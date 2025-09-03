Yina Calderón se despachó en contra ‘La casa de Alofoke’ donde participa Karola, por nombrarla en el ‘reality’: “Jamás pisaría ese gallinero”

La DJ aseguró que no está pendiente del programa - crédito @sinpelosenlalengua/IG

En redes sociales se habla del formato digital La casa de Alofoke en el que participa la creadora de contenido Karola Alcendra, amiga de Emiro Navarro, y que también fue panelista del programa Dímelo King.

La colombiana ha estado envuelta en varias polémicas en su participación, y ha recibido llamados de atención de la producción.

Sin embargo, recientemente se conoció un video en el que, presuntamente, se pronuncia sobre algunos influencer colombianos, entre los que salió a relucir el nombre de Yina Calderón, que no dudó en pronunciarse de manera contundente.

Inicialmente, aseguró que no participaría en el mencionado formato, alegando que se trata de “un gallinero”.

“Yina dijo que le gustaría pisar La casa de Alofoke”, se escucha decir a uno de los participantes, mientras que Karola pregunta “¿Para qué? Díganle que venga para que le pegue una estustá”, mientras otros de los presentes en la habitación le dicen que no le dé protagonismo al nombre de la empresaria de fajas.

La DJ agregó que en un comienzo, cuando la barranquillera decidió participar en el programa, fue de las pocas que de verdad la apoyaron e, incluso, invitó a sus seguidores para que la apoyaran en las eliminaciones.

“Respondo este video que ustedes me enviaron solamente para cuando Karola salga de ese gallinero y se dé cuenta de su verdadera realidad de que este señor es un mentiroso”.

Yina Calderón criticó la participación de Karola en 'La casa de Alofoke' y se despachó contra la producción - crédito Canal RCN

Posteriormente, señaló que la influencer “se montó en un viaje que yo no sé en qué mundo anda, pero allá ella con su tema, a mí ya no me interesa apoyarla”, destacando que en ningún momento ha hablado mal de ella y muchos menos ha estado pendiente del reality, porque se encuentra en gira de medios en México, expandiendo sus horizontes.