Colombia

Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ confirmó relación entre Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar

La cercanía de la pareja fue notoria durante el ‘reality’ y las pistas que dejaron en redes sociales no pasaron desapercibidas

Jenny Alejandra Bustos Granados

El actor reveló detalles de la relación más comentada en medio de una entrevista - crédito Instagram

Un participante de Masterchef Celebrity Colombia puso fin a los rumores relacionados con el romance entre Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar, dos de los participantes más reconocidos de la última temporada. Se trata de Julián Zuluaga, actor y exparticipante del programa, que confirmó públicamente la relación sentimental entre el exfutbolista y la actriz, que iniciaron su vínculo durante la grabación del popular reality culinario.

El joven compartió experiencias con ambos en el set, describió el vínculo entre Yepes y Escobar como “el amor más bonito” surgido en la competencia. Según relató en una entrevista con la emisora Vibra, durante el concurso procuró mantener la discreción ante las especulaciones, pero fuera de cámaras percibió una conexión especial entre sus compañeros.

El actor aseguró que la relación comenzó durante un reto de campo realizado en Barranquilla, donde la complicidad entre ambos se hizo evidente para sus compañeros y la producción. En su testimonio, Zuluaga recordó que la química entre Yepes y Escobar no pasó desapercibida. Incluso, se atrevió a asegurar que muchas de las participantes mostraban interés por el recordado capitán de la selección Colombia.

“Como decía Violeta, todas esas garosas iban a salvar a Yepes, es que más de una estaba detrás del Capi (como le llaman cariñosamente), y más de uno y más de una. Aquí chismoseando”, comentó el actor con tono humorístico, aludiendo a la atención que generaba Yepes entre sus compañeras y compañeros.

Mario Alberto Yepes y Caterin
Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar son la pareja más comentada de 'Masterchef Celebrity Colombia 2025' - crédito @masterchefcelebrityco y @mapadefamosos/Instagram

Las declaraciones del joven llegan después de su salida del concurso, con lo que puso fin a varias semanas de rumores y especulaciones en redes sociales y medios de comunicación sobre la cercanía entre Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre su relación, diferentes post en sus perfiles alimentaron la percepción de que su vínculo va más allá de una simple amistad.

La participación de la pareja en Masterchef Celebrity Colombia despertó gran interés entre la audiencia, no solo por sus habilidades culinarias, sino por la notoria cercanía que han forjado en el programa, teniendo en cuenta que el reality es conocido por la cantidad de historias de amistad y romance que han surgido en la cocina.

Entre las relaciones más recordadas se encuentra la de la creadora de contenido Luisa Fernanda W y el fallecido cantante Legarda; así como la del actor Alejandro Estrada con la presentadora Dominica Duque.

Caterin Escobar y Mario Alberto
Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes han compartido con sus familiares - crédito @majorios01/Instagram

Las pistas de Caterin Escobar en sus redes sociales

Un reciente video publicado por la actriz en TikTok, intensificó las especulaciones sobre su vínculo con Mario Alberto Yepes, luego de que la actriz compartiera un clip en el que, de manera sugerente, coloca su pie en la espalda del exfutbolista mientras este revisa su teléfono móvil. Esta acción fue acompañada por el texto con el pasaje bíblico: “Deuteronomio 11 24 ‘Todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo’”.

Esta acción, sumada a la palabra “Manifestado” en la descripción de la publicación, fue interpretada por muchos seguidores como una confirmación indirecta de una relación sentimental entre ambos, aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones explícitas al respecto.

Un curioso video de la actriz en sus redes sociales generó reacciones de sus seguidores, celebrando la química con el exfutbolista - crédito @caterinescobaractriz/TikTok

La reacción del público no se hizo esperar. En pocas horas, el video generó un notable revuelo entre los seguidores de la actriz caleña, que celebraron lo que consideraron una señal inequívoca de que Escobar y Yepes son pareja. La publicación se viralizó rápidamente, alimentando los rumores que ya circulaban desde hace semanas sobre la posible relación surgida durante su participación en Masterchef Celebrity Colombia, programa emitido por Canal RCN.

Este episodio se suma a una situación anterior que involucró a los hijos de Caterin Escobar, pues tras la eliminación de Yepes del concurso culinario, los hijos de la actriz mostraron que ambos se reencontraron después del programa.

