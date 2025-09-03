Colombia

Hombres armados secuestraron al hijo del gerente de la Industria Licorera del Cauca: esto se sabe

Las autoridades confirmaron que ya iniciaron un operativo para dar con el paradero del hijo de Samuel Londoño, exalcalde de Miranda

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Un operativo policial se desplegó en Miranda, Cauca, para intentar localizar al menor secuestrado por hombres armados - crédito iStock

El hijo de Samuel Londoño, gerente de la Industria Licorera del Cauca y exalcalde de Miranda, fue secuestrado en zona rural del Cauca mientras se desplazaba en una motocicleta. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados que viajaban en una camioneta interceptaron al menor.

Las autoridades confirmaron que ya iniciaron un operativo para dar con el paradero del niño y establecieron un cerco de búsqueda en el área rural de Cauca, donde se produjo el plagio.

Miembros de las autoridades locales recorren la zona rural de Cauca tras el secuestro del hijo de Samuel Londoño, gerente de la Industria Licorera del Cauca - crédito X

Noticia en desarrollo...

