

El pronunciamiento del hijo del expresidente Uribe no se hizo esperar y le dijo a Petro que es un “detector de mentiras” sugiriendo que Santos no fue un “gobierno uribista” y que fue apoyado por sectores de izquierda y gobiernos extranjeros como los de Hugo Chávez y Nicolás Maduro

1. Los 8 años de Santos no fueron un “gobierno uribista”. Santos le agradeció a Petro su reelección. Cepeda, Chávez y Maduro fueron claves en sus planes. Tanto Santos como Petro apoyaron las elecciones de Maduro, cuando ya se sabía que era un tiranía fraudulenta. El narcosocialismo solo trae pobreza, engaño y división", dijo el hijo de Uribe.

En otro punto, Jerónimo atribuye logros sociales a Álvaro Uribe y mencionó que durante el escándalo conocido como “Cartel de la toga”, se habrían tomado decisiones judiciales adversas contra sectores uribistas.

En el gobierno que más bajó la pobreza; más creció la cobertura de salud y de familias en acción; más cayó el desempleo; y más bonanza fiscal se le dejó al siguiente gobierno, fue en el de Álvaro Uribe. 4. Durante el periodo vergonzoso del “cartel de la toga” fue cuando más se emitieron decisiones adversas al uribismo", dijo.

Jerónimo Uribe salió en defensa
Jerónimo Uribe salió en defensa de su padre Álvaro Uribe Vélez - crédito @jeronimoauribem

Para finalizar, Jerónimo Uribe acusó a Petro de mal manejo de los recursos de Ecopetrol y anticipa consecuencias negativas en impuestos y pobreza, responsabilizándolo directamente.

Petro evaporó más de 25 billones de utilidades de Ecopetrol, que bien manejadas podrían mantener a 2 millones de hogares por fuera de la pobreza. Para tapar el hueco de su derroche, le va a subir el impuesto a los combustibles; la mitad o más son consumidos por transporte público, de carga y motos. El narcosocialismo solo trae pobreza, engaño y división”, puntualizó.

Jerónimo Uribe lanzó dura crítica en contra de Gustavo Petro: “Es un socialista”

Las declaraciones del 1 de septiembre de 2025 de Jerónimo Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, generaron controversia en el contexto político colombiano, luego de críticas directas hacia el presidente Gustavo Petro Urrego.

La reacción de Uribe Moreno surgió tras la investigación judicial que involucra al actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por presunto manejo irregular de recursos públicos en su gestión en Rionegro.

La polémica inició luego de un reportaje emitido por el programa Señal Investigativa de Rtvc, donde se presentaron pruebas sobre contrataciones cuestionadas, incluidos audios en los que Rendón habría admitido irregularidades.

La investigación revela la existencia de contratos millonarios y supuestas coimas, alimentando la sospecha de una red de corrupción ligada a actuales funcionarios de la gobernación.

Jerónimo Uribe criticó con dureza
Jerónimo Uribe criticó con dureza al presidente Gustavo Petro tras las declaraciones del mandatario sobre el sistema judicial en Colombia - crédito @jeronimoauribem/X

Ante la controversia, el presidente Gustavo Petro se pronunció en la red X, refiriéndose a la actuación de la fiscalía de Antioquia como “cuerpo independiente” con “finalidad política”, y rechazó posibles interferencias del Ejecutivo en el sistema judicial.

En opinión de Petro, la independencia de la política resulta esencial para consolidar la democracia, pero alertó sobre la proliferación de sentencias políticas y presiones sobre jueces en Antioquia.

En este ambiente, la respuesta de Jerónimo Uribe resalta por la dureza de sus comentarios, acusando al presidente Petro de “utilizar los medios de comunicación estatales para criminalizar a la oposición”, y de recurrir al discurso de defensa de la rama judicial solo cuando sirve a sus intereses. Añadió: “En los últimos días, se ha dedicado a reiterar que la oposición es fascista y mafiosa”.

A través de sus redes sociales, Uribe Moreno profundizó en su crítica con la frase: “Detrás de su ruana de mariposas y sus soliloquios de Macondo, se esconde su verdadero talante: un socialista que siempre ha buscado el control absoluto del poder estatal... Eso se llama NARCOSOCIALISMO (sic)”.

