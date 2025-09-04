Colombia

El sándwich más caro de Bogotá: denuncian presuntos sobrecostos en un contrato de la Alcaldía local de Usaquén

Un contrato de $2.000 millones para logística de eventos en esa localidad generó alarma tras revelarse pagos hasta 655% superiores al valor de mercado, según análisis presentado ante el Concejo de Bogotá

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
La concejal Diana Diago denunció
La concejal Diana Diago denunció presuntos sobrecostos de hasta 655% en compras de la Alcaldía Local de Usaquén - crédito iStock

El análisis de los precios pagados por la Alcaldía Local de Usaquén en la adquisición de productos y servicios logísticos generaron inquietud en el Concejo de Bogotá, luego de que la concejal Diana Diago denunciara la existencia de presuntos sobrecostos que, en algunos casos, alcanzan hasta un 655% respecto a los valores de mercado.

La funcionaria expuso que, dentro del contrato 358 de 2025, se pagaron cifras como $57.000 por un sándwich, $47.000 pesos por una cartuchera, $5.600 pesos por una botella de agua de 200 ml y $6.500 pesos por un jugo de caja de 200 ml, montos que, según su investigación, superan ampliamente los precios habituales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El contrato, suscrito el 31 de julio de 2025 y con vigencia hasta diciembre del mismo año, tiene como objetivo la prestación de servicios de operador logístico para la planeación, organización, producción y ejecución de eventos, jornadas y actividades en el marco del plan de desarrollo local de Usaquén 2025–2028, en articulación con el plan distrital de desarrollo “Bogotá camina segura”.

El contrato 358 de 2025
El contrato 358 de 2025 cubre 415 ítems, incluyendo alimentación, decoración, equipos y papelería - crédito prensa Diana Diago

Para cumplir con ocho proyectos estipulados en el plan de desarrollo de la localidad, se contempló la realización de actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades de los habitantes, apoyo a Mipymes, promoción de actividades artísticas y prevención de feminicidio y violencia contra la mujer.

La alcaldía destinó $2.000 millones para la logística de estas acciones. De acuerdo con la concejal Diago, ese presupuesto se distribuyó en la adquisición de productos y servicios de alimentación, decoración, equipos para actividades, menaje, mobiliario, personal, red de emergencias, sonido y video, transporte, papelería y kits de autocuidado, abarcando un total de 415 ítems.

Tras auditar el estudio previo y el contrato, la concejal identificó que los precios establecidos superan de manera desproporcionada los valores de mercado, lo que podría derivar en un presunto detrimento patrimonial.

El contrato 358 de 2025
El contrato 358 de 2025 cubre 415 ítems, incluyendo alimentación, decoración, equipos y papelería (Estudio de mercado realizado por la concejal Diago y su equipo) - crédito prensa Diana Diago

El análisis realizado por el equipo de Diago reveló diferencias notables entre los valores de compra y los precios de mercado. Por ejemplo, el jugo de caja de 200 ml se adquirió por $6.328, mientras que su precio de mercado es de $1.137, lo que representa un sobrecosto del 456%.

La botella de agua de 200 ml se pagó a $5.892, frente a un valor de mercado de $780, con un sobrecosto del 655%. Las cartucheras contramarcadas costaron $48.000 cada una, cuando en el mercado su precio es de $10.000, lo que implica un 380% de sobrecosto.

El pendón tipo rollup de 2x1 metros se adquirió por $632.430, mientras que su valor de mercado es de $200.000, con un sobrecosto del 216%. El sándwich acompañado de jugo de caja de 200 ml, fruta de temporada y paquete de frituras se pagó a $52.821, aunque en el mercado su precio ronda los $26.500, lo que equivale a un 99% de sobrecosto.

Se pagaron $57.000 por un
Se pagaron $57.000 por un sándwich y $47.000 por una cartuchera, según la investigación de Diago - crédito prensa Diana Diago

La concejal Diago cuestionó públicamente la justificación de estos precios:

“¿Cómo es posible que en la alcaldía local de Usaquén se compre el sándwich más caro de toda Bogotá? Ni Subway, ni Cubano se atrevieron a tanto. El alcalde local avaló que un sándwich con jugo de 200 ml, una fruta y unas frituras costaran casi $60.000 cuando en el mercado ese precio está alrededor de $26.000. Un presunto sobrecosto en los precios de casi el 90%, ¿Esto lo sabe el alcalde Galán? Debería comenzar a investigar, ya que pidió la renuncia de los alcaldes locales, ponga en la mira a este alcalde, que quiere presuntamente robar a los bogotanos”.

