Hombres armados secuestraron al hijo del gerente de la Industria Licorera del Cauca: esto se sabe

El hijo de Samuel Londoño, gerente de la Industria Licorera del Cauca y exalcalde de Miranda, fue secuestrado en zona rural del Cauca mientras se desplazaba en una motocicleta. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados que viajaban en una camioneta interceptaron al menor.
Las autoridades confirmaron que ya iniciaron un operativo para dar con el paradero del niño y establecieron un cerco de búsqueda en el área rural de Cauca, donde se produjo el plagio.
Noticia en desarrollo...
