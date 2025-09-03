Colombia

Yina Calderón se despachó en contra ‘La casa de Alofoke’ donde participa Karola, por nombrarla en el ‘reality’: “Jamás pisaría ese gallinero”

La empresaria de fajas aseguró que en un principio apoyó a la amiga de Emiro Navarro, pero algunas actitudes de Karola la convencieron de retractarse

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La DJ aseguró que no está pendiente del programa - crédito @sinpelosenlalengua/IG

En redes sociales se habla del formato digital La casa de Alofoke en el que participa la creadora de contenido Karola Alcendra, amiga de Emiro Navarro, y que también fue panelista del programa Dímelo King.

La colombiana ha estado envuelta en varias polémicas en su participación, y ha recibido llamados de atención de la producción.

Sin embargo, recientemente se conoció un video en el que, presuntamente, se pronuncia sobre algunos influencer colombianos, entre los que salió a relucir el nombre de Yina Calderón, que no dudó en pronunciarse de manera contundente.

Inicialmente, aseguró que no participaría en el mencionado formato, alegando que se trata de “un gallinero”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El 11 de agosto, en
El 11 de agosto, en YouTube, se estrenó 'La casa de Alofoke', trasnformándose en un fenómeno viral desde su estreno - crédito @Alofokeradioshow/YouTube

“Yina dijo que le gustaría pisar La casa de Alofoke, se escucha decir a uno de los participantes, mientras que Karola pregunta “¿Para qué? Díganle que venga para que le pegue una estustá”, mientras otros de los presentes en la habitación le dicen que no le dé protagonismo al nombre de la empresaria de fajas.

La DJ agregó que en un comienzo, cuando la barranquillera decidió participar en el programa, fue de las pocas que de verdad la apoyaron e, incluso, invitó a sus seguidores para que la apoyaran en las eliminaciones.

“Respondo este video que ustedes me enviaron solamente para cuando Karola salga de ese gallinero y se dé cuenta de su verdadera realidad de que este señor es un mentiroso”.

Yina Calderón criticó la participación
Yina Calderón criticó la participación de Karola en 'La casa de Alofoke' y se despachó contra la producción - crédito Canal RCN

Posteriormente, señaló que la influencer se montó en un viaje que yo no sé en qué mundo anda, pero allá ella con su tema, a mí ya no me interesa apoyarla”, destacando que en ningún momento ha hablado mal de ella y muchos menos ha estado pendiente del reality, porque se encuentra en gira de medios en México, expandiendo sus horizontes.

Temas Relacionados

Yina CalderónKarola AlcendraLa casa de AlofokeGallineroAlofokeColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Vuelta a España 2025 EN VIVO, etapa 11 Bilbao: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

La ronda ibérica tendrá su paso por el País Vasco, en donde contará con varios premios de media montaña, que podría aprovechar Egan Bernal para volver a estar entre los diez primeros de la clasificación general

Vuelta a España 2025 EN

Más de 400 kilogramos de cocaína fueron interceptados en una embarcación en el mar Caribe, por la Fuerza Aeroespacial Colombiana

En la interdicción, realizada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Fuerza Aérea de República Dominicana y la Joint Interagency Task Force South (EE. UU.), fueron capturadas dos personas

Más de 400 kilogramos de

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 3 de septiembre de EUR a COP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Colombia: cotización de apertura del

Estos serían los 11 elegidos por Néstor Lorenzo para el partido de la selección Colombia contra Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana

Alinear a Dayro Moreno y el reemplazo de Daniel Muñoz como lateral derecho son las dudas más fuertes del entrenador de la Tricolor de cara al partido de la fecha 17

Estos serían los 11 elegidos

Gustavo Petro propondrá ante la ONU la creación de una “fuerza armada de paz” en Palestina para proteger a civiles

El presidente Gustavo Petro anunció que presentará ante la Asamblea General de la ONU la creación de una misión internacional que proteja a la población palestina

Infobae
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón aseguró que ex

Yina Calderón aseguró que ex de Laura G le iba a pagar por publicar videos de la modelo y la DJ rechazó el dinero

Rifirrafe entre Patricia Grisales y Carolina Sabino calentó los ánimos en ‘Masterchef Celebrity’ por presunta trampa

La Liendra enfurece porque no encuentra avisos en español en Miami siendo una zona latina: “Deberían tenerlo en cuenta”

María C es la nueva eliminada del ‘Desafío 2025’ tras ceder su cupo a Myrian en el reto a muerte: “Conozco su historia”

Juan Pablo Barragán revela qué es lo más difícil de actuar con influenciadores y no con actores formados profesionalmente

Deportes

Etapa 11 de la Vuelta

Etapa 11 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal y los ciclistas colombianos

Estos serían los 11 elegidos por Néstor Lorenzo para el partido de la selección Colombia contra Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana

Colombia vs. Bolivia: hora y dónde ver el partido que puede clasificar a la Tricolor a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Periodista boliviano le respondió a Carlos Antonio Vélez tras menospreciar a su selección: “Pinche”

Video: Un jugador agrede a la árbitra Vanessa Ceballos tras ser expulsado en la primera C del fútbol colombiano