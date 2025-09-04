Colombia

Esto es lo que las marcas importantes de neumáticos recomiendan para que sus llantas duren más y se gasten menos

Rotar las llantas no es solo un tema de estética o gasto: hacerlo de manera periódica evita el desgaste desigual, mejora la seguridad al volante y ayuda a que los neumáticos duren más

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Incluir la rueda de repuesto
Incluir la rueda de repuesto en la rotación ayuda a mantener el desgaste equilibrado entre todas las llantas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Si usted es de los que piensa que los neumáticos solo se gastan porque “ya tienen tiempo” o “son malos”, es hora de darle una mirada más seria a sus llantas.

Lo que pocos conductores tienen en cuenta es que la posición de cada rueda y el tipo de tracción del carro influyen mucho en cómo se desgastan.

Y aquí entra la famosa rotación de llantas, una práctica sencilla que puede prolongar la vida de sus neumáticos y, de paso, mantenerlo más seguro cuando está al volante.

¿Por qué se gastan más rápido unas llantas que otras?

En la mayoría de los carros modernos, la tracción es delantera. Esto significa que el peso del vehículo y la fuerza que hace al frenar recaen principalmente sobre las ruedas delanteras.

Por eso, esas llantas se desgastan más rápido que las traseras. Si tiene un carro de tracción trasera, pasa todo lo contrario: las que más sufren son las ruedas de atrás.

Por eso, mover las llantas de posición de manera periódica no es un capricho: es clave para que se gasten de forma pareja y le duren más tiempo.

Los expertos recomiendan no esperar demasiado para hacer la rotación.

Lo ideal es hacerlo entre los 8.000 y 13.000 kilómetros, aunque muchos fabricantes sugieren hacerlo cada seis meses o aprovechar el cambio de aceite para aprovechar la ocasión.

Y ojo: aunque el carro sea nuevo o las llantas recién puestas, la primera rotación es importante. Las llantas nuevas son más propensas al desgaste desigual, y no rotarlas a tiempo puede generar problemas que se evitan fácilmente.

¿Cómo rotarlas según la tracción?

El patrón de rotación depende de la tracción y del tipo de neumático.

Para carros de tracción delantera, la forma más común es mover las llantas traseras hacia adelante en diagonal: la trasera derecha pasa a la delantera izquierda y la trasera izquierda a la delantera derecha.

Las delanteras, en cambio, se trasladan hacia atrás manteniendo el mismo lado. Otra opción es cruzar también las delanteras al pasarlas atrás, pero siempre siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Diferentes patrones de rotación se
Diferentes patrones de rotación se recomiendan según el tipo de tracción del vehículo - crédito Opcillantas

En los carros de tracción trasera, el procedimiento se invierte: las ruedas de atrás van al eje delantero sin cruzar de lado, mientras que las delanteras se mueven hacia atrás en forma cruzada.

Para los vehículos con tracción en las cuatro ruedas o integral, la rotación cruzada completa —donde se intercambian las llantas diagonales— ayuda a reducir la tensión sobre el tren motriz y a cuidar el bolsillo, porque disminuye los costos de mantenimiento de estos componentes.

Si sus llantas son direccionales, identificables por una flecha que indica el sentido de rodamiento, la historia cambia: estas solo se pueden mover entre ejes, sin cruzarlas, para que sigan girando en el sentido correcto.

Y si el carro tiene llantas de diferentes tamaños entre ejes, solo se cambian de lado a lado, sin alterar la posición de adelante hacia atrás.

Muchos carros traen incluso una rueda de repuesto. Esta también debe entrar en el patrón de rotación según el tipo de tracción. Así, todas las llantas, incluida la de repuesto, se desgastan de manera uniforme, evitando sorpresas desagradables cuando la necesite.

Rotar las llantas de manera
Rotar las llantas de manera periódica ayuda a que se desgasten de forma pareja y prolonga su vida útil - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ventajas que se sienten en la vía y en el bolsillo

¿Y por qué todo este alboroto por rotar llantas? La razón es sencilla: un desgaste uniforme no solo hace que las llantas duren más, sino que mejora la tracción y el control del carro, sobre todo en curvas y frenadas.

Si las llantas se desgastan de manera desigual, el vehículo puede comportarse de manera extraña y aumentar el riesgo de accidentes.