La investigación de Diago incluyó una comparación con los precios de refrigerios y servicios de alimentación adquiridos por otras alcaldías locales, como Puente Aranda y La Candelaria, desde 2024 hasta la fecha.

La concejal cuestionó la justificación
La concejal cuestionó la justificación de los precios y pidió investigar al alcalde local de Usaquén - crédito Concejo de Bogotá

Los resultados muestran que la diferencia en la compra de alimentos puede llegar a $38.000 por unidad, lo que refuerza la preocupación sobre la falta de planeación y control en los procesos de contratación.

En palabras de la concejal, “las alcaldías locales siguen siendo ruedas sueltas en Bogotá y las oficinas de contratación se convirtieron en la gallinita de huevos de oro para unos cuantos”.

Diago manifestó su inquietud por la ausencia de planeación en las oficinas de contratación y la falta de decisiones de fondo pese a las reiteradas denuncias. “¿Qué hay detrás de este tipo de contratos? ¿Por qué el alcalde local despilfarra los recursos (...) Hay muchas dudas y exijo respuestas”, afirmó la concejal, que mediante un comunicado, solicitó a los entes de control investigar el contrato en cuestión.

Temas Relacionados

SobrecostosDiana DiagoAlcaldía Local de UsaquénConcejo de BogotáContratación públicaAlcaldía Mayor de BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Retraso en el Metropolitano: se fueron las luces antes del inicio del partido entre Colombia y Bolivia

El compromiso con el que la Tricolor cerrará su participación como local en la eliminatoria se demoró por un inconveniente logístico

Retraso en el Metropolitano: se

Colombia vs. Bolivia EN VIVO, fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas: siga el minuto a minuto en Barranquilla

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen una oportunidad enorme para clasificar al certamen de la FIFA en condición de local, ante un rival que sacrificará todo por soñar con el repechaje

Colombia vs. Bolivia EN VIVO,

Mario Alberto Yepes animó a la selección Colombia y desempolvó un recuerdo de las eliminatorias: “Estamos con ustedes”

El exjugador y capitán de la Tricolor animó al combinado nacional en su misión de clasificar al Mundial de 2026 ante Bolivia

Mario Alberto Yepes animó a

El ‘Tino’ Asprilla recordó cuando estuvo a punto de morir en Malasia: “You know, Pablo Escobar”

La leyenda de la selección Colombia ha revelado varias historias que se registraron cuando era futbolista profesional

El ‘Tino’ Asprilla recordó cuando

Paloma Valencia se despachó en piropos a Fajardo, de cara a una posible alianza para derrotar a Petro en 2026: “Inteligente”

La senadora del Centro Democrático subrayó que su propuesta de unidad se dirige exclusivamente a quienes no han apoyado a Gustavo Petro

Paloma Valencia se despachó en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Putumayo calificó como

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

ENTRETENIMIENTO

Pibe Valderrama no aguantó y

Pibe Valderrama no aguantó y discutió con su esposa por la camiseta de la selección Colombia: “Olvídate de ese cuento”

Andrea Petro no se quedó atrás y se burló de su padre, Gustavo Petro, por no hablar en inglés: esta fue su publicación

Miss Amazonas respondió ante las críticas que recibió en redes sociales por su apariencia física: esto fue lo que dijo

Bonka regresa a lo grande con su concierto aniversario en el Movistar Arena: conozca fecha y precios de boletería

Funk Tribu, DJ y productor colombiano, se prepara para dos noches inolvidables con lleno total en el Coliseo Medplus

Deportes

Retraso en el Metropolitano: se

Retraso en el Metropolitano: se fueron las luces antes del inicio del partido entre Colombia y Bolivia

Colombia vs. Bolivia EN VIVO, fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas: siga el minuto a minuto en Barranquilla

Mario Alberto Yepes animó a la selección Colombia y desempolvó un recuerdo de las eliminatorias: “Estamos con ustedes”

El ‘Tino’ Asprilla recordó cuando estuvo a punto de morir en Malasia: “You know, Pablo Escobar”

Este es el primer desembolso que le harán al Deportivo Cali: el nuevo dueño dará una millonaria cifra para la crisis