Además, en carros con tracción integral, la rotación periódica protege el tren motor y evita gastos adicionales en reparaciones.

No confunda rotación con balanceo. Este último corrige desequilibrios de peso o diámetro en cada neumático, evitando vibraciones y garantizando un rodaje suave.

La rotación busca uniformar el desgaste, y lo ideal es hacer ambos procedimientos juntos.

Durante la rotación, aproveche para revisar la presión de aire, la profundidad de la banda de rodadura y el estado general de los neumáticos.

Verificar la presión y el
Verificar la presión y el desgaste de los neumáticos es clave durante la rotación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Recuerde que algunas marcas de llantas exigen la rotación periódica para mantener la garantía, así que conviene revisar el manual del carro y las recomendaciones del fabricante de neumáticos.

Empresas reconocidas como Goodyear y Pirelli insisten en la importancia de rotar llantas y sugieren distintos patrones según el tipo de tracción.

Goodyear pone el énfasis en seguridad y rendimiento, mientras que Pirelli detalla esquemas como la cruzada hacia atrás, el patrón en X y la cruzada hacia adelante, adaptados a cada vehículo y tipo de neumático.

Temas Relacionados

Rotación de llantasDesgaste de las llantasCambio de llantasLlantas PirelliCuándo cambiar de llantasRedes socialesTecnólogia automotrizColombia-Autos

Más Noticias

Así destacó la FIFA a Luis Díaz como el goleador de la selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas

El organismo internacional resalta al atacante colombiano como máximo artillero de las Eliminatorias, con siete goles a falta de dos fechas para el cierre de la eliminatoria

Así destacó la FIFA a

Condenan al IDU y consorcios por muerte de 21 niños en accidente escolar

El Consejo de Estado condenó al Instituto de Desarrollo Urbano y a los consorcio Alianza Suba Tramo II y Interventoría Suba II a indemnizar con 79 millones de pesos a la Orden de Agustinos Descalzos

Condenan al IDU y consorcios

Dorado Mañana números ganadores del último sorteo hoy 4 de septiembre 2025

Este jueves se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Dorado Mañana números ganadores del

Colombia vs. Bolivia EN VIVO hoy: Eliminatorias Sudamericanas, siga en directo el último partido de las eliminatorias

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, quiere asegurar su paso a la próxima copa del mundo cuando reciba en Barranquilla a los dirigidos por Óscar Villegas

Colombia vs. Bolivia EN VIVO

Melissa Gate habría reaccionado a las declaraciones de Valentino Lázaro en las que dijo que era amante de un “viejito”

La creadora de contenido, de acuerdo con Yina Calderón, respondió en un tono muy serio cuando afirmó que lo expuesto por el ‘influencer’ es totalmente falso

Melissa Gate habría reaccionado a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista contra un helicóptero

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate habría reaccionado a

Melissa Gate habría reaccionado a las declaraciones de Valentino Lázaro en las que dijo que era amante de un “viejito”

Carolina Cruz conmovió al confesar que extraña a su papá quien formó otro hogar hace 20 años: “Quisiera tenerlo a mi lado”

La actriz Diana Belmonte habló de los quiebres en su salud mental que la inspiraron para su ‘stand up comedy’ ‘Simplemente La Belmonte’: “Las crisis siempre van a llegar”

Karol Samantha, novia de Epa Colombia, se defendió de quienes afirman que está quebrando la empresa: “Nos levantamos todos los días para dar lo mejor”

Así fue el matrimonio de Katrinalieth Morales, la hija mayor del fallecido Kaleth Morales

Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO

Colombia vs. Bolivia EN VIVO hoy: Eliminatorias Sudamericanas, siga en directo el último partido de las eliminatorias

Así destacó la FIFA a Luis Díaz como el goleador de la selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas

Alcalde de Barranquilla anunció la ampliación del estadio Metropolitano, la casa de la selección Colombia: “Apenas Junior quede campeón”

Juan Ayuso ganó la etapa 12 de la Vuelta a España: Santiago Buitrago se destacó y Egan Bernal sigue como el mejor colombiano

Estas son las posibles formaciones titulares de Colombia y Bolivia, según la prensa deportiva del